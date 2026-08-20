Hier findest du das Rezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Jenny

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Torten-Rezept von Jenny

Backzeit: 18-20 Minuten (Vanille-Boden) // ca. 14 Minuten (Macarons)

Temperatur: 170 °C Umluft (Vanille-Boden) // 145 °C Umluft (Macarons)

Backform: 2x Backblech 30x40 cm (Vanille-Boden) // 1x Backblech mit Backmatte (Macarons)

Für den Vanille-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Backbleche mit Backpapier auslegen. Eier, Zucker, Vanillemark und Salz 6 bis 8 Minuten hell und cremig aufschlagen. Rapsöl langsam einlaufen lassen. Milch unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen, sieben und unterheben. Teig gleichmäßig auf die Backbleche verteilen. Circa 18 bis 20 Minuten backen. Kurz warten und auf zwei Kuchengitter ziehen. Idealerweise im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen.

Für die Macarons:

Den Ofen auf 145 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit einer Vorlage und Backpapier auslegen. Mandelmehl und Puderzucker zusammen sieben. Das Eiweiß halb-steif schlagen. Nun den Zucker sehr langsam reinrieseln lassen und zu einem glänzenden Eischnee schlagen.

Nun die Puderzucker-Mandelmehl-Mischung vorsichtig unterheben, am besten in zwei Teilen.

Ein Drittel von der Macaron-Masse abnehmen und pfirsichfarben einfärben. Den Rest in Weiß einfärben. Erst einen Teil der pfirsichfarbenen Macaronmasse in einen Beutel mit einer großen Lochtülle füllen. Circa 13 gleichgroße Macarons spritzen. Nun eine kleine Spritztülle verwenden und Ohren und zwei Beine ansetzen.

Dann einen Spritzbeutel mit einer größeren Lochtülle versehen. Eine Hälfte der weißen Macaronmasse einfüllen. Ebenfalls 13 gleichgroße Macarons spritzen. Nun wieder den Beutel mit der kleinen Tülle nehmen und an die weißen Macarons Ohren und Beine spritzen. Den Rest der weißen Macaronmasse in einen Beutel mit kleiner Lochtülle füllen. Nun um die pfirsichfarbenen Macarons die "Wolle" in Kringeln spritzen. Bei den weißen Macarons wiederholen und in die Mitte einen kleinen Stups als Schwänzchen geben. Nun das Blech vorsichtig auf die Arbeitsfläche klopfen, damit Luft entweicht. Circa 20 Minuten trocknen lassen, bis man sie berühren kann. Die Macarons jetzt in den Ofen geben. Nach 7 Minuten öffnen und Dampf entweichen lassen und direkt wieder schließen. Nach circa 14 Minuten gucken, ob sie beweglich sind. Wenn nicht, dann können die Macarons raus. Abkühlen lassen.

Für die Zitronen-Buttercreme:

Die Butter für ca. 8 bis 10 Minuten schaumig weiß schlagen. Puderzucken sieben und portionsweise mit einarbeiten. Zitronensaft, den sehr feinen Zitonenabrieb und Salz mit unterrühren und beiseitestellen.

Für die Zitronen-Honig-Mascarpone-Creme:

Die Gelatine einweichen. Eine Hälfte des Zitronensaftes erwärmen und die Gelatine auflösen.

Mascarpone mit dem Honig, dem Puderzucker, dem Zitronenabrieb und dem Rest Zitronensaft schön glattrühren. Die Gelatine-Saft-Mischung einrühren. Sahne steif schlagen und unter die Mischung heben. Kühl stellen.

Für den Shortbread-Crunch

Das Shortbread zerkleinern. Die weiße Kuvertüre schmelzen und unter das Shortbread heben. Direkt auf eine Backmatte geben und kühlstellen.

Für das Aprikosen-Curd:

Die Aprikose pürieren. Stärke mit etwas Aprikosensaft anrühren. Die pürierten Aprikosen mit dem Zucker und dem Zitronensaft in einem Topf aufkochen. Die Stärke-Mischung dazugeben und andicken lassen. Am Schluss die Butter untermischen.

Für die Fertigstellung

Böden auf 24 x 24 cm zuschneiden. Die zusammengelegten Reste ergeben den dritten Boden. Den ersten Boden auf eine Tortenplatte setzen, dann die Tortenrandfolie auf 4 x 24 cm zuschneiden. Um den Boden stellen und den Backrahmen ansetzen. Nun aus der Zitronen-Buttercreme mit einem Spritzbeutel einen Stabilitätsring spritzen. Dann eine Schicht Zitronen-Honig-Mascarpone-Creme draufgeben, mit dem Shortbread-Crunch bestreuen und leicht eindrücken. Etwas Zitronen-Honig-Mascarpone-Creme darauf geben und dann den Aprikosen-Curd darüber dressieren. Nun den nächsten Boden auflegen. Die Schichtung wiederholen und mit dem 3 Boden abdecken. Ungefähr 30 Minuten kühlstellen. In der Zeit die Macarons mit der Zitronen-Buttercreme und einer Sterntülle füllen. Nun den Backrahmen entfernen und die erste Krümelschicht auftragen. Kühlen.

Für die Dekoration:

Die Zitronen-Buttercreme einfärben. Etwas weiße Buttercreme für Blümchen übrig lassen. Den Rest der Buttercreme erstmal Salbei einfärben. Davon ein Drittel abnehmen und in Olive einfärben. Davon wiederum etwas noch intensiver in oliv einfärben.

Wenn die Krümelschicht fest ist, die Torte mit salbei-farbener Buttercreme einstreichen. Nun den Hügel mit den verschiedenen grünen Buttercremes modellieren – eine kleine Landschaft. An den Rädern der Torte einen schönen Farbverlauf auftragen und dann das Ganze spachteln. Einen Weg mit zerstoßenen Shortbread-Krümeln aufstreuen. Einige Krümel mit Kakao mischen und drauf streuen – so entsteht eine natürliche Struktur.

Die Macaron-Schafe aufsetzen. Mit der weißen Buttercreme und einer kleinen Sterntülle Gänseblümchen spritzen. Den Rest gelb einfärben und mit einem Spritzbeutel mit kleinem Loch die Mite des Gänseblümchens spritzen. Den Macaron-Schafen mit einem schwarzen Stift Augen aufmalen.