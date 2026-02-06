Künstlerfreundschaft
Giovanni Zarrella trifft bei neuem Musikprojekt auf kanadischen Megastar Michael Bublé
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Für Giovanni Zarrella stand in Kanada vor allem eines im Fokus: die Arbeit an neuer Musik. In Vancouver gewährte der Sänger nun Einblicke in besondere Studio-Momente. Denn bei den Aufnahmen bekam er prominente Unterstützung.
Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina haben besondere Tage in Kanada verbracht: In Vancouver arbeitete der 47-Jährige an seinem neuen Album. Dabei teilt seine Frau in ihrer Instagram-Story (Account: @janainazarrella) einen ganz besonderen Moment aus dem Studio - Michael Bublé stand mit ihm an den Reglern.
Michael Bublé gibt Feedback zu neuen Songs - Wiedersehen mit Giovanni Zarrella im Studio
Der Sänger, der in der kanadischen Metropole lebt, hörte sich erste Songs aus Zarrellas neuem Projekt "Italian Songbook" an und unterstützte ihn mit kreativen Impulsen. Bereits 2022 erfüllte sich Zarrella einen Traum, als er gemeinsam mit dem Kanadier in einer ZDF-Show auf der Bühne stand. Nun trafen sich die beiden erneut - dieses Mal hinter den Kulissen, um gemeinsam an neuer Musik zu feilen.
Für Giovanni ein ganz besonderes Erlebnis. In seiner Instagram-Story (Account: @giovannizarrella) richtete er emotionale Worte an Bublé:
"Ich habe dir vor knapp vier Jahren erstmals meine Idee für das Italian Songbook vorgestellt. Du hast damals gesagt, dass es perfekt zu mir als Künstler passen würde. Jetzt gehörst du zu den Ersten, die diese neuen Songs im Entstehen hören durften."
Du hast keine Ahnung, wie viel mir deine Meinung bedeutet. Die wohl aufrichtigste Person, die ich in diesem Business kennengelernt habe, und ein echter Freund.
Was viele nicht wissen: Michael Bublé hat - genau wie Giovanni Zarrella - italienische Wurzeln. Der Großvater des Kanadiers stammt aus einem kleinen Dorf in Italien. Ihre Herkunft verbindet die beiden Musiker zusätzlich.
Giovanni Zarrella arbeitet mit Star-Produzent Bob Rock
Produziert wird Zarrellas neues Album unter der Leitung von Bob Rock, der schon mit Größen wie Bryan Adams und Bon Jovi gearbeitet hat.
