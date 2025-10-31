Chris Norman schenkt sich und uns "Lifelines"

Am 25. Oktober feierte der ehemalige Smokie-Sänger Chris Norman seinen 75. Geburtstag. Zur Feier des Tages schenkte der britische Sänger und Songwriter sich und seinen Fans die neue Single "Lifelines", die zugleich der Titelsong seine kommenden Albums ist, das für den März 2026 angekündigt ist.

Chris Norman verdanken wir unsterbliche Hits wie zum Beispiel "I'll Meet You At Midnight" oder natürlich "Living Next Door To Alice", die er mit seiner damaligen Band Smokie veröffentlichte. Aber auch seine Solokarriere wurde von Liedern geprägt, die auf der ganzen Welt gehört werden – man denke nur an die dramatische Ballade "Midnight Lady", die allein in Deutschland sechs Wochen auf Platz 1 der Single-Charts thronte.

Keine Frage, die Balladen liegen ihm und seiner Stimme. So wundert es nicht, dass auch die neue Single "Lifelines" ein eher ruhiges, aber dramatisches Stück ist – wundervoll produziert von Christian Geller, der auch als Co-Songwriter gelistet ist.

Norman singt darin über Vergänglichkeit, über das Leben, über die großen und kleinen Dramen und Schicksale, die uns prägen – also all die Dinge, die man an den "Lebenslinien", den "Lifelines", ablesen kann.

Im Song heißt es: "Lifelines are the memories / When we didn't know what was coming / And we thought that we would always be so strong / Lifelines are the melodies / While the time will keep on running / There is so much more to come / And this journey will go on with those lifelines."

Es passt, dass Chris Norman diese so musikalischen wie melancholischen Überlegungen an seinem 75. Geburtstag mit der Welt teilte. Und es passt ebenso, dass auch sein neues Album "Lifelines" heißen wird. Geplant ist es für den März kommenden Jahres. Norman sagt dazu: "Mein neues Album 'Lifelines' hat mir die wunderbare Möglichkeit gegeben, die verschiedenen Abschnitte meines Lebens noch einmal Revue passieren zu lassen und Songs zu singen, die mich während meiner gesamten musikalischen Laufbahn auf besondere Weise berührt haben."

2026 kommt der Weltstar mit seiner Tour "Lifelines" endlich zurück auf die Bühnen von Deutschland.





Tour Termine:

08.10.2026 Gera

09.10.2026 Leipzig

10.10.2026 Magdeburg

12.10.2026 Ludwigsburg

14.10.2026 Zwickau

15.10.2026 Erfurt

17.10.2026 Berlin

19.10.2026 München

21.10.2026 Frankfurt am Main

23.10.2026 Düsseldorf

24.10.2026 Bochum

26.10.2026 Hannover

28.10.2026 Hamburg