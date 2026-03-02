"Ein Abend für die Liebe"
"Die Giovanni Zarrella Show" 2026: Motto, Stars, Sendezeit - das ist über die erste Ausgabe im ZDF bekannt
Veröffentlicht:von teleschau - Jürgen Winzer
"Ein Abend für die Liebe" lautet das Motto der ersten Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im Jahr 2026. Ein Staraufgebot soll für prominente und abwechslungsreiche Liebesschwüre sorgen - allerdings nicht live. Das sind die ersten Infos zur ZDF-Show von und mit Giovanni Zarrella.
"All you need is Love", wussten schon die Beatles um das schönste Gefühl auf Erden. Bei der ersten "Giovanni Zarrella Show" des Jahres 2026, die am Samstag, 14. März, zu sehen sein wird, gibt es reichlich davon. Denn Gastgeber Giovanni Zarrella feiert mit einem wahren Staraufgebot einen ganzen "Abend für die Liebe" und präsentiert alte und neue Oden an die Liebe.
Die Show läuft auf dem gewohnten Sendeplatz (samstags, 20:15 Uhr, im ZDF und im Livestream auf Joyn) - aber nicht live. Die Ausgabe wurde bereits Mitte November in der Messe Offenburg aufgezeichnet. Das tut der außergewöhnlich stargespickten Gästeliste keinerlei Abbruch. Wenn es die Liebe zu feiern gilt, sagen alle gern zu.
Legenden als Stargäste: Chris de Burgh und Chris Norman
Superstars des Abends sind zwei Pop-Legenden. Chris de Burgh schrieb und sang mit "The Lady In Red" vor exakt 40 Jahren eine der schönsten musikalischen Liebeserklärungen aller Zeiten - und wird diese natürlich auch dieses Mal zum Besten geben.
Mit Hit-Balladen kennt sich auch Chris Norman bestens aus. Während er als Smokie-Sänger 1972 "Living Next Door" zum Nummer-eins- und späteren Kult-Hit schluchzte, war er auch als Solist unterwegs. 1986, als Chris de Burgh die Frau in Rot besang, beschwor Norman die "Midnight Lady", übrigens aus der Feder von Dieter Bohlen.
Sarah Connor, Maite Kelly und Beatrice Egli bei "Die Giovanni Zarrella Show"
Frauenpower gibt's auf der Bühne ebenfalls. Erstmals ist bei Zarrella Sarah Connor zu Gast, nicht nur wegen ihres ersten Nummer-eins-Hits "From Sarah with Love" (2001) eine Fachfrau in Sachen Liebe.
Maite Kelly dürfte ihre neue Single "Frei" vorstellen und Beatrice Egli ihr neues Werk "Alibi". Jeanette Biedermann wiederum wird mit einer neuen, wahrscheinlich romantischeren Version ihres Hits "Rock my Life" aufwarten.
Taschentuchalarm bei Andreas Gabalier, Lachtränen bei Horst Schlämmer
Atypisch wird auch der österreichische Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier ein Liebeslied präsentieren. Sollte es sein 2014er-Hit "Amoi seg' ma uns wieder" sein, wird der Taschentuchverbrauch in der Arena und an den Bildschirmen sprunghaft steigen.
Rührend dürfte es auch werden, wenn der Graf von Unheilig seiner Frau ein besonderes Liebeslied widmet.
Außerdem dabei, wenn die Liebe gefeiert wird:
Die Höhner
Neonlicht
Laura & Mark
Joja Wendt
Ein besonderer Liebesbote flattert in Gestalt von Horst Schlämmer durch die Arena. Der kultige Comedy-Charakter - unnachahmlich verkörpert von Hape Kerkeling - ist eigentlich nicht für Liebeslieder bekannt. Aber flirten tut er ja bekanntlich wie der Weltmeister. Bei seinem romantisch gegrunzten "Na, Schätzelchen" wird so manche:r schwach. Schlämmer ist sicher in Sachen Werbung für seinen neuen Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" unterwegs. Der startet am 26. März in den Kinos. Zur Feier des Tages (und der Liebe) hat Schlämmer, so heißt es vom ZDF, "eine besondere musikalische Überraschung" vorbereitet.
Die nächste Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" folgt dann übrigens am Samstag, 25. April, aus Göttingen - und wird wieder live gesendet.
