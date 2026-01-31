TV-Doppelrolle zur Primetime Zeitgleich in ARD und ZDF? "Bergdoktor"-Star hat zweifachen Auftritt Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Johanna Grauthoff "Steirerwahn" (l.) und "Der Bergdoktor" (r.) : Hilde Dalik nimmt bei beiden Serien eine Mutterrolle ein. Bild: ARD Degeto Film/ORF/Allegro Film/Stefan Robitsch / ZDF/Sabine Finger Fotografie

Während im ZDF die neue Staffel von "Der Bergdoktor" läuft, ist Hauptdarstellerin Hilde Dalik parallel im Ersten zu sehen. Die österreichische Schauspielerin übernimmt eine zentrale Rolle im ARD-Krimi "Steirerwahn" - und sorgt damit für ein ungewöhnliches TV-Crossover zur besten Sendezeit.

Erfolgreich im ZDF: Hilde Dalik als Karin Bachmeier Seit 2022 gehört Hilde Dalik fest zum Ensemble vom "Bergdoktor". In der ZDF-Erfolgsserie spielt die 47-Jährige Österreicherin die Rolle der Karin Bachmeier, die im Laufe der Handlung nicht nur beruflich, sondern auch privat immer stärker an Bedeutung gewinnt. Spätestes seit Staffel 18, in der ihre Figur Martin Gruber alias Hans Sigl das Jawort gibt, zählt Karin Bachmeier zu den zentralen Figuren der Serie. Dalik ist damit eine der prägenden Hauptdarstellerinnen der neueren "Bergdoktor"-Staffeln. Ihr Einstieg in die Serie erfolgte in der 16. Staffel und seither ist ihre Rolle kontinuierlich ausgebaut worden. Die Fans vermissen allerdings Martin Gruber Ex Anne. Ganz neu war Hilde Dalik beim "Bergdoktor" allerdings nicht. Bereits 2014 war sie in einer Episode der Serie zu sehen - damals allerdings noch in einer anderen Rolle. In der Folge "Zwei Väter - Teil 2" verkörperte sie die Figur Ina Mühltal, lange bevor sie Jahre später als Karin Bachmeier dauerhaft zurückkehrte.

Parallel in der ARD: "Steirerwahn" im Ersten Während Dalik im ZDF aktuell als Bergdoktor-Ehefrau zu sehen ist, steht sie zeitgleich auch für die ARD vor der Kamera - zumindest aus Sicht des Programms. Am Donnerstag, den 12. Februar, zeigt Das Erste um 20:15 Uhr den Film "Steirerwahn", den 13. Teil der österreichischen "Landkrimi"-Reihe. Besonders pikant: Die Ausstrahlung erfolgt genau auf jenem Sendeplatz, auf dem normalerweise "Der Bergdoktor" im ZDF läuft. Allerdings kommt es dem Abend nicht zu einer direkten Konkurrenz der beiden Produktionen. Das ZDF nimmt "Der Bergdoktor" an diesem Donnerstag ohnehin aus dem Programm. Die sechste Folge der aktuellen Staffel wird erst am 19. Februar ausgestrahlt. Trotzdem sorgt die zeitliche Nähe für Aufmerksamkeit - schließlich ist Hilde Dalik damit innerhalb kürzester Zeit in zwei großen öffentlich-rechtlichen Produktionen unterschiedlicher Sender präsent.

Worum geht es in "Steirerwahn"? "Steirerwahn" führt die erfolgreiche "Landkrimi"-Reihe fort und entführt das Publikum erneut in die Steiermark. Im Mittelpunkt steht eine eingeschworene Gemeinschaft von Apfelbrennern, die plötzlich von einer mysteriösen Mordserie erschüttert wird. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als komplexer Kriminalfall voller Geheimnisse, alter Konflikte und möglicher Rachemotive. Die Ermittler:innen Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) stoßen bei ihren Nachforschungen auf eine Mauer des Schweigens. Innerhalb des steirischen Bundes der Apfelbrenner wächst das Misstrauen, denn ein unaufgeklärter Todesfall aus jüngerer Vergangenheit scheint der Auslöser für die aktuellen Ereignisse zu sein. Ist der Mörder also unter ihnen und ein externer Fall?