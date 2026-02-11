Das sind Heidis neue Männer GNTM 2026: Die Male Models im Überblick Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Jan Islinger Auf Joyn ansehen Vom Kindergarten auf den Laufsteg: Die ersten Männer der neuen Staffel Videoclip • 11:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die 21. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" ist gestartet - und mit ihr eine neue Generation Male Models. Wer diesmal um den Titel kämpft, zeigt die Übersicht.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!

Diese Male Models haben sich beworben Heidi Klums Suche nach Germany's Next Topmodel geht in die 21. Runde. Auch in diesem Jahr sind hunderte von Männern ihrem Aufruf gefolgt und zum Casting nach Köln gepilgert.

Boureima Mit seinem Look, seiner Kritikfähigkeit und seiner Anpassungsfähigkeit will Boureima bei Heidi punkten. Beim Casting marschiert er mit selbstbewusstem Blick über den Catwalk. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 21-jährige Boureima aus Wangen im Allgäu will bei GNTM 2026 sein ganzes Potenzial zeigen. Als Tankstellenmitarbeiter hatte er bisher wenig mit der Modewelt zu tun, doch das soll sich ändern. Boureima träumt davon, die Kleinstadt hinter sich zu lassen und in der großen internationalen Modelbranche durchzustarten.

Carsten Carstens Markenzeichen ist - unschwer zu erkennen - sein prächtiger Vollbart. Ob er ihn behalten darf? Bild: Joyn / Daniel Graf

Mit 49 Jahren will Carsten es noch einmal wissen und ist schon jetzt von seinem bisherigen Erfolg bei GNTM überrascht. Er möchte zeigen, dass in der Modewelt alles möglich ist, unabhängig von Körpergröße, Alter oder Hintergrund - man muss sich nur trauen. Der Hausverwalter kann sein Glück kaum fassen, bei GNTM dabei zu sein, und schwärmt von seinen Mitstreiter:innen. Sein Bart ist sein Markenzeichen, auch wenn er befürchtet, ihn beim Umstyling opfern zu müssen.

Godfrey Für das Casting ist Godfrey extra aus Österreich angereist. Bei seinem Walk vor Heidi Klum und Mode-Ikone Jean Paul Gaultier trägt er lediglich Jeans und Tanktop. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 34-jährige Wiener Godfrey hat TV-Erfahrung: Er war bereits bei "Too Hot to Handle" auf Netflix zu sehen. Derzeit arbeitet er als Administrationskraft, widmet sich aber nebenbei auch seiner Leidenschaft für Mode. Zu GNTM bringt er zehn Jahre Model-Erfahrung mit und hat die Höhen und Tiefen der Branche bereits miterlebt. Auch deshalb betrachtet er die Show als letzte Chance, das Modeln zum Beruf zu machen. Godfrey ist überzeugt, dass er das gewisse Etwas hat, das es braucht, um international erfolgreich zu sein. Neben dem Modeln kreiert er gerne Neues, sei es im Rahmen von Modelprojekten, Musikproduktionen oder Schauspiel.

Jayden Jayden ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings in Folge 1 zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 22-jährige Industriekaufmann Jayden aus dem Landkreis Heilbronn möchte nicht nur sich selbst, sondern auch seinem jüngeren Ich beweisen, dass er das Zeug zu Germany's Next Topmodel hat. Schon als kleiner Junge träumte Jayden davon, Model zu werden. Nach einem Fotoshooting ist er sich nun sicher: Sein großer Traum soll bei GNTM in Erfüllung gehen. Außerdem ist er auch ein leidenschaftlicher Tänzer - ein Talent, das ihm bei GNTM sicherlich weiterhelfen kann.

Jill Jill kommt mit extravagantem Style zu "Germany's Next Topmodel". Man merkt sofort: Bei ihm sitzt jedes Piece, jedes Accessoire. Der Mann kann Kleiderschrank - und sein Körper ist ein Gemälde. Bild: Joyn / Daniel Graf

Jill aus Hattingen ist 44 Jahre alt und lebt eine tiefe Spiritualität. Diese spiegelt sich auch in seinem Beruf als Frequenz-Resonanz-Coach und Autor wider. Der überzeugte Veganer setzt sich leidenschaftlich für die Rechte aller Lebewesen ein. Jills kreative und bunte Persönlichkeit kommt auch in seinen Tattoos zum Ausdruck. Ein persönliches Highlight: Er hat sich die Namen seiner drei Neffen von ihnen selbst unter die Haut stechen lassen. Bei GNTM möchte Jill beweisen, dass wahre Schönheit von innen kommt und man mit Persönlichkeit und Authentizität überzeugen kann.

Louis Louis weiß, was er will – und das sieht man ihm an. Sein Blick auf dem Catwalk ist fokussiert, seine Attitüde klar. Der 23-Jährige möchte Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier überzeugen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 23-jährige Louis aus Niedersachsen brennt für Fußball, Tennis und das Modeln. Bei GNTM will der ehrgeizige Verkäufer im Innendienst nun beweisen, dass mit Leidenschaft und Willenskraft jeder zum erfolgreichen Model werden kann. Louis setzt auf seinen Look und seinen Walk, um zu überzeugen.

Martin Martin läuft auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Designer-Ikone Jean Paul Gaultier. Bild: Joyn / Daniel Graf

Martin gehört zur deutschen Top 10 der Rennfahrer mit ferngesteuerten Autos. Jetzt will der 36-jährige Münchner auch bei GNTM um die Pole-Position kämpfen. Der Ingenieur bei einem Automotive-Konzern hat noch keine Modelerfahrung gesammelt, ist sich allerdings sicher, mit seinem Kurt-Cobain-Look überzeugen zu können. Mit 18 veränderte Martin sein Leben und nahm 30 Kilo ab. Heute setzt er auf dieselbe Entschlossenheit bei GNTM.

Tony Wieder ein Tanktop, doch ein ganz anderer Charakter: Tony arbeitet schon seit Jahren für die Fashion-Industrie. Auf dem Catwalk will er nun beweisen, dass er auch das Zeug zum Runway-Model hat. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 31-jährige Tony aus Berlin lebt für Mode. Seit 14 Jahren arbeitet er als Sales Advisor im Fashion-Bereich und kennt die Branche wie kaum ein anderer. Jetzt will er selbst vor die Kamera treten und als Model durchstarten - vielleicht sogar als Muse einiger Designer. Tony ist gehörlos. Für ihn ist das kein Hindernis, sondern Teil seiner Identität. Er möchte andere Menschen inspirieren und unterhalten. Wenn er nicht gerade in der Modewelt unterwegs ist, findet man ihn beim Handball, Laufen, Wandern in den Bergen oder beim Kochen am Herd.

Yanneck Sunnyboy Yanneck hatte mit der Modelbranche bisher nichts am Hut. Dafür schreitet der gut trainierte 24-Jährige schon ziemlich selbstbewusst über den Laufsteg. Bild: Joyn / Daniel Graf

Yanneck ist 24 Jahre alt und arbeitet im Fuhrpark einer Automarke. Er geht gerne ins Fitnessstudio und liebt es, mit Freunden unterwegs zu sein. Bisher ist er noch unerfahren im Mode- oder Werbebereich, hätte aber Lust auf eine ungewöhnliche Herausforderung wie GNTM.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft zwei Mal pro Woche. Die Männer-Folgen immer mittwochs, die Frauen-Episoden immer donnerstags. Am bewährten Primetime-Slot ändert sich nichts: um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.