Hier findest du das Rezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Michael

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 12-15 Minuten (Macarons) // 28-30 Minuten (Mandel-Zitronen-Boden)

Temperatur: 40 °C Ober-/Unterhitze (Macarons) // 175 °C Ober-/Unterhitze (Mandel-Zitronen-Boden)

Backform: 1x Macaron-Backmatte (Macarons) // 1x verstellbarer Backrahmen (27 x 35 cm)

Für die Macarons:

Die Zutaten exakt abwiegen! Die Mandeln mit dem Puderzucker mischen und mit einem Multizerkleinerer kurz fein mixen und sieben. Eiweiß steif schlagen. Sobald das Eiweißschaumig wird, den Zucker hinzugeben und weiter schlagen. Wenn die Masse weiß wird, die Lebensmittelfarbe hinzufügen und weiter schlagen, bis eine feste Masse entsteht, die Spitzen bildet, wenn die Rührstäbe herausgezogen werden. Das Mandel-Puderzuckergemisch in 3 Schritten zur Eiweiß-Masse hinzufügen und mit einem Teigspachtelvorsichtig unterheben. Den Teig rühren, bis eine zähflüssige Masse entsteht. Anschließend den Teig in einen Spritzbeutel mit TülleØ5 mm füllen und nach Vorlagen auf eine Backmatte aufspritzen. Das Blech mit der Macaron-Masse mehrmals auf die Arbeitsfläche klopfen, sodass sich die Oberfläche glättet und eventuelle Luftblasen entfernt werden. Nun die Macarons für circa 35 bis 45 Minuten ruhen lassen, damit die Oberfläche antrocknet. Kurz vor Ende der Ruhezeit den Ofen auf 140° C Ober- / Unterhitze vorheizen. Wenn kein Teig mehr am Finger kleben bleibt, sind die Macarons bereit zum Backen. Macarons für circa 12 bis 15 Minuten backen.

Für den Mandel-Zitronen-Boden:

Den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Backrahmen auf Maß 27 x 35 cm einstellen und fixieren. Die Eier mit Zucker, Vanillezucker, Salz und Vanilleextrakt hellcremig aufschlagen. Buttermilch, Öl, Zitronenabrieb und Zitronensaft bei niedriger Stufe kurzeinrühren. Das Mehl mit Backpulver mischen und sieben. Nun das Mehl mit den Mandeln unter die Masse heben. Den Backrahmen auf ein Backblech mit Backpapier stellen und den Teig einfüllen. Den Teig für circa 30 Minuten backen. Stäbchenprobe machen und den Bodenauskühlen lassen.

Für die Orangen-Aprikosen-Fruchteinlage:

Einen verstellbaren Backrahmen auf Maß 25 x 32 cm einstellen und fixieren. Nun den Boden mit Frischhaltfolie einschlagen. Die Gelatine für 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Orangen auspressen. Die Aprikosen in einen Topf geben und mit einem Pürierstab feinpürieren. Den O-Saft und Zucker hinzufügen und bei mittlerer Hitze erwärmen, bis sich der Zucker gelöst hat. Die eingeweichte Gelatine hinzufügen und auflösen. Die Masse in den vorbereiteten Backrahmen gießen und ins Tiefkühlfach stellen.

Für die Aprikosen-Quark-Creme:

Die Zitrone mit heißem Wasser abwaschen. Die Zitronenschale abreiben und Zitronensaftauspressen (circa 100 ml). Den Abrieb, Zitronensaft und Vanillezucker mit dem Aprikosensaft in einen Topf geben und mischen. Agar-Agar hinzufügen und das Ganze für 2 Minutensprudelnd aufkochen. Anschließend die Masse lauwarm abkühlen lassen. Nun die Sahne mit6 TL veganem Sahnestandmittel steifschlagen und kühlstellen. Den Quark mit dem Puderzucker, Vanilleextrakt und 4 TL veganem Sahnestandmittel verrühren und die Agar-Agar-Mischung portionsweise hinzufügen. Die Aprikosen in kleine Würfel schneiden und unter die Quark-Masse heben. Zum Schluss die Sahne und die Schokoladenblättchen unterheben. Die Creme bis zur weiteren Verwendung kühlstellen.

Für die Orangen-Buttercreme:

Die weiche Butter in einer Küchenmaschine cremig schlagen. Die Orangen waschen und Schale abreiben und Saft auspressen. 70 ml Milch mit der Stärke klumpfrei anrühren. Die restliche Milch, O-Saft, Orangen-Abrieb, Zucker und Vanillezucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze erwärmen. Die Stärke-Mischung hinzufügen und unter ständigem Rühren kurz aufkochen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Den Topf vom Herd nehmen, Die Pudding-Masse in eine Schüssel umfüllen, mit Folie bedecken und abkühlen lassen. Die abgekühlte Pudding-Masse portionsweise in die aufgeschlagene Butter einarbeiten, bis eine glatte Buttercreme entsteht. Die Buttercreme bis zur weiteren Verarbeitung beiseitestellen.

Für die Fertigstellung:

Torte:

Den Boden waagerecht in zwei gleichmäßige Teile schneiden (circa 1,5 – 2 cm hoch). Den unteren Teil auf das Cakeboard legen. Circa zwei Drittel der Orangen-Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und zwei Stützringe aufdressieren. Nun eine Schicht Aprikosen-Quark-Creme einfüllen, glattstreichen und die Orangen-Aprikosen-Fruchteinlage auflegen. Um die Fruchteinlage herum erneut einen oder zwei Stützringe aufdressieren und eine Schicht Quark-Creme einfüllen. Creme glattstreichen und den zweiten Tortenboden gerade auflegen und andrücken. Die Torte mit einer dünnen Schicht Orangen-Buttercremeglatt einstreichen und kurz kühlen.

Macarons:

Mit Lebensmittelstiften die Startnummer und Ralleystreifen auf die Macarons malen.

Torte:

Weißen Fondant dünn ausrollen und faltenfrei über die Torte legen und andrücken. Schwarzes und weißes Fondant dünn ausrollen und mehrere Quadrate (Ausstecher 31 x 31mm) ausstechen. Die Quadrate nach Vorlage um die Torte herum anbringen. Den grauen Fondant dünn ausrollen und ein circa 10 x 35 cm großes Rechteck ausschneiden. Die Startbahn mittig auf der Torte ausrichten. Nun aus weißem Fondant zwei Stränge (circa 8mm x 35 cm) mit einer Fondant-Presse herstellen und links und rechts an der Startbahnbefestigen. Jetzt grauen Fondant dünn ausrollen, mit Steinoptik prägen und auf der Torte nach Vorlagen anbringen. Rotes und weißes Fondant dünn ausrollen und mehrere Quadrate (18 x 18) ausstechen und nach Vorlage auflegen. Einen Teil der Buttercreme grün einfärben und in einen Spritzbeutel mit Grastülle füllen. Auf den freigebliebenen Stellen, rechts und links der Startbahn Gras aufdressieren. Die Macarons versetzt auf der Startbahnpositionieren.