Hier findest du das Rezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Sandra

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Torten-Rezept von Sandra

Backzeit: 40 Minuten (Zitronen-Boden) // 50-55 Minuten (Schoko-Boden) // 12-13 Minuten (Macarons)

Temperatur: 160 °C Ober-/Unterhitze (Zitronen-Boden) // 160 °C Ober-/Unterhitze (Schoko-Boden) // 150 °C Ober-/ Unterhitze (Macarons)

Backform: 1x Backrahmen 20x30 cm (Zitronen-Boden) // 1x Springform Ø 16 cm (Schoko-Boden) // 1x Backblech mit Backmatte (Macarons)

Für den Zitronen-Boden:

Den Backofen vorheizen und den Backrahmen am Boden mit Backpapier auslegen. Die Eier trennen und das Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben. Den Zucker und den Honig mit Salz zum Eiweiß hinzufügen und die Masse kräftig aufschlagen, bis eine stabile, glänzende Spitze entsteht (circa 10 Minuten). Das Eigelb zur Eiweißmasse geben und nur sehr kurz unterrühren, sodass sich alles verbindet und die Luftigkeit erhalten bleibt. Mehl, Speisestärke und Backpulver miteinander vermischen, sieben und vorsichtig unter die Masse heben, anschließend die Masse noch einen kurzen Moment glattrühren. Etwas Teig abnehmen, gründlich mit dem Öl sowie dem Abrieb der Zitrone vermischen und dieses Öl-Teig-Gemisch zurück in die Hauptmasse geben, danach nochmals kurz aufschlagen, bis eine gleichmäßige, luftige Konsistenz entsteht. Den Teig in die vorbereitete Form füllen, gleichmäßig verstreichen und im vorgeheizten Ofen goldgelb backen, eine Stäbchenprobe durchführen, den Boden nach dem Backen kurz ruhen lassen, aus der Form lösen und vollständig auskühlen lassen.

Für den Schoko-Boden:

Den Ofen vorheizen und die Springform fetten. Heißen Kaffee über die Kuvertüre gießen, glattrühren und abkühlen lassen. Öl und Joghurt einrühren. Eier, Zucker und Vanillezucker 10 bis 15 Minuten schaumig schlagen. Anschließend die trockenen Zutaten mischen und zusammen mit der Schokomasse unter die Eier heben. Den Teig in eine 16cm-Springform füllen und 50 bis 55 Minuten backen. Danach den Boden zerbröseln und vollständig auskühlen lassen.

Für die Zitronen-Holunder-Fruchteinlage:

Gelatine 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Den Holundersirup, Wasser, Zitronensaft und Zucker leicht erwärmen. Gelatine ausdrücken und einrühren. In eine 18×28 cm Form füllen und kaltstellen, bis die Masse fest geworden ist.

Für die Holunder-Tränke:

Alle Zutaten in einen Topf geben und leicht erwärmen. Bis zum Benutzen zur Seite stellen und vorher in eine kleine Flasche geben, damit die Tränke dosiert werden kann.

Für den Pekannuss-Crunch:

Den Honig in einer Pfanne erwärmen. Nüsse und Salz einrühren, bis sie glänzen. Auf Backpapier auskühlen lassen. Anschließend grob hacken.

Für die Weiße-Schoko-Mascarpone-Creme:

100 g Sahne erhitzen und über die gehackte weiße Kuvertüre gießen. Glattrühren und vollständig abkühlen lassen. Mascarpone, 200 g kalte Sahne und Sahnesteif steif schlagen. Zitronenabrieb und Zitronensaft unterrühren. Anschließend die abgekühlte Schokoganache vorsichtig unterheben, bis eine stabile Creme entsteht.

Für die Zartbitter-Ganache:

Sahne erhitzen und über die gehackte Kuvertüre gießen. 1 bis 2 Minuten stehen lassen, dann glattrühren. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Für die Macarons:

Mandeln und Puderzucker fein mixen und sieben. Das Eiweiß steif schlagen, Zucker einrieseln lassen. Die Lebensmittelfarbe einarbeiten. Mandel-Puderzucker-Mischung unterheben, bis die Masse zähfließend ist. Die Masse in einen Spritzbeutel geben und mit einer Lochtülle 20 Blumen aufspritzen.

Die Macarons nach dem Aufspritzen auf ein umgedrehtes Backblech geben und drei Mal kräftig auf den Tisch schlagen, damit die Luftblasen aufsteigen. Diese mit einem Zahnstocher behutsam entfernen. Die Macarons nun entweder 30 bis 50 Minuten an der Luft trocknen, bis sie eine Haut bilden oder für 7 Minuten bei 90 °C im Ofen. Anschließend die Macarons bei 150 °C 12 bis 13 Minuten backen.

Für die weiße Zitronen-Holunder-Ganache:

Sahne erhitzen und über die Kuvertüre gießen, anschließend alles glattrühren. Butter, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Holundersirup und Salz unterrühren. Alles abkühlen lassen und vor dem Benutzen aufschlagen. Danach in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Zimmerwarme Butter so lange aufschlagen, bis eine weiße, fluffige Masse entsteht (circa 10 Minuten). Zwischendurch immer wieder den Rand abziehen, damit die Butter gleichmäßig aufgeschlagen wird. Nun die Kondensmilch dazugeben und erneut aufschlagen. Anschließend in einen Spritzbeutel geben.

Für die Fertigstellung:

Den Zitronen-Boden in drei gleichmäßige Schichten schneiden. Ersten Boden auf eine Tortenplatte legen. Einen dünnen Kondensmilch-Buttercreme-Ring (circa 1 cm hoch) am Rand aufspritzen. Dann den Boden leicht tränken. Die Weiße-Schoko-Mascarpone-Creme innerhalb des Rings aufstreichen. Die gekühlte Zitronen-Holunder-Fruchteinlage mittig auflegen. Etwas Weiße-Schoko-Mascarpone-Creme darüber verstreichen. Pekannuss-Crunch austreuen. Den zweiten Boden auflegen. Erneut tränken und einen Kondensmilch-Buttercreme-Ring am Rand spritzen. Dann den Rest der Weiße-Schoko-Mascarpone-Creme aufstreichen und den Rest des Pekannuss-Crunch darauf verteilen. Anschließend den dritten Boden als Deckel auflegen und leicht andrücken. Die gesamte Torte dünn mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen und 30 Minuten kaltstellen. Dann die Torte mit der Zartbitter-Ganache einstreichen und erneut 30 Minuten kaltstellen.

Nachdem die Macarons abgekühlt sind, die Deckel mit den Lebensmittelstiften bemalen, sodass ein Blumenmuster entsteht. Dann die weiße Zitronen-Holunder-Ganache in die Macarons geben und einen zweiten Macaron draufgeben, sodass die Creme zwischen zwei Macarons zu sehen ist.

Für die Dekoration:

Braunen Fondant passend ausrollen, sodass zwei lange und zwei kurze Seiten entstehen. An den oberen Rändern jeweils etwa 1 cm Fondant nach oben stehen lassen, damit die Torte wie eine Holzkiste wirkt. Mit einer Holzprägematte eine realistische Maserung einprägen. Vier Rechtecke mit den Maßen 8×5 cm ausstechen und an den Kanten anbringen, um die Konstruktion einer Kiste nachzuahmen. Die Schoko-Boden-Brösel auf der Torte verteilen. Aus grünem Fondant Blätter formen. Die Macaron-Blumen und Blätter auf der Torte arrangieren. Zum Abschluss aus etwas Alkohol und brauner Pulverfarbe ein Gemisch anrühren und vorsichtig auf den Fondant auftragen, um die Holzmaserung zu betonen und der Blumenkiste einen realistischen Look zu verleihen