"Die Landarztpraxis" ist endlich zurück: Dann startet die neue Staffel

Neben Michael Raphael Klein, Diane Willems und Oliver Franck (von links) sind mit Juliane Fisch und Ben Braun zwei neue Gesichter in der vierten "Landarztpraxis"-Staffel dabei.

XXL-Nachschub von 240 Folgen: Endlich öffnet "Die Landarztpraxis" wieder! Wann es losgeht und was die Fans erwartet.

"Die Landarztpraxis" ist zurück - mit neuen Gesichtern

Die vierte Staffel "Die Landarztpraxis" startet am 5. Januar 2026 in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Es gibt gute Neuigkeiten: Die Serie läuft 2026 durchgehend!

240 neue Folgen: Zunächst mit neuen Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis ihre Türen öffnet. Die Fans dürfen sich mit Juliane Fisch und Ben Braun zudem über zwei neue Gesichter freuen.

"Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Leute im Dorf immer behauptet haben, dieser Ort würde dabei helfen, alte Wunden zu heilen. Früher habe ich darüber gelacht, aber heute hoffe ich, dass vielleicht doch etwas Wahres dran ist." Mit diesen Worten - und einem gebrochenen Herzen - kehrt Viktoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) in ihre Heimat Wiesenkirchen am wunderschönen Schliersee zurück.