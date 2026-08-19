Hier findest du das Lieblingsrezept zur Challenge "Macaron Szenerie" von Andre aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron Szenerie" von Andre

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Macaron-Torten-Rezept von Andre

Backzeit: 45-50 Minuten (Möhren-Kuchen) // 15-20 Minuten (Deko-Moos) // 14-15 Minuten (Macarons)

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze (Möhren-Kuchen) // 160 °C Ober-/Unterhitze (Deko-Moos) // 150 °C Ober-/Unterhitze (Macarons)

Backform: 1 x Springform eckig, 25x38 cm (Möhren-Kuchen) // 1x Springform Ø 20 cm (Deko-Moos) // 1x Backmatte (Macarons)

Für den Möhren-Kuchen:

Den Backofen auf 175° C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen und die Ränder einfetten. Eier, Zucker, und Salz circa 3 Minuten cremig aufschlagen. Währenddessen die Möhren mit einer Küchenreibe fein reiben. Öl und Vanilleextrakt unter die Masse rühren. Mehl, gemahlene Mandeln, Zimt, Natron und das Backpulver mischen. Die trockenen Zutaten nach und nach unter die Masse rühren. Zuletzt den Joghurt, die Möhren und die gehackten Mandeln einrühren. Den Teig in die Form geben und glattstreichen. Den Kuchen circa 50 Minuten backen und dann vollständig auskühlen lassen.

Für die Ahornsirup-Tonka-Frischkäse-Creme:

Butter hell cremig aufschlagen. Puderzucker sieben und nach und nach zur Butter geben. Ahornsirup und geriebene Tonkabohne hinzugeben und erneut aufschlagen. Den Frischkäse hinzugeben und nur ganz kurz unterrühren. Bis zur Weiterverarbeitung kühlstellen.

Für die Heidelbeer-Balsamico-Kompott:

Heidelbeeren, Zucker, 1 EL Zitronensaft und 1 TL geriebene Zitronenschale in einen Topf geben und unter Rühren aufkochen. Wenn eine homogene Masse entstanden ist, den Balsamicoessig hinzugeben sowie die zuvor in Wasser aufgelöste Stärke. So lange rühren, bis die Masse andickt. Danach auf ein mit Frischhaltefolie bedecktes Blech geben und abkühlen lassen.

Für die Ahornsirup-Buttercreme:

Butter und Salz hell cremig aufschlagen. Nach und nach gesiebten Puderzucker hinzugeben. Zum Schluss Ahornsirup hinzugeben und alles gut verrühren.

Für das Deko-Moos:

Eine Springform mit Backpapier einschlagen. Die Eier circa 1 Minute mit dem Handmixer auf höchster Stufe in einem Messbecher aufschlagen. Zucker einrieseln lassen und circa 2 Minuten weiterschlagen, Lebensmittelpaste hinzugeben und verrühren. Mehl, Backpulver vermischen, sieben und vorsichtig in die Masse einrühren. Die Masse in die Springform füllen und circa 15 bis 20 Minuten bei 160 °C backen. In der Form auskühlen lassen.

Für die Macarons:

Den Backofen auf 150 °C vorheizen, eine Schablone und eine Backmatte auf ein Backblech legen. Puderzucker und die gemahlenen Mandeln in einen Zerkleinerer/Mixer geben und noch feiner mahlen. Dann die Mandel-Zuckermischung durch ein sehr feines Sieb sieben. Das Eiweiß und das Salz aufschlagen. Sobald sich Schaum bildet (nach circa 1 bis 2 Minuten), nach und nach den Zucker hinzugeben. Die Masse dann weiterschlagen bis glänzender, stabiler Eischnee entsteht. Jetzt die Lebensmittelfarbe hinzugeben und kurz verrühren. Dann den Mandel-Puderzuckermix in 3 Schritten zum Eischnee geben und mit einem Teigschaber einrühren, bis eine lavaartige Masse entsteht. Den Teig in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle füllen und auf ein Backpapier die Dinos mittels Schablone aufspritzen. Das Blech ein paarmal aufklopfen, damit Blasen verschwinden. Noch vorhandene Blasen, mit einem Zahnstocher an der Oberfläche aufstechen. Die Macarons so lange ruhen lassen, bis sich eine harte Schicht bildet. Dann die Macarons bei 150 °C circa 14 bis 15 Minuten backen. Macarons danach vollständig auskühlen lassen, bis man diese vom Backblech nimmt.

Für die Ahornsirup-Möhren-Ganache:

Die Möhren mit einer Küchenreibe fein reiben. Ahornsirup, Möhren, Salz und Zimt in einen Topf geben und kurz köcheln lassen. Danach Topf beiseitestellen und abkühlen lassen. Danach die weiße Kuvertüre kleinhacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne in einem Topf kurz aufkochen lassen und über die Schokolade geben. Alles verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Dann den Sirup und die Butter zur Ganache geben und alles gut verrühren. Bis zur Verwendung mit einer Frischhaltefolie abdecken und kühlstellen.

Für die Fertigstellung:

Die Walnüsse hacken und den Möhrenkuchen waagerecht einmal durchschneiden. Dann die Ränder um circa 1 cm abschneiden. Die übrigen Kuchenreste beiseitestellen für die Dekoration.

Die Ahornsirup-Tonka-Frischkäsecreme auf den ersten Boden aufstreichen. Mit einem kleinen Löffeln länglich im Abstand von 3 cm Kerben ziehen. Diese Kerben dann mit dem Heidelbeer-Balsamico-Kompott füllen und den zweiten Boden auflegen. Einen Teil der Ahornsirup-Buttercreme mit dunkelbrauner Lebensmittelfarbe und den gehackten Walnüssen mischen. Die Torte damit komplett einstreichen, aber einen Teil frei lassen, der den Fluss darstellen soll.

Für die Fertigstellung der Macarons die Ahornsirup-Möhren-Ganache in einen Spritzbeutel füllen und die Macarons so befüllen, dass in der Mitte ein circa 1 cm breiter Hohlraum frei bleibt. In diesen die Heidelbeer-Füllung mit einem kleinen Löffel geben. Die fertigen Macarons zum Abschluss noch bemalen (Mund, Augen...)

Für die Dekoration:

Die restliche Ahornsirup-Buttercreme aufteilen und in den Farben, rot, blau, schwarz (mit dunklen Kakao) und grün einfärben. Einen Teil der schwarzen Buttercreme mit den Kuchenresten mischen und einen Vulkan formen. Diesen auf den Kuchen platzieren und mit der restlichen schwarzen Buttercreme einstreichen. Mit roter Buttercreme in einem Spritzbeutel und kleiner Öffnung, die Lava auf dem Vulkan aufspritzen. Mit der blauen Buttercreme den Fluss aufstreichen. Mit der grünen Buttercreme Gras am Flussufer entlang aufspritzen. Mit dem grauen Fondant Steine formen und diese auch auf der Torte platziere. Aus der Blütenpaste Stämme mit Zweigen modellieren (ggf. mit Zahnstochern stabilisieren) und an die Zweige mit Lebensmittelfarbe Deko-Moos befestigen. Etwas Moos noch nach Belieben auf der Torte anbringen. Dann zum Abschluss die Dino-Macarons auf der Torte platzieren.