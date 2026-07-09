Traumschiff-Prinz? "Das Traumschiff"-Star Andreas Elsholz: Das macht er heute Veröffentlicht: 03:06 Uhr von teleschau Bereit für das Abenteuer "Destination X": Andreas Elsholz wirkte 2024 in der ProSieben-Reality-TV-Show mit. Bild: Joyn / Benedikt Müller

Als Jugendlicher war Andreas Elsholz DDR-Meister im Kanusport. In den 1990ern wurde er als Herzensbrecher in einer Daily Soap sowie als Popstar bekannt. Heute ist er hauptsächlich auf Theaterbühnen zu sehen. Oder in romantischen Rollen wie in "Das Traumschiff - Malediven".

Darauf war Sönke (Andreas Elsholz) nicht vorbereitet: Der Lektor und Experte für seltene Artefakte soll auf dem "Traumschiff" ein paar Vorträge über Unterwasser-Schätze halten. Dann knallt auf dem Kreuzfahrtschiff Amadea Marie (Denise Zich) in sein Leben. Nicht nur verdreht die schüchterne Goldschmiedin dem Lektor gehörig den Kopf, sie ist auch im Besitz einer seltenen Münze. Das Stück entstammt offenbar einer versunkenen portugiesischen Galeere. Bald muss sich Sönke entscheiden: Setzt er aus beruflichen Gründen die frische Liebe aufs Spiel? Oder lässt er die Münze Münze sein? Die Dreharbeiten zu "Das Traumschiff - Malediven" waren für Andreas Elsholz eine Art Familienausflug, denn seine Episodenpartnerin Denise Zich ist seit 2001 seine Ehefrau.

Andreas Elsholz über Denise Zich: "Ich wusste sofort, dass das eine ganz besondere Frau ist" Das Paar hatte sich 1995 am Set der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennengelernt. Andreas Elsholz spielte darin von 1992 bis 1996 die Rolle des Heiko Richter. Denise Zich stieß 1995 als Daniela Zöllner dazu, Sängerin der Gruppe CHAK. "Ich wusste sofort, dass das eine ganz besondere Frau ist", verriet Elsholz 2018 in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Sie hat mich ein bisschen zappeln lassen. Aber letztlich zeigt sich ja, dass wir noch glücklich zusammen sind - dass es sich gelohnt hat, dranzubleiben." Die beiden heirateten 2001. Zwei Jahre später kam der gemeinsame Sohn Julius Romeo Andreas zur Welt. Die Familie lebt in der Nähe von Berlin. Von seiner Partnerin schwärmte Andreas Elsholz in "Bild": "Denise ist immer für eine Überraschung gut. Und man kann mit ihr Pferde stehlen." Besonders ihre Lust aufs Leben und darauf, ihn immer wieder zu überraschen, hätten es ihm angetan. Für einen gemeinsamen Familiennamen haben sich die beiden jedoch nicht entschieden. Das habe praktische Gründe, so Elsholz: "Wir haben ja schon vor unserer Hochzeit unter unseren eigenen Namen gearbeitet."

Vom Teenie-Idol zum Theaterdarsteller: Das macht Andreas Elsholz heute Der 1972 in Berlin-Köpenick geborene Schauspieler hatte vor seinem Durchbruch mit einer ganz anderen Art von "Performance" zu tun: Als Jugendlicher war er ein vielversprechender Kanute und sogar DDR-Meister. "Der Sport hat mir nicht nur Disziplin und Ausdauer beigebracht, sondern auch, wie wichtig es ist, sich selbst immer wieder zu motivieren und über Grenzen hinauszuwachsen", sagte er 2024 in der "Gala". So hat sich Andreas Elsholz in seinem Leben stets neue Ziele gesetzt. Nachdem der gelernte Kfz-Mechaniker durch "GZSZ" zum Teenie-Idol wurde, versuchte er sich eine Zeit lang als Sänger. Eine seiner Singles, "Immer noch verrückt nach dir", erreichte 1993 Platz 26 der deutschen Verkaufscharts. Aktuell sind seine größten beruflichen Leidenschaften die Fotografie und das Theaterschauspiel. Am Theater reizt ihn, dass alles live sei, wie er 2021 einem Youtube-Interview mit Alexander Gurgel verriet: "Jede Vorstellung ist anders." Man könne eben nicht die Aufnahme und die Szene nochmal drehen. Und wenn etwas schiefläuft? "Die Leute lieben das", weiß Elsholz. Weil es menschlich sei. Die Liebe zur Fotografie hat er vor vielen Jahren entdeckt. Heute geht er selten ohne seine Leica-Kamera aus dem Haus. Einige seiner Motive wurden sogar schon im Auktionshaus Christie's versteigert. Andere schmücken seit 2015 das Haus der Hamburger Google-Zentrale.

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