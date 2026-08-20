Hier findest du das Rezept zur Challenge "Dessert als Torte" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Dessert als Torte" von Michael

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 30-32 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backring Ø 20 cm

Für den Vanille-Boden:

Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Backring mit Backpapier einschlagen. Butter mit Zucker cremig aufschlagen. Die Eier nach und nach hinzufügen und alles gut verrühren. Die Vanilleschote längs aufschlitzen, das Mark aus der Vanilleschote kratzen und mit der Milch verrühren. Unter stetigem Rühren das Milch-Gemisch in einem dünnen Strahl in die Ei-Masse einfließen lassen. Weiter rühren, bis eine glatte, cremige Masse entstanden ist. Mehl, Vanillepudding und Backpulver mischen und sieben. Die Mehl-Mischung mit einem Schneebesen unter Ei-Masse heben. Den Teig in die vorbereitete Backform füllen und für ca. 30 Minuten im vorgeheizten Backenofen auf mittlerer Schiene backen. Stäbchenprobe machen und den Kuchen auskühlen lassen.

Für die Vanille-Mousse:

Die Vanilleschote längs aufschlitzen, Mark auskratzen und beides mit Milch kurz aufkochen. Nach 12 Minuten Ziehzeit die Schote entfernen. In der Zwischenzeit die Eigelbe mit dem Zucker schaumig aufschlagen. Nun über einem Wasserbad die Ei-Masse auf circa 75 °C erwärmen, dabei stets rühren, damit das Ei nicht stockt. Gelatine für 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen und in der Ei-Masse auflösen und gut verrühren. Jetzt die Vanille-Sahne langsam unterrühren. Die Mousse für circa 15 Minuten in das Gefrierfach stellen. 200 g Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen. Mascarpone in einer Schüssel kurz cremig rühren und in kleinen Portionen die Vanillemousse einarbeiten. Zum Schluss die geschlagene Sahne unterheben. 2/3 der Vanille-Eis-Mousse in einen Spritzbeutel mit Grastülle füllen und kaltstellen (so lange wie möglich!).

Für die Erdbeer-Soße:

Das Erdbeerpüree mit dem Zucker und dem Puderzucker in einen Topf geben und vermischen. Zitronensaft mit der Stärke glatt anrühren und zum Erdbeer-Püree in den Topf geben. Alles auf mittlerer Hitze kurz andicken, dabei immer rühren. Die Soße in eine Dosierflasche füllen und in den Kühlschrank stellen.

Für die Fertigstellung:

Circa 20 gleichgroße frische Erdbeeren mit kaltem Wasser abwaschen. In einem Sieb abtropfen lassen und anschließend trocken tupfen. Stiel und Blätter entfernen und die Erdbeeren halbieren.

Die Kuppel des Kuchens mit einer Tortenbodensäge abschneiden, sodass die Oberfläche flach und gerade ist. Den restlichen Kuchen in zwei gleichmäßige Teile schneiden. Einen Boden auf die Tortenplatte legen, mit Tortenfolie umwickeln und den verstellbaren Tortenring darumlegen. Eine dünne Schicht Vanille-Mousse auftragen und mit der Winkelpalette glattstreichen. Die Erdbeeren mit der Schnittfläche nach außen am Rand platzieren und leicht an die Tortenfolie drücken. Dabei darauf achten, dass die Erdbeeren möglichst gleich groß sind. Mit einem Spritzbeutel mit Grastülle die Vanille-Mousse "Spaghetti-förmig" hinter und etwas oberhalb der Erdbeeren aufdressieren. Die Mitte der Torte großzügig freilassen und mit Vanille-Sahne-Mousse auffüllen (ohne Spritzbeutel). Über die Mousse-Schicht Erdbeersauce gießen und weiße Schokoraspeln darüber verteilen. Den zweiten Boden auflegen und leicht festdrücken. Auch hier eine dünne Mousse auftragen und glatt abziehen. Jetzt kreuz und quer mit der Spritztülle eine kuppelförmige "Spaghetti-Portion" aufdressieren. Die "Spaghetti" mit Erdbeersauce übergießen; dazu die Quetschflasche verwenden. Mittig die Sauce großzügig auftragen.

Für die Dekoration:

Die Torte mit weißen Schokoraspeln bestreuen und mit Eiswaffeln und frischen Minzblättern dekorieren.