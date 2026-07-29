Rezept aus "Das große Backen": Schoko-Kirsch-Torte "Schwarzwald-Mädel"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Elli aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Elli

Backzeit: 20 Minuten

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 3x Backring Ø 18 cm

Für den Schoko-Tonka-Kaffee-Boden:

Den Backofen vorheizen. Die Backringe auf ein mit Backpapier belegtes Backofengitter stellen. Eier, Zucker, Salz und geriebene Tonkabohne mindestens 15 Minuten auf höchster Stufe mit dem Schneebesen der Küchenmaschine sehr luftig aufschlagen. Den Instant-Kaffee im heißen Wasser auflösen, anschließend mit dem Öl vermischen und langsam in die Ei-Zucker-Masse einfließen lassen. Mehl, Backkakao und Backpulver miteinander vermengen, sieben und vorsichtig unter die Ei-Zucker-Masse heben. Die Biskuitmasse behutsam in die vorbereiteten Formen füllen und im vorgeheizten Backofen backen. Mit der Stäbchenprobe prüfen, ob der Biskuitboden durchgebacken ist. Den fertigen Biskuitboden 5 bis 10 Minuten in der Form auf einem Kuchenrost abkühlen lassen. Anschließend mit einem Messer vorsichtig am Rand entlangfahren, um den Boden zu lösen, und das Backpapier behutsam abziehen. Die Böden vollständig auskühlen lassen.

Für das beschwipste Kirsch-Kompott:

Einen kleinen Teil des Kirschsafts mit der Speisestärke glatt verrühren. Den restlichen Kirschsaft zusammen mit dem Zucker in einen Kochtopf geben und zum Kochen bringen. Den Topf kurz von der Herdplatte ziehen, das angerührte Speisestärke-Kirschsaft-Gemisch einrühren und alles gründlich vermengen. Den Topf wieder auf die Herdplatte stellen und die Masse unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen leicht köcheln lassen, bis sie eindickt. Sobald der Kirschpudding die gewünschte Konsistenz erreicht hat, den Topf vom Herd nehmen. Die Kirschen sowie das Kirschwasser unterheben. Das Kirschkompott zum Auskühlen auf einen flachen Teller verteilen und direkt mit Frischhaltefolie abdecken, sodass die Folie die Oberfläche berührt. So wird verhindert, dass sich eine Haut bildet.

Für die Stracciatella-Creme:

Die Sahne zusammen mit 1 TL veganem Sahnestandmittel steif schlagen. Mascarpone, Quark, Puderzucker, Vanillepaste und 1 TL veganem Sahnestandmittel in einer Schüssel glatt verrühren. Die steif geschlagene Sahne vorsichtig unter die Mascarpone-Quark-Masse heben. Die Hälfte der Creme vorsichtig mit den Schokoraspeln verrühren, sodass eine helle und eine schokoladige Creme entsteht. Beide Cremes jeweils in einen Spritzbeutel füllen und bis zur weiteren Verarbeitung im Kühlschrank kaltstellen.

Für die Vanille-Buttercreme:

Eiweiß, Salz und Zucker über einem Wasserbad erhitzen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Masse in der Küchenmaschine kaltschlagen. Dann die Butter nach und nach dazugeben. Zum Schluss Vanille hinzufügen und die Buttercreme weitere 2 Minuten aufschlagen. Für den Isolierrand einen Teil der Buttercreme in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle füllen und beiseitestellen.

Für die Kirschwasser-Tränke:

Das Kirschwasser in eine Dosierflasche füllen und für die weitere Verarbeitung bereitstellen.

Für die Fertigstellung:

Alle drei Böden jeweils auf eine Höhe von 2,5 cm zuschneiden. Den ersten Tortenboden auf eine Tortenplatte legen. Mit der Vanille-Buttercreme einen Isolierrand aufspritzen. Den Boden mit Kirschwasser tränken. Das beschwipste Kirschkompott in die Mitte geben und gleichmäßig verteilen. Die Stracciatella-Creme ohne Schokoraspeln auf den Kirschen verteilen und glattstreichen. Den zweiten Boden auflegen und ebenfalls mit Kirschwasser tränken. Die Schichtung wiederholen, diesmal die Creme mit Schokoraspeln verwenden. Den letzten Boden auflegen und ebenfalls tränken. Die Torte rundum mit Tortenrandfolie umlegen und mit einem Tortenring stabilisieren. Die Torte mindestens 20 Minuten ins Gefrierfach stellen.

Die Torte aus dem Gefrierfach nehmen und vorsichtig aus der Frischhaltefolie sowie dem Tortenring lösen. Die Vanille-Buttercreme auf die Torte auftragen, um eine Krümelschicht zu bilden, und die Torte anschließend für 5 Minuten zurück ins Gefrierfach stellen. Danach die Torte erneut aus dem Gefrierfach nehmen und die finale Schicht Buttercreme gleichmäßig auftragen und bis zum Dekorieren in den Kühlschrank stellen.

Für die Dekoration:

Für die Dekoration zunächst die essbare Seide herstellen. Dafür Gelatine in Wasser auflösen und mit Glukosesirup sowie geschmolzener weißer Kuvertüre verrühren. Die Masse mit Lebensmittelpastenfarbe in Azurblau einfärben, dünn auf eine Silikonmatte streichen, antrocknen lassen und anschließend mit goldener Lebensmittelpuderfarbe verzieren.

Danach die Kirche aus hellem und dunklem beigem Fondant modellieren und dafür etwas CMC-Pulver einarbeiten. Beide Teile verbinden, strukturieren und mit bronzefarbener Lebensmittelfarbe bemalen. Aus weißem Fondant ein kleines Kreuz formen und befestigen. Eine Tür sowie die Locken aus dunkelbraunem Fondant herstellen und mit Lebensmittelkleber anbringen. Den Kopf aus schwarzem Fondant ausschneiden. Anschließend den Bollenhut aus Fondant formen und mit rotem Fondant dekorieren.

Zum Schluss die Torte dekorieren. Die essbare Seide auflegen, Kopf, Locken und Bollenhut befestigen, die Kirche platzieren und die Buttercreme mit Lebensmittelpastenfarbe in Tannengrün einfärben und als Tannenbäume aufspritzen.