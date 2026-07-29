Rezept aus "Das große Backen": Vanille-Mascarpone-Trauben-Torte "Pfoten, Liebe, Kuchenduft"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Janina aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

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Zutatenliste

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Janina präsentiert ihre Torte zur Challenge "Das bin ich!".

Torten-Rezept von Janina

Backzeit: 30-35 Minuten

Temperatur: 170 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 16 cm

Für den Vanille-Boden mit Schokodrops:

Den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Backringe einfetten und mit Backpapier auslegen.

Butter, Zucker, Salz und Vanilleextrakt etwa 5 Minuten hell-cremig schlagen. Anschließend die Eier nach und nach unterrühren, bis eine homogene Masse entsteht.

Weizenmehl und Backpulver zusammen sieben und gemeinsam mit der Milch unter die Zucker-Ei-Mischung heben. Schokodrops hinzufügen und vorsichtig unterrühren, bis sie gleichmäßig verteilt sind.

Den Teig in die Backringe füllen und im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten backen und mit der Stäbchenprobe prüfen, ob er durchgebacken ist.

Die Böden 5 Minuten abkühlen lassen, aus der Form lösen und zum vollständigen Auskühlen auf ein Gitter setzen.

Für die Mascarpone-Quark-Creme:

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Mascarpone, Quark, Zucker, Vanillezucker und Vanilleextrakt zu einer glatten Masse verrühren.

Die Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf schmelzen. Etwa 3 EL der Mascarponecreme hinzufügen, um die Temperatur anzugleichen, und dann die Gelatinemischung in die restliche Mascarponecreme einrühren.

Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unter die Mascarpone-Masse heben. Die fertige Creme abgedeckt kühl stellen, bis sie weiterverarbeitet wird.

Für die Trauben-Fruchteinlage:

Die Trauben waschen, trocken tupfen und mit einem Stabmixer pürieren. Das Püree anschließend durch ein Sieb passieren, um die Haut zu entfernen. Die Sofortgelatine mit der Traubenflüssigkeit, Wasser und Zucker verrühren. Die Mischung auf einen flachen Teller gießen und in den Tiefkühler stellen, bis sie fest ist.

Für den Cookie-Crunch:

Die Kuvertüre über einem Wasserbad schmelzen und auf etwa 32 °C abkühlen lassen.

Die Cookies grob zerbröseln und in der geschmolzenen Kuvertüre schwenken, bis sie vollständig bedeckt sind. Die überzogenen Cookies auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben, so dass sie sich nicht berühren, und kaltstellen, bis die Schokolade fest ist.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter etwa 10 Minuten bei mittlerer Stufe weiß-cremig schlagen. Anschließend die gezuckerte Kondensmilch während des Rührens in einem dünnen Strahl hinzufügen. Butter-Vanille-Aroma und lila Lebensmittelfarbe unterrühren. Die Creme danach etwa 30 Minuten bei kleinster Stufe weiterrühren, bis sie eine gleichmäßige, luftige Konsistenz erreicht. Die fertige Buttercreme bis kurz vor der Verwendung bei Raumtemperatur stehen lassen und nur bei Bedarf kurz kühl stellen.

Für die Fertigstellung:

Die Tortenböden mit einer Tortensäge halbieren, sodass 4 einheitlich hohe Böden entstehen. Auf den ersten Boden die Mascarpone-Quark-Creme auftragen und Cookie-Crunch aufstreuen. Den nächsten Boden auflegen, Mascarpone-Quark-Creme auftragen und die Trauben-Fruchteinlage auflegen. Den nächsten Boden auflegen, Mascarpone-Quark-Creme auftragen und Cookie-Crunch aufstreuen. Mit dem letzten Boden die Schichtung abschließen.

Jeweils um die Füllung mit der Kondensmilch-Buttercreme einen Isolierring aufspritzen.

Die Torte anschließend mit Tortenrandfolie umwickeln und einen Tortenring darum spannen. Bis zur Weiterverarbeitung kühl stellen.

Für die Dekoration:

Den Tortenring sowie die Tortenrandfolie entfernen. Die Torte rundum mit einer dünnen Krümelschicht aus Kondensmilch-Buttercreme einstreichen und erneut kühl stellen. Anschließend die gut gekühlte Torte mit einer glatten, deckenden Schicht Buttercreme einstreichen.

Die restliche Kondensmilch-Buttercreme in verschiedenen Rosa- und Lilatönen einfärben. Mithilfe einer Spachteltechnik die Torte von unten nach oben in senkrechten Bewegungen verzieren.

Einen Teil der eingefärbten Buttercreme in einen Spritzbeutel mit geschlossener Sterntülle füllen und am oberen Tortenrand Muscheln aufspritzen.

Aus verschieden farbigem Fondant eine Figur und weitere Dekorationselemente modellieren und an der Torte anbringen.