Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Z Nation

Stirb, Zombie, stirb... noch mal

FilmRiseStaffel 1Folge 9
Stirb, Zombie, stirb... noch mal

Stirb, Zombie, stirb... noch malJetzt kostenlos streamen

Z Nation

Folge 9: Stirb, Zombie, stirb... noch mal

43 Min.Ab 16

Während Mack und Addy versuchen, zum Rest der Gruppe aufzuschließen, machen sie an einem verlassenen Camp Rast. Dort greift ein Zombie Mack an. Dieser kann ihn zwar besiegen, doch der Sieg ist leider nicht von Dauer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Z Nation
FilmRise
Z Nation

Z Nation

Alle 5 Staffeln und Folgen