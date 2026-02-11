Vom Taxifahrer zum Landarzt der Herzen "Der Bergdoktor": Diese Rolle übernahm Hans Sigl bevor er Dr. Martin Gruber wurde Aktualisiert: Vor 9 Minuten von teleschau Sein Schauspieldebüt in der Serie hatte Hans Sigl (hier als Dr. Martin Gruber) schon sieben Jahre zuvor, allerdings in einer anderen Rolle. Bild: ZDF / Christian Kaufmann Fotografie, picture alliance / CHROMORANGE

Hans Sigl ist "Der Bergdoktor". Seit 2008 spielt der Österreicher den Landarzt der Herzen in der ZDF-Erfolgsserie. Aber hättest du gewusst, dass Sigl schon früher im "Bergdoktor" zu sehen war - und zwar als ein ganz anderer Charakter?

Er war in der Original-Serie dabei Am 5. März endet die 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" mit der Episode "Wiedersehen". Dann schließt der Landarzt in Ellmau seine Praxis, bis die 20. Staffel, vermutlich im Januar 2027, anläuft. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) macht Pause, bis er zur großen Jubiläumsstaffel zurückkehrt. Hans Sigl und die Rolle des Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" gehören zusammen. Seit Beginn der Dreharbeiten 2007 verkörpert der 56-Jährige die Rolle. Kaum bekannt ist allerdings, dass Sigl schon viel früher im "Bergdoktor" zu sehen war - allerdings in einer anderen Serie und in einer ganz anderen Rolle. Klingt komisch? Des Rätsels Lösung hängt damit zusammen, dass es zwischen 1992 und 1998 schon einmal eine TV-Serie namens "Der Bergdoktor" gab. Wie die Neufassung, die seit 2008 mit Hans Sigl in der Hauptrolle gesendet wird, beruhte sie auf der Roman-Reihe "Der Bergdoktor - Dr. Burger: Schicksale zwischen Tal und Gipfel", die seit 1980 im Bastei-Verlag erscheint.

"Der Bergdoktor" beruht auf der gleichnamigen Romanserie Die erste "Bergdoktor"-Serie startete am 26. Oktober 1992 in SAT.1. Der Titelheld hieß damals Dr. Thomas Burgner und wurde von Gerhard Lippert gespielt. Der war ein renommierter Theaterschauspieler und wurde im Fernsehen durch Auftritte im "Komödienstadl" und Serien wie "Forellenhof" oder "Semesterferien" bekannt. "Der Bergdoktor" wurde sein größter Erfolg. Denn die Serie wurde - pro Folge - von bis zu zehn Millionen Fans gesehen. Lippert stieg nach vier Staffeln und 60 Folgen aus und starb dramatisch in einer Lawine den Serientod. Die Stelle als Bergdoktor übernahm bis zum Serienende Dr. Justus Hallstein, gespielt von Harald Krassnitzer. Die Quoten blieben hoch. Umso überraschender traf die Fans die Entscheidung, als die Serie nach fünf Staffeln eingestellt wurde. Die 88. und letzte Episode des Bergdoktors lief am 27. April 1998. Die bereits fertiggestellten acht Folgen für die sechste Staffel wurden damals zwar im ORF, aber nicht in Deutschland gesendet - SAT.1 zeigte sie erst 2005 im Morgenprogramm. Und was viele nicht wussten: Bereits damals spielte Hans Sigl mit. Allerdings nur in einer kleinen Rolle.

Erste Rolle: Hans Sigl chauffierte als Taxifahrer den "Bergdoktor" Hans Sigl machte von 1993 an am Tiroler Landestheater seine Ausbildung zum Schauspieler, Sänger und Tänzer. Vorher hatte er zwei Studiumsversuche (Jura sowie Englisch und Psychologie auf Lehramt) abgebrochen. Eines Tages suchte die Produktionsfirma "neue deutsche Filmgesellschaft" (ndF) am Theater nach Komparsen für ihre Produktion "Der Bergdoktor". Sigl bewarb sich und wurde als Komparse eingestellt. "Das war so 1994. Ich wurde als Taxifahrer besetzt und hatte drei Drehtage", erinnerte sich Sigl in einem Videobeitrag für "Goldenekamera.de". Witzig: Als Taxifahrer chauffierte er damals den Bergdoktor Dr. Burgner. Und eine seiner ersten Szenen in "seiner" Serie als "Bergdoktor" spielte auch in einem Taxi. "Das war einer meiner ersten Drehtage 2007." Und wie er so im Taxi saß und zum Gruberhof hochfuhr, fiel ihm seine eigene Vergangenheit als Taxifahrer für den Bergdoktor wieder ein. "Das war ein sehr prägender Moment", sagte Sigl.