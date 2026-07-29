Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Himbeer-Torte "Heavy Metal Love"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Jenny aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Jenny

Backzeit: 15-17 Minuten

Temperatur: 155-160 °C Umluft

Backform: 3 x Backbleche 30x40 cm

Für den schwarzen Kakao-Boden:

Den Backofen vorheizen. Drei Backbleche mit Backpapier auslegen. Das Backpapier an den Rändern leicht hochziehen, sodass eine saubere Kante entsteht. Den schwarzen Kakao in eine große Schüssel sieben. Mit dem heißen Kaffee übergießen und zu einer glatten Paste verrühren. 2 bis 3 Minuten stehen lassen, damit sich Aroma und Farbe vollständig entwickeln.

Eier und Zucker in einer großen Rührschüssel 1 bis 2 Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse leicht heller wird. Die flüssigen Zutaten unterheben: Das Öl in einem dünnen Strahl unter ständigem Rühren einlaufen lassen. Anschließend die Buttermilch unterrühren. Die vorbereitete Kakaopaste sowie den Amaretto einarbeiten. Die trockenen Zutaten unterheben: Mehl, Natron, Backpulver und Salz mischen und sieben.

Die trockenen Zutaten in zwei Portionen zur flüssigen Masse geben und nur so lange verrühren, bis ein homogener Teig entsteht. Nicht übermixen.

Den Teig gleichmäßig auf die drei vorbereiteten Bleche verteilen und glattstreichen. Darauf achten, dass die Teigmenge auf allen Blechen möglichst gleich hoch ist. Die Bleche gleichzeitig in den vorgeheizten Ofen schieben. Eine kleine ofenfeste Schale mit heißem Wasser auf den Ofenboden stellen, um die Feuchtigkeit zu erhöhen.

Nach 8 bis 9 Minuten das obere und das untere Blech wechseln, um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten. Die gebackenen Böden unmittelbar vom Blech ziehen und auf Kuchengitter abkühlen lassen. Dann die Böden mit einem 16cm-Tortenring ausstechen.

Für das Himbeer-Curd:

Die Gelatineblätter in ausreichend kaltem Wasser einweichen. Das Himbeerpüree mit der Stärke glattrühren und gemeinsam mit dem Zucker in einem Topf unter Rühren zum Kochen bringen. Den Zitronensaft hinzufügen, um die Fruchtigkeit zu betonen. Die Masse unter ständigem Rühren mindestens eine Minute kräftig kochen lassen, damit die Stärke vollständig bindet. Den Topf vom Herd ziehen. Die eingeweichte Gelatine gut ausdrücken und in die heiße, aber nicht mehr kochende Himbeermasse einrühren, bis sie sich vollständig aufgelöst hat.

Die fertige Masse gleichmäßig in eine flache, mit Frischhaltefolie ausgelegte Auflaufform gießen und dünn auf circa 3 bis 4 mm verstreichen. Im Gefrierfach 20 bis 25 Minuten fest werden lassen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die weiche Butter mindestens 10 Minuten schaumig-weiß schlagen. Gezuckerte Kondensmilch einlaufen lassen und Vanilleextrakt hinzufügen. Ungefähr 500 g sind für den Isolierring, ein Drittel für die Vanille-Mascarpone-Creme. Für den Rest den Kakao mit Espresso zu einer Paste verrühren und mit der schwarzen Lebensmittelfarbe und einem Flachrührer glattrühren.

Für die Vanille-Mascarpone-Creme:

Den Mascarpone mit Puderzucker, dem Vanillemark und dem Salz glattrühren, nicht aufschlagen. Sehr kalte Sahne richtig steif schlagen und dann vorsichtig unter die Mascarponemischung heben, bis eine homogene Creme entsteht. Ein Drittel der Kondensmilch-Buttercreme unter die Mascarpone-Creme heben. Kühlstellen.

Für die Pistazien-Amaretto-Weiße-Schoko-Einlage:

Weiße Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen und die Butter hinzugeben. Die Pistazienpaste unterrühren. Sahne unterrühren und mit Amaretto und Salz abschmecken. Auf eine Backmatte flach streichen. In das Gefrierfach geben und später ausschneiden.

Für die Fertigstellung:

Den ersten runden Boden auf eine Tortenscheibe legen. Tortenrandfolie drumlegen. Nun einen Isolierring aus Kondensmilch-Buttercreme spritzen. Eine dünne Schicht Vanille-Mascarpone-Creme dazwischen streichen. Dann das Himbeer-Curd draufspritzen und mit Vanille-Mascarpone-Creme bedecken. Jetzt einen weiteren Boden drauflegen, die Schichtung wiederholen und wieder mit Boden abschließen. Wieder einen Isolierring spritzen, Vanille-Mascarpone-Creme auf den Boden geben. Die Pistazien-Amaretto-Weiße-Schoko-Einlage drauflegen und wieder mit Vanille-Mascarpone-Creme bedecken. Jetzt wieder eine Schicht Vanille-Mascarpone-Creme und Himbeer-Curd draufgeben und mit einem letzten Boden abschließen. Sofort in den Kühlschrank stellen.

Für die Dekoration:

Das Isomalt in einem Topf schmelzen, mit den Farben einfärben und sofort in die Formen gießen. Achtung heiß! Abkühlen lassen. Für den Aufleger mit ruhiger Hand und den Stiften das Bild zeichnen und ausschneiden. Für die Kirschblüten das schwarze Fondant kneten und mit einem Balltool in die Mold drücken. Jetzt die Torte mit der schwarzen Creme einstreichen. Immer zwischendurch kühlen. Abschließend die Dekoration anbringen.