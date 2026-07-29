Rezept aus "Das große Backen": Karotten-Orangen-Frischkäse-Torte "Einer von Mutters Drei"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Mein Lieblingsrezept" von Kayahan aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Kayahan

Backzeit: 35-40 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Springform 18 cm

Für den Karotten-Boden:

Den Ofen vorheizen und den Backring mit Backpapier einkleiden.

Die Eier und den Zucker 2 bis 3 Minuten hell aufschlagen. Das Öl nach dem Aufschlagen langsam einlaufen lassen. Danach die Karotten und den Orangenabrieb vorsichtig unterrühren. Anschließend die trockenen Zutaten mischen und unterheben. In den Backring füllen und 35 bis 40 Minuten backen. Den Boden abkühlen lassen und in 3 Böden schneiden.

Für das Frischkäse-Frosting:

Die Butter zunächst cremig rühren. Den Puderzucker sieben und nach und nach in die Butter unterrühren. Den Vanilleextrakt anschließend ebenfalls unterrühren. Danach den Frischkäse in einer Rührschüssel glattrühren. Drei EL der Buttermasse zusammen mit dem Frischkäse mischen. Anschließend die Butter-Frischkäse-Mischung zur restlichen Butter geben und kurz kräftig verrühren, etwa 10 Sekunden.

Für den Walnuss-Orangen-Crunch:

Die Walnüsse kurz in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Den Zucker goldbraun schmelzen lassen und die Butter einrühren. Die Walnüsse reingeben und Zimt, Salz und Orangenabrieb dazu geben, hier schnell arbeiten. Auf ein Backpapier dünn verteilen und abkühlen lassen. Grob brechen oder hacken.

Für die Orangen-Tränke:

Die Bio-Orange auspressen und den Saft zusammen mit dem Zucker kurz aufkochen und dann vollständig abkühlen lassen.

Für das Orangen-Kompott:

Die Orangen filetieren und die Filets in kleine Stücke schneiden. Den Saft, der beim Filetieren entsteht, mit Zucker und Zitronensaft in einem Topf etwa 2 Minuten leicht köcheln lassen. Etwas Tonkabohnenabrieb hinzufügen.

Speisestärke mit Wasser verrühren und in die Flüssigkeit einrühren. Kurz aufkochen lassen, bis die Masse leicht andickt. Orangenstücke unterheben und nur etwa 30 Sekunden erhitzen, damit sie frisch bleiben. Vom Herd nehmen und vollständig abkühlen lassen. Abschließend Orangenblütenwasser unterrühren.

Für die Fertigstellung:

Den ersten Boden tränken und mit dem Frischkäse-Frosting bestreichen, in einem Kreis Tupfen auf den Boden spritzen. In die Mitte das Orangen-Kompott geben und darauf den Walnuss-Crunch verteilen. So mit allen Böden verfahren und mit dem letzten Boden deckeln (Den letzten Boden nicht tränken).

Für die Dekoration:

Die Torte oben mit dem Frischkäse-Frosting glatt einstreichen und mit einer Tülle einen Kreis aus großen Tupfen spritzen. Das Haselnusskrokant und die Blüten nach Belieben obendrauf streuen.