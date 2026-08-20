Hier findest du das Rezept zur Challenge "Dessert als Torte" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Dessert als Torte" von Sandra

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Mein Rezept

Backzeit: 45 Minuten

Temperatur: 160 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 18 cm

Für den Olivenöl-Rosmarin-Boden:

Den Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und die Springformen am Boden mit Backpapier auslegen. Die Eier trennen und das Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben. 1 TL Zucker zusammen mit dem Rosmarin in einen Mörser geben und sehr fein mahlen. Anschließend das Zucker-Rosmarin-Gemisch, den restlichen Zucker, Honig und Salz zum Eiweiß geben und die Masse kräftig aufschlagen, bis eine stabile, glänzende Spitze entsteht, circa 10 Minuten. Das Eigelb zur Eiweißmasse geben und nur sehr kurz unterrühren, sodass sich alles verbindet und die Luftigkeit erhalten bleibt. Mehl, Speisestärke und Backpulver miteinander vermischen, sieben und vorsichtig unter die Masse heben, anschließend die Masse noch einen kurzen Moment glattrühren. Etwas Teig abnehmen, gründlich mit dem Olivenöl vermischen und dieses Öl-Teig-Gemisch zurück in die Hauptmasse geben, danach nochmals kurz aufschlagen, bis eine gleichmäßige, luftige Konsistenz entsteht. Den Teig in die vorbereiteten Formen füllen, gleichmäßig verstreichen und im vorgeheizten Ofen goldgelb backen, eine Stäbchenprobe durchführen, den Biskuit nach dem Backen kurz ruhen lassen, aus der Form lösen und vollständig auskühlen lassen.

Für die Vanille-Mascarpone-Creme:

Die Hälfte der Milch und den Zucker zusammen mit dem Mark der Vanilleschote in einen Topf geben und leicht erwärmen. Gleichzeitig die andere Hälfte der Milch mit dem Vanillepudding-Pulver mischen und ebenfalls in den Topf geben. Alles bei mittlerer Hitze so lange erwärmen, bis die Masse eindickt. Die Masse anschließend in eine Schale geben, mit Klarsichtfolie bedecken, damit sich keine Haut bildet und alles kaltstellen. Sobald der Pudding kalt ist, Mascarpone zusammen mit dem Puderzucker, der Sahne und dem Sahnesteif fest aufschlagen. Bobald die Masse aufgeschlagen ist, den Vanillepudding unterheben. Alles vermengen und bis zur weiteren Verarbeitung kaltstellen.

Für den Walnuss-Crunch mit Honig:

Die Walnüsse trocken rösten. Dann den Honig und den Zucker hinzugeben und 2 bis 3 Minuten karamellisieren lassen. Das Salz einrühren und auf einem Backblech dünn ausstreichen und vollständig abkühlen lassen. Die karamellisierten Wallnüsse nach dem Abkühlen mit einem Messer grob zerkleinern.

Für die Honig-Olivenöl-Tränke:

Alle Zutaten in einen Topf geben und erwärmen bis sich alles aufgelöst hat. Die Tränke bis zum Verarbeiten bei Seite stellen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Zimmerwarme Butter so lange aufschlagen, bis eine weiße, fluffige Masse entsteht, circa 10 Minuten. Zwischendurch immer wieder den Rand abziehen, damit die Butter gleichmäßig aufgeschlagen wird. Anschließend die Kondensmilch dazugeben und erneut aufschlagen.

Für die Fertigstellung:

Jeden Boden mit der Kuchensäge waagerecht schneiden, sodass insgesamt 6 gleich dicke Böden entstehen. Es werden zum Schichten 5 Böden benötigt. Einen der Böden auf eine Tortenplatte setzen und einen Backring herum spannen. Den Boden mit etwas Tränke beträufeln. Mit der Buttercreme auf den ersten Boden einen äußeren Rand ziehen und dann ¼ der Vanille-Mascarpone-Creme einfüllen. Ein Viertel des Walnuss-Crunch darauf geben. Nun den zweiten Boden draufsetzen und mit Tränke beträufeln. Erneut einen Ring aus Buttercreme aufspritzen, ein Viertel der Vanille-Mascarpone-Creme sowie ein Viertel des Walnuss-Crunch darauf geben. Die Schritte wiederholen, bis nur noch ein Boden übriggeblieben ist. Den letzten Boden mit Tränke beträufeln, aufsetzen und die Torte kühlstellen.

Anschließend den Backring entfernen und die gesamte Torte leicht mit Buttercreme einstreichen, sodass die Böden noch sichtbar bleiben.

Für die Dekoration:

Die Walnuss-Kerne grob hacken und am äußeren Rand oben auf der Torte verteilen. Die Nadeln der Rosmarin-Zweige in Büschen abtrennen und dazwischen verteilen.