Hier findest du das Lieblingsrezept zur Challenge "Macaron-Szenerie" von Anna aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 4 zum Nachbacken.

Zutatenliste für die Challenge "Macaron-Szenerie" von Anna

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Torten-Rezept von Anna

Backzeit: 40 Minuten (Schoko-Biskuit) // 16 Minuten (Macarons) // 10-12 Minuten (Moos-Biskuit)

Temperatur: 190 °C Ober-/Unterhitze (Schoko-Biskuit) // 145 °C Ober-/Unterhitze (Macarons) // 180 °C Ober-/Unterhitze (Moos-Biskuit)

Backform: 1x Backrahmen 24x26 cm (Schoko-Biskuit) // 1x Backblech (Macarons) // 1x Kastenform (Moosbiskuit)

Für den Schoko-Biskuit:

Den Backofen vorheizen. Den Backrahmen mit Backpapier auskleiden und auf ein Gitter stellen. Anschließend die Eier zusammen mit Zucker, Salz, Vanillezucker und der Tonkabohnenpaste etwa 12 Minuten lang aufschlagen, bis eine luftige Masse entsteht. Danach Mehl und Kakao über die aufgeschlagene Eimasse sieben und die Mischung vorsichtig unterheben, sodass die Luftigkeit erhalten bleibt. Den fertigen Teig in den vorbereiteten Rahmen füllen und gleichmäßig verstreichen. Zum Schluss den Biskuit bei 190 °C für etwa 40 Minuten backen.

Für die Aufschlag-Ganache:

Die Sahne in einem Topf auf dem Herd erhitzen. Die heiße Sahne über die Kuvertüre geben und diese darin schmelzen lassen. Anschließend alles miteinander vermengen, bis eine feine Ganache entsteht. Etwa ein Viertel der Creme für die Schichtung und als Schoko-Creme beiseitestellen. Die Ganache kühlen und anschließend aufschlagen, um sie zum Befüllen der Macarons zu verwenden.

Für die Waldbeer-Fruchteinlage:

Den Beerenmix in einem Topf mit Wasser bei mittlerer Hitze auf dem Herd erwärmen. Das Wasser mit dem Puddingpulver glattrühren. Die Beeren pürieren und den Zucker dazugeben. Dann das Puddingpulver einrühren und andicken lassen. Butter unterrühren. Circa 5 EL der Masse in eine kleine Schüssel geben für die Füllung der Macarons. Die Masse in einen Backrahmen geben und abkühlen lassen.

Für die Macarons:

Den Ofen vorheizen. Die Mandeln mit dem Puderzucker fein mahlen und durch ein Sieb geben, um grobe Stücke zu entfernen. Das Eiweiß mit Salz und Zucker langsam etwa 12 Minuten steif schlagen, bis beim Herausziehen des Rühreinsatzes eine feste Spitze entsteht. Die Mandel-Puderzucker-Mischung in zwei Schüben zum Eiweiß geben und vorsichtig eine Macaronage herstellen. Den Teig in drei Portionen teilen und mit Puderfarben grün und braun einfärben, ein Teil bleibt weiß.

Zunächst den braunen Körper der Enten aufspritzen, danach den grünen Kopf sowie anschließend die weißen Flügel, den Hals und den Schnabel. Luftblasen mit einem Zahnstocher entfernen und die Macarons etwa 60 Minuten an der Luft stehen lassen, bis sich eine Haut gebildet hat. Die Macarons im vorgeheizten Ofen bei 145 °C für etwa 16 Minuten auf einem umgedrehten Backblech backen.

Für die Fertigstellung Macarons:

Nach dem Backen die Macarons vollständig abkühlen lassen und anschließend mit der aufgeschlagenen Ganache, Heidelbeeren und etwas Waldbeeren-Fruchteinlage füllen (mindestens 10 Stück herstellen). Zum Schluss Details mit Lebensmittelstiften aufbringen.

Für die Schoko-Mascarpone-Creme:

Die Sahne mit Mascarpone, Schmand, 50 g der Ganache sowie dem Sahnesteif in der Küchenmaschine vorsichtig cremig fest schlagen.

Für die Stracciatella-Creme:

Die Sahne mit Mascarpone, dem Zucker, der Tonkabohnenpaste, dem Schmand, den Schoko-Tröpfchen sowie dem Sahnesteif in der Küchenmaschine vorsichtig cremig fest schlagen.

Für die Fertigstellung Torte:

Den Biskuit mit einer Tortensäge in drei Böden schneiden und anschließend vollständig abkühlen lassen. Um den untersten Biskuitboden einen Backrahmen spannen und diesen mit der restlichen Ganache bestreichen. Die Brombeeren halbieren und die Schoko-Creme auf den Boden geben, glattstreichen und die Brombeeren darauf verteilen. Anschließend alles nochmals gleichmäßig glattstreichen und den zweiten Biskuitboden auflegen.

Die Hälfte der Stracciatella-Creme auf den Biskuit geben und glattstreichen. Darauf die Waldbeer-Fruchteinlage verteilen, die restliche Stracciatella-Creme aufgeben und erneut glattstreichen. Zum Schluss den letzten Biskuitboden auflegen und die Torte kühlstellen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter etwa 20 Minuten lang aufschlagen, bis sie weiß und luftig wird. Anschließend die gezuckerte Kondensmilch sowie die Lebensmittelfarbe hinzufügen und die Creme nochmals etwa 7 Minuten aufschlagen, bis eine glatte und stabile Buttercreme entsteht. Die gut durchgekühlte Torte anschließend vollständig mit der Buttercreme einstreichen.

Für das Moos-Biskuit:

Eier und 36 g Zucker mit dem Handrührgerät aufschlagen. Grüne und braune Lebensmittelfarbe sowie den Honig hinzufügen und die Masse erneut aufschlagen. Mehl und Backpulver vorsichtig unterheben. Den Teig in eine Kastenform geben und diese mit Alufolie luftdicht abdecken. Den Kuchen im Ofen bei etwa 180 °C für 10 bis 12 Minuten backen. Anschließend das Moos auf die Torte sowie die Bäume geben.

Für die Dekoration:

Für die Rinde: 300 g Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen. Den Topf vom Wasserbad nehmen und 100 g Kuvertüre einrühren, bis sie vollständig geschmolzen ist. Die flüssige Kuvertüre auf zwei Backpapierbögen geben und gleichmäßig glattstreichen. Je ein weiteres Backpapier auf die Kuvertüre legen, leicht andrücken und alles vorsichtig aufrollen. Die Rolle anschließend im Kühlschrank kühlen, bis die Schokolade fest geworden ist. Danach die Rolle wieder aufrollen und die entstandenen Schokoladenstücke als "Rinde" an den Rand der Torte anbringen.

Für das Nest: Die Glasnudeln und Salzstangen in kleine Stücke brechen. 50 g Kuvertüre erhitzen und anschließend über die Glasnudeln und Salzstangen geben. Alles miteinander vermengen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Die Mischung in eine kleine, mit Frischhaltefolie ausgekleidete Schüssel geben und zu einem Nest formen. Zur Stabilisierung ein ebenfalls mit Frischhaltefolie ausgekleidetes kleines Glas daraufsetzen. Das Nest anschließend kühlen, bis die Kuvertüre vollständig fest geworden ist. Danach das Nest vorsichtig aus der Form lösen und auf der Torte platzieren.

Einen Draht zu einem Baum formen. Den Draht anschließend mit braunem Fondant verkleiden. Danach den Fondant mit verdünnter brauner Lebensmittelfarbe bemalen.

Für den Teich: 70 g Zucker und Wasser in einem Topf sprudelnd aufkochen. Blaue Lebensmittelfarbe hinzufügen und gut einrühren. Die Masse auf eine Silikonmatte geben und abkühlen lassen. Die noch leicht flüssige Masse anschließend als Teich auf die Torte geben.

Aus dem weißen und schwarzen Fondant kleine Steine formen. Butterkekse zerbröseln und auf der Torte verteilen. Die Torte anschließend mit den Dekoelementen, Heidelbeeren sowie den Macarons dekorieren. Die restliche Buttercreme mit grüner Lebensmittelfarbe einfärben und mit einer Grastülle Grastupfer auf die Torte spritzen.