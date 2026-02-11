Heidi zückt schon die Schere GNTM 2026: Ist Cenk Heidis erster Umstyling-Kandidat? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Mit langer Mähne zum Topmodel? Heidi hat schon Umstyling-Pläne Videoclip • 11:50 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Schnipp, schnapp, Haare ab!" - Fallen diese Worte von Heidi Klum, ist den Models bei "Germany's Next Topmodel" sofort klar: Das legendäre Umstyling steht bevor. Oft erkennt die Model-Chefin schon beim Casting, wen es treffen könnte.

Am ersten Casting-Tag in Köln kämpfen hunderte männliche Bewerber um die Gunst von Heidi Klum und Designer-Legende Jean Paul Gaultier. Einer von ihnen ist der 24-jährige Cenk aus dem österreichischen Bregenz am Bodensee. Der Topmodel-Anwärter fällt Heidi sofort auf - vor allem wegen seiner Haarpracht.

Kann Cenk Heidi Klum mit seinen Haaren bekehren? Schon vor seinem Runway-Auftritt macht der ausgebildete Zerspanungstechniker im Backstage-Bereich deutlich, was sein Plan ist.

Ich überzeuge Heidi heute, indem ich meine Haare aufmache. Cenk

Bis dahin trägt er seine langen, dunklen Haare zu einem Dutt gebunden - lösen will er sie erst vor der Jury. Gesagt, getan: Auf dem Casting-Catwalk öffnet Cenk den Dutt und präsentiert seine schulterlange Mähne in voller Pracht. Grund genug für Heidi, genauer hinzusehen. Dabei fällt ihr nicht nur Cenks Look auf, sondern auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Kandidaten aus der letzten Staffel.

Du erinnerst mich ein ganz kleines bisschen an Nawin. Heidi Klum zu Cenk

Der Freiburger schaffte es in der Jubiläums-Staffel unter die Top 10 der Male Models - und kam beim Umstyling ohne Haarschnitt davon.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu verkennen: GNTM-2026-Model Cenk (l.) erinnert Heidi Klum an Vorjahres-Kandidat Nawin (r.). Bild: ProSieben / Daniel Graf; Joyn / Michael de Boer

"Schnipp, schnapp" Das könnte nun allerdings Cenk blühen - vorausgesetzt, er schafft es bis zur Umstyling-Folge in Staffel 21. Gastjuror Jean Paul Gaultier plädiert jedenfalls klar dafür, dass der Bregenzer seine Haarpracht behält. "Wenn dich eine Agentur bittet, deine Haare zu schneiden, dann tu es nicht. Sie sind Teil deiner Persönlichkeit", so die Mode-Ikone.

Ich finde, deine Haare sind großartig. Jean Paul Gaultier zeigt sich begeistert von Cenks Look.

Doch beim Umstyling hat am Ende bekanntlich Heidi das letzte Wort. "Schnipp, schnapp", kündigt sie schmunzelnd im Beisein von Cenk und seinen Mitstreitern an: "Ich komm gern mal mit der Schere vorbei - das wisst ihr ja!"

Lange Haare, mehr Möglichkeiten Ist Cenk damit der erste Umstyling-Kandidat der 21. Staffel? Auf Heidis Makeover-Liste dürfte der 24‑Jährige jedenfalls weit oben stehen - und ganz abgeneigt scheint er selbst nicht zu sein. Schließlich sagt er offen, dass lange Haare "echt stressig" seien. Trotzdem hätten beide Frisuren ihre Vor- und Nachteile. "Mit kurzen Haaren könnte man mir höchstens eine Perücke aufsetzen, aber mit langen Haaren kann man mich auch im Alltag oder generell komplett anders stylen", erklärt er. Wann in Staffel 21 die Schere zum Einsatz kommt und wer dabei Haare lassen muss, ist noch streng geheim. Bis dahin kannst du dir aber schon jetzt die spektakulärsten Umstylings aus 20 Jahren GNTM sowie alle Vorher-nachher-Looks aus Staffel 19 und Jubiläums-Staffel 20 anschauen - inklusive einiger Male Models.

