"Das große Backen"-Rezept: So gelingt Oxanas Kleeblatt-Torte "Glückswiese"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Oxana

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Torten-Rezept von Oxana

Backzeit: 20-25 Minuten (Mandel-Tonka-Boden) // 14 Minuten (Macarons)

Temperatur: Boden 170 °C Ober-/Unterhitze (Mandel-Tonka-Boden) // Macarons 140 °C Ober-/Unterhitze (Macarons)

Backform: 1x Backring Kleeblatt Ø 28 cm(Mandel-Tonka-Boden) // 3x Backblech mit Silikonmatte (Macarons)

Für den Mandel-Tonka-Boden:

Den Backofen vorheizen, den Backring mit Alufolie auslegen, die Ränder mit Backtrennsprayeinsprühen und mit Bäckerstärke bestreuen. Eier mit Zucker und Tonkabohne circa 5 bis 7 Minuten schaumig schlagen. Mehl mit Backpulver vermischen und vorsichtig mit einem Löffel unterheben. Heißes Wasser dazugeben und umrühren, dann das Öl dazugeben und erneut umrühren. Gemahlene Mandeln hinzufügen und wieder umrühren. Den Teig in die Form füllen und backen für20 bis 25 Minuten. Während des Backens die Backofentür nicht öffnen.

Für die Pistazien-Sahne-Creme:

Schlagsahne mit Sahnesteif kurz aufschlagen. Mascarpone, Pistazienpaste und Puderzucker hinzufügen und weiterschlagen, bis eine cremige Masse entsteht.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Butter sehr schaumig schlagen, bis sie heller wird. Langsam unter ständigem Schlagen gezuckerte Kondensmilch hinzufügen und mit grüner, fettlöslicher Farbe einfärben.

Für die weiße Pistazien-Ganache:

Sahne aufkochen, über die Kuvertüre und die Pistazienpaste gießen, alles verrühren und anschließend mit dem Stabmixer glatt mixen. Mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank zum Stabilisieren kaltstellen.

Für die Erdbeerkonfitüre:

Erdbeerpüree erwärmen. Zucker mit Pektin vermischen und unter Rühren in das Püree einrieseln lassen. Circa 1 Minute kochen, in einen Spritzbeutel füllen und abkühlen lassen.

Für die Macarons:

Den Backofen vorheizen und eine Silikonmatte auf ein Backblech legen, unter die Silikonmatte ein Blatt mit Kleeblattmuster schieben. Den Puderzucker mit Mandelmehl mischen und sieben. 110 g Eiweiß sieben, dazugeben und gut verrühren, damit eine Marzipanmasse entsteht. Weitere 110 g Eiweiß in den Mixtopfgeben, Eiweißpulver hinzufügen und auf niedriger Stufe verrühren. Nach und nach 50 g Zucker hinzufügen. 300 g Zucker mit Wasser in einem Topf auf 116 °C kochen, bis ein Sirup entsteht. Wenn der Sirup 110 °C erreicht hat, das Eiweiß auf höchster Stufe aufschlagen. Sobald der Sirup 116 °C erreicht hat, ihn in einem dünnen Strahl bei mittlerer Stufe in die Eiweißmasse gießen und anschließend auf höchster Stufe weiterschlagen, bis die Masse auf 35 bis 37 °C abgekühlt ist. Die Eiweißmasse portionsweise zur Marzipanmasse geben, die grüne Farbe dazugeben und mit einem Holzlöffel circa 5 Minuten unterrühren. Die fertige Macaronmasse in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und die Macaron-Schalen nach der Schablone aufspritzen. Anschließend das Blech leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, damit die Luftbläschen verschwinden. In den vorgeheizten Backofen schieben und 14 Minuten backen. Nach 7 Minuten Backzeit die Backofentür für 1 Sekunde öffnen und anschließend weitere 7Minuten fertig backen.

Für die Fertigstellung:

Den Mandel-Tonka-Boden zweimal waagerecht durchschneiden. Die Hälfte der Pistazien-Sahne-Creme auf dem unteren Boden verteilen, mit geschnittenen Erdbeeren belegen und mit dem zweiten Boden abdecken. Die restliche Pistazien-Sahne-Creme und die Erdbeerendarauf verteilen und mit dem letzten Boden abschließen. Auf eine Macaron-Schale weiße Pistazien-Ganache aus einem Spritzbeutel mit kleiner Sterntülle spritzen, in der Mitte Erdbeerkonfitüre verteilen und mit einer passenden Schale abdecken.

Für die Dekoration:

Die Torte mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen. Etwas Kondensmilch-Buttercreme in einen Spritzbeutel mit Grastülle füllen und den oberen sowie unteren Rand der Torte mit „Gras“ dekorieren. Auf zehn Macaron-Schalen mit einem Pinsel und grasgrüner Farbe Adern aufmalen. Beim Zusammensetzen der Schalen darauf achten, dass es die Vorderseite der Macarons wird. Die Macarons mithilfe von rohen Spagetti auf der Torte platzieren. Aus Fondant einen Marienkäfer modellieren und vorne auf die Torte setzen.

Die Tortenplatte ebenfalls mit Piping Gel und Keks-Sand dekorieren.