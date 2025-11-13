"Red' mit der kein Wort mehr" "Widerlich und erbärmlich!": Edith Stehfest schockt bei "Das große Promi-Büßen" mit Ego-Trip Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Redaktion Das große Promi-Büßen Das Team ist sauer auf Edith Videoclip • 11:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Das große Promi-Büßen" 2025 bekommen zehn Promis die Chance, Reue für ihre Schandtaten in vergangenen Reality-Formaten zu zeigen. In Folge 7 wird Edith Stehfest ein verlockender Deal angeboten, bei dem alle anderen ihre persönlichen Gegenstände abgeben müssen. Ihre Entscheidung sorgt für Unruhe im Camp.

In der sechsten Folge hat Team Blau, bestehend aus Serkan, Rafi, Vanessa, Emma und Theresia das Bestrafungs-Battle für sich entschieden. Seit dem Spiel im Schlamm dürfen sich die Verlierer:innen Edith, Jörg, Diogo und Bellydah nicht mehr waschen. Nur ein Regenschauer bietet die Möglichkeit, den Dreck loszuwerden - bis ein neuer Wagen in das "Promi-Büßen"-Camp gerollt wird. Staunend fragen sich die Promis, wer die "Wellness-Oase" benutzen darf, und schmieden die ersten Pläne, um sich einen Platz zu sichern.

Die "Wellness-Oase" Als das Telefon klingelt, schnappt sich Edith Stehfest den Hörer und erfährt, was es mit der "Wellness-Oase" auf sich hat. Zwei der Promis dürfen heute dort alle vorhandenen Pflegeprodukte nutzen. Wird der Deal angenommen, sind die Auserwählten von der aktuellen Bestrafung befreit. Der Haken: Dafür müssen alle anderen ihre persönlichen Gegenstände abgeben, und sich gezwungenermaßen mit Klamotten aus der Altkleider-Tonne ausstatten. Wenn das Telefon erneut klingelt, darf die Person am Hörer entscheiden, ob der Deal angenommen wird, und wer mit in die Oase darf.

Wird der Deal angenommen? Nur Edith und Vanessa warten im Regen am Telefon. Während Vanessa den anderen versichert, dass sie den Deal niemals annehmen würde, weiht Edith sie in ihren Plan ein. Edith tendiert dazu, den Deal anzunehmen, weil sie ihre Kleidung bereits abgeben musste und daher nichts zu verlieren hat. Überraschenderweise wolle sie Vanessa mitnehmen. Während die "feine" Vanessa sich freut, spielt sie den anderen Unwissenheit vor. Plötzlich klingelt das Telefon und Edith greift als Erste den Hörer. Sie nimmt den Deal an, und wählt Vanessa als zweite Person, die in die Wellness-Oase darf.

Ich kann's echt nicht fassen, dass du mir das jetzt gerade gönnst! Vanessa hat doppeltes Glück: Sie darf in die Oase - ohne sich bei den anderen unbeliebt zu machen.

Werden die Promis Edith verzeihen?

"Widerlich!" Während Edith und Vanessa die Wellness-Zeit genießen, kochen die anderen Büßer:innen vor Entsetzen und Enttäuschung. Serkan hielt sich selber immer für "abgewixt" und "abgebrüht", aber Edith hat für ihn noch einen draufgesetzt. Auch Emma ist alles andere als begeistert von der Aktion: "Edith hat auf jeden Fall ihren Staatsfeind Nr. 1 gefunden, und das bin ich." Vor allem ärgert Ediths Aktion jedoch Jörg. Er bezeichnet die Entscheidung als "widerlich und erbärmlich". Vorher habe er sich im Camp nicht ärgern lassen, aber das regt ihn extrem auf.

Ich red' mit der kein Wort mehr. 100 Prozent in dieser Staffel, schwör ich dir, kein Wort Jörg hat mit Edith abgeschlossen. Ob er es durchziehen kann, sie fortan zu ignorieren?

Jörg hasst Egoismus Im Dschungelcamp dachte er, Edith sei "ein bisschen Psycho", aber jetzt setzt er "ein Ausrufezeichen" dahinter. Es geht ihm nicht um seine Klamotten, sondern um den Charakter. Von Ediths Charakter hält er jetzt jedenfalls nichts mehr. Denn für diese Aktion ist sie bei ihm unten durch, "wie man nur unten durch sein kann".

Am Ende spekulieren die Promis, ob Vanessa in Ediths Plan eingeweiht war, und somit die anderen auch hintergangen hat. Oder ist sie wirklich unschuldig? Ob die Reality-Stars die Situation aufklären und welche Konsequenzen für Edith aus dieser Aktion entstehen, siehst du in den nächsten Folgen "Das große Promi-Büßen" auf Joyn.