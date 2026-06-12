Plötzliche Rückkehr "Die Landarztpraxis" Wochen-Vorschau ab 15. Juni: Becky ist wieder da! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina K. Becky (Sina Zadra) taucht überraschend bei den Bergrettern auf. Wird sie alles durcheinander bringen? Bild: Joyn

Becky könnte alte Gefühle hervorbringen, Vicki muss sich Fabians Wut entgegenstellen, während sie an Simon denken muss, und Basti und Leo wissen nicht, wie sie mit ihren Hochzeitsplänen weitermachen sollen. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 15. Juni in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Becky (Sina Zadra) ist plötzlich wieder zurück in Wiesenkirchen und soll das Team der Bergrettung verstärken. Ihre Rückkehr sorgt nicht nur für Überraschung, sondern wirbelt auch alte Dynamiken auf. Vicki (Juliane Fisch) ist mit der Liebe in ihrem Leben völlig überfordert. Nach der Trennung von Fabian (Oliver Franck) lässt er sie deutlich spüren, wie sehr er ihr die Situation übelnimmt. Gleichzeitig geht Simon (Ben Braun) ihr nicht aus dem Kopf - und dabei wünscht sie sich eigentlich nur eines: endlich in Ruhe ihr eigenes Leben zu leben. Basti (Simon Lukas) und Leo (Katharina Hirschberg) stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Eigentlich freuen sie sich darauf, bald für immer miteinander verbunden zu sein, doch Fabians Ablehnung belastet sie mehr, als sie erwartet hätten. Sollten sie wirklich heiraten, auch wenn Fabian nicht dabei ist? Ella (Nina Schmieder) macht sich Gedanken über ihre Zukunft. Nach ihrer Entscheidung, vorerst in Wiesenkirchen zu bleiben, muss sie überlegen, wie sie ihr Leben dort gestalten möchte. Und dann ist da noch ihr Freund Chris (Kai Schumann) in Australien, der von dieser Idee alles andere als überzeugt ist.

Folge 111 (15. Juni): "Zwei sind einer zu viel" Isa (Diane Willems) gesteht Lukas (Michael Raphael Klein), dass sie in Oscars (Lucas Sasse) Sachen geschnüffelt und dabei tatsächlich 100 Euro gefunden hat. Sie ist sich sicher: das ist das Geld, das Oscar von Donato (Antonio Putignano) gestohlen hat. Lukas will Oscar sofort damit konfrontieren, doch Isa möchte eine andere Strategie verfolgen. Ella teilt Georg (Christian Hoening) mit, dass sie vorerst in Wiesenkirchen bleiben will - eine Nachricht, die ihn sehr glücklich macht. Gleichzeitig plagen Ella Sorgen um ihre Beziehung zu Chris in Australien und um ihre eigene Zukunft. Als sie in der Praxis von ihren Überlegungen erzählt, weist Feli (Fenja Gerhardter) sie auf eine Möglichkeit hin: In Weilhausen sucht der "Sonnenhof" jemanden, der die Arztpraxis wieder eröffnet. Doch wie lange will Ella wirklich bleiben? Während Vicki sich jetzt ganz auf sich selbst konzentrieren möchte, bemüht sich Fabian, sein Verhalten der letzten Tage wiedergutzumachen und hofft, zumindest wieder freundschaftlich an Vicki heranzukommen. Schnell wird klar, dass er weiterhin Gefühle für sie hat. Die Situation spitzt sich zu, als Fabian und Simon schließlich in der Alten Post aufeinander treffen.

Sieh dir Folge 111 ab 15. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Zwei sind einer zu viel Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 112 (16. Juni): "Wünsch dir was" Vicki will eigentlich nur verstehen, was zwischen Simon und Fabian passiert ist und spricht Simon darauf an. Doch seine Antwort verwirrt sie mehr, als ihr lieb ist. Währenddessen versucht Fabian mit kleinen Gesten immer wieder, Vicki für sich zu gewinnen. Ihr ist das zunehmend unangenehm, denn sie spürt, dass Fabian noch immer große Hoffnungen hat. Der Besuch eines alten Freundes von Julian (Alexander Milo) sorgt für Aufsehen. Clemens gilt als echter "Macher", und entsprechend gespannt sind alle auf sein Auftreten. Kaum angekommen, hat er auch schon eine Idee, wie man die Alte Post um 180 Grad verändern könnte. Wird Julian sich darauf einlassen? Für Emilio (Gioele Viola) eröffnet sich derweil eine unerwartete Chance: Ihm wird ein Chefposten angeboten - allerdings nicht in Wiesenkirchen, sondern in Bad Tölz. Während Emilio voller Erwartungen auf die Reaktionen von Max und Lukas wartet, fällt deren Verhalten ganz anders aus als erhofft. Wollen sie ihn schnellstmöglich loshaben?

Folge 112 ist ab 16. Juni um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Wünsch dir was Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 113 (17. Juni): "Falsche Hoffnungen" Vicki plagen große Schuldgefühle: Hat sie Simon falsche Hoffnungen gemacht, als sie gemeinsam die halbe Nacht mit Simon unter dem Sternenhimmel nach Sternschnuppen gesucht haben? Sie ist sich unsicher: Sollte sie sich doch noch einmal auf ihn einlassen oder sollte sie dieses Kapitel am besten für immer abschließen? Auch Bianca (Rosetta Pedone) startet beunruhigt in den Tag: Julian ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen und war stattdessen mit seinem alten Freund in einem Club in München. Als er schließlich völlig betrunken in die Alte Post zurückkehrt, wächst Biancas Sorge: So kann er sich doch unmöglich um Mimi kümmern. Fabian versucht weiterhin, die Hochzeit von Leo und Basti zu verhindern, und sucht dafür sogar Unterstützung bei seinem Vater Georg. Doch Georg ist sich sicher: Wenn Fabian jetzt nicht hinter Leo steht, wird er es später bereuen. Für Georg selbst wird es ebenfalls heikel. Er hat vergessen, das Badewasser abzustellen, und steht nun vor einer Überschwemmung in seiner Wohnung. Er vertraut sich nur Leo an und bittet sie, nichts den anderen Kindern zu sagen. Doch Leo hat dabei ein ungutes Gefühl.

Folge 113 kannst du am 17. Juni um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Falsche Hoffnungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 114 (18. Juni): "Mutig sein" Bianca ist zunehmend besorgt, als Julian erneut erst am Morgen nach Hause kommt, nachdem er die ganze Nacht mit Clemens in München gefeiert hat. Was ist los mit ihm? Auch bei Georg spitzt sich die Lage zu. Nach der Überschwemmung in seiner Wohnung hat er in der Alten Post übernachtet. Als Isa ihn am Morgen aufsuchen will, kommt Georg völlig verschlafen aus seinem Zimmer und weiß nicht mehr, wo er ist. Alexandra (Katrin Anne Heß) wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihr Ex Nikolas meldet sich erneut bei ihr. Das schlechte Gewissen wächst, denn Max weiß immer noch nichts von ihrem Seitensprung. Wie lange kann Alexandra die Wahrheit noch für sich behalten? Bei der Bergwacht gibt es überraschende Entwicklungen. Während Emilio sich entschieden hat, in Wiesenkirchen zu bleiben und den Chefposten in Bad Tölz abzulehnen, steht plötzlich Becky in der Tür - als viertes Teammitglied. Wird ihre Rückkehr alte Gefühle aufwirbeln? Für Leo und Basti wird es emotional. Als sie noch einmal gemeinsam mit Fabian sprechen wollen, um ihn von ihrer Hochzeit zu überzeugen, eskaliert das Gespräch in einen großen Streit. Steht der Familienfrieden endgültig auf dem Spiel?

Folge 114 ab 18. Juni um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Mutig sein Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 115 (19. Juni): "Scheuklappen" Vicki bekommt Simon nicht aus dem Kopf: Gerade scheint er einfach alles richtig zu machen. Simon spürt auch, dass Vicki noch Gefühle für ihn hat. Doch als Vicki, Simon und Fabian in der Praxis aufeinandertreffen, eskaliert die Situation erneut in einer hitzigen Auseinandersetzung. Ella unterstützt ihren Vater Georg dabei, sein Zimmer in der Alten Post einzurichten, damit er sich sicher und wohlfühlt. Gleichzeitig erreicht sie ihren Partner Chris in Australien nicht mehr. Als Georg davon erfährt, will er unbedingt verhindern, dass Ella für ihn ihre Beziehung aufs Spiel setzt. Doch gerade als ihre Familie ihr anbietet, sich vier Wochen freizunehmen, um nach Australien zu fliegen, passiert etwas völlig Unerwartetes. Währenddessen trifft Fabian eine Entscheidung zu spät: Nach einem eindringlichen Gespräch mit Vicki beschließt er, doch bei Leos Hochzeit dabei zu sein. Als er Leo seine neue Entscheidung mitteilen will, muss er feststellen, dass sich die Pläne geändert haben. Fabian erkennt, dass er in der Kommunikation mit seiner Tochter möglicherweise einen folgenschweren Fehler gemacht hat. Auch bei der Bergrettung bleibt es angespannt. Becky trifft erneut auf Basti, und als die beiden sich gerade umarmen, platzt Max (Alexander Koll) hinein. Später gerät das Bergretter-Team in eine brenzlige Rettungssituation, bei der Max von der Station aus hilflos zusehen muss - und große Sorge um sein Team, besonders um Becky, hat. Alexandra bekommt das mit und kann nichts dagegen tun - ihr kommt das Verhalten von Max und Becky komisch vor.