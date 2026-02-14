Ab 16. Februar "Die Landarztpraxis"-Wochen-Vorschau: Sind Vicki und Simon endlich ein Paar? Aktualisiert: Vor 14 Minuten von Aenna Schneider Was bedeutet dieser Kuss zwischen Vicki (Julianne Fisch) und Simon (Ben Braun)? Bild: Joyn

Vicki und Simon kommen sich immer näher. Aber während die Ärztin auf Wolke sieben schwebt, kämpft der Restaurant-Manager mit Zweifeln. Wie es für die beiden weitergeht, erfährst du ab 16. Februar bei "Die Landarztpraxis" in SAT.1 und auf Joyn.

Die gerade erst wieder aufgebaute Beziehung zwischen Max (Alexander Koll) und seinem Sohn bröckelt, als klar wird, dass Bastis (Simon Lucas) Ex-Freundin Becky (Sina Zadra) bei der kommenden Fortbildung von Max mit dabei sein wird. Während Max mit dieser Belastung kämpft, versucht Resi (Marion Mathoi), Donato (Antonio Putignano) und Annemarie (Birgit Schneider) wegen ihrer unerwünschten Gefühle für Donato zu meiden. Allerdings schafft sie es nicht, sich von ihm fernzuhalten. Ehe sie sich versieht, findet sie sich erneut auf Schatzsuche mit Donato wieder. Entgegen aller Erwartungen finden die beiden das Gold - und es kommt zu einem euphorischen Kuss, der schnell dem Schock weicht. Nicht nur Resi leidet unter unerwiderten Gefühlen: Auch Fabian (Oliver Franck) kämpft mit einseitigem Interesse. Eigentlich möchte er um Vicki (Juliane Fisch) kämpfen, doch obwohl Vicki und Simon (Ben Braun) vorgeben, nur Freunde zu sein, scheint Vicki weitaus mehr für den Neuen in Wiesenkirchen zu empfinden. Doch Fabians Sorgen gehen noch tiefer. Er ist beunruhigt, weil die Ergebnisse des Demenz-Tests seines Vater Georg (Christian Hoening) auf sich warten lassen. Um Fabian abzulenken, planen Vicki und Max einen Männerausflug. Doch am idyllischen Weiher angekommen, treffen Fabian, Max und Lukas (Michael Raphael Klein) ausgerechnet auf Simon und Julian (Alexander Milo). Schafft es Fabian dennoch, sich zu entspannen?

Folge 31 (16. Februar): "Und es hat Zoom gemacht …" Um sich von ihrer "verwirrten Schwärmerei" für Donato zu befreien, meldet sich Resi mit Felis (Fenja Gerhardter) Hilfe auf einer Dating-App an. Erst ist sie überfordert, doch dann verabredet sie sich tatsächlich mit einem Mann. Als dieser allerdings nicht zum Date erscheint, übernimmt ausgerechnet Donato die Aufgabe, sie zu trösten. Julian vermutet, dass Fabian Interesse an Vicki hegen könnte. Er ermutigt seinen Freund Simon, endlich um Vicki zu kämpfen. Daraufhin verabreden sich die beiden in der Alten Post. Doch das entspannte Beisammensein wird von einem Notfall unterbrochen. Während Vicki alles tut, um zu helfen, ist Simon wie erstarrt. Wie gerufen steht ihr dann jedoch Fabian zur Seite.

Folge 32 (17. Februar): "Zeit heilt keine Wunden" Als Vicki Simon auf seine Zurückhaltung bei dem Notfall anspricht, kommt es überraschend zu einem Kuss - doch Donato platzt in dem Moment der Kragen. Wie es nun zwischen den beiden weitergeht, bleibt offen. Eines ist jedoch klar: Ihre Gefühle füreinander lassen sich nicht länger verleugnen. Oder doch? Gerade jetzt wird sich auch Fabian über seine Zuneigung für Vicki klar. Er setzt mit einer großzügigen Geste alles daran, sie für sich zu gewinnen. Doch als er sie damit überraschen will, kommt es anders, denn Vicki erzählt ihm glücklich von ihrem Kuss mit Simon. Der wiederum zweifelt, ob er überhaupt der Richtige für sie ist. Im Gespräch mit Julian ringt Simon mit sich und entschließt sich schließlich, seinem Freund ebenfalls seine dramatische Vergangenheit anzuvertrauen. Obwohl Julian ihm gut zuspricht, steht für Simon fest: Vicki hat jemanden Besseren verdient. Max erhält die Teilnehmerliste einer bevorstehenden Fortbildung. Ausgerechnet Bastis Ex-Freundin Becky steht ebenfalls darauf. Kaum haben er und sein Sohn sich wieder angenähert, droht damit das alte Zerwürfnis erneut aufgerissen zu werden. Max fürchtet, Becky gegenüber seine Zuneigung nicht im Griff behalten zu können und noch mehr, Basti dadurch wieder zu verlieren.

Folge 33 (18. Februar): "Freundschaft trotz Herz" Simon hat Vicki nach ihrem Kuss zurückgewiesen. Nun fragt sie sich, ob eine Freundschaft mit ihm trotz ihrer starken Gefühle überhaupt möglich ist. Bis jetzt ist ihr der Umgang mit Simon allerdings etwas unangenehm, aber sie ist fest entschlossen, es zu probieren. Max kämpft mit Schuldgefühlen wegen der bevorstehenden Fortbildung mit Becky und dem, was Basti davon denken könnte. Alexandra (Katrin Anne Heß) konfrontiert ihn mit ihrer Vermutung, dass seine schlechte Laune von noch vorhandenen Gefühlen für Becky herrührt. Ausgerechnet in dem Moment, als Basti das Gespräch belauscht. Emilios (Gioele Viola) Urlaubsfotos wecken in der Familie Marino Fernweh. Annemarie, Donato, Bianca (Rosetta Pedone) und Julian träumen alle von Italien und planen - ohne sich abzusprechen - parallel ihre Reisen.

Folge 34 (19. Februar): "Geständnisse unter Männern" Um Fabian von seiner Sorge um Georg abzulenken, schmieden Max und Vicki einen Plan: Max nimmt Fabian und Lukas mit zum Weiher, während Vicki und Alexandra die Praxis am Laufen halten. Unerwartet stoßen beim Angeln auch Simon und Julian zur Gruppe. Obwohl Fabian anfangs skeptisch ist, entwickelt sich der Tag zum Positiven. Um das Urlaubschaos zu klären, entschließen sich Bianca und Julian dazu, auf ihre Italienreise zu verzichten. Stattdessen organisieren sie einen Kurztrip, der vor Annemarie und Donatos Urlaub stattfindet, damit die Großeltern endlich ihre verdiente Ruhe bekommen. Die Blutuntersuchung beschert Resi und Donato die gleiche Diagnose: Gesündere Ernährung und regelmäßiger Sport sind ein Muss. Als Annemarie davon erfährt, hat sie sofort eine Idee: Die beiden könnten doch gemeinsam trainieren. Resi, die immer noch insgeheim Gefühle für Donato hegt, versucht zu protestieren. Ihre beste Freundin allerdings lässt nicht mit sich reden. Donato indes hat ganz andere Pläne für die Zeit mit Resi: Die Schatzsuche von Wiesenkirchen ruft. Währenddessen macht Vicki sich Sorgen um die Bewohner:innen von Wiesenkirchen. Gerade die Älteren scheinen sich immer weniger zu bewegen. Deshalb möchte sie helfen und startet eine gemeinschaftliche Sportaktion.

Folge 35 (20. Februar): "Mitgefühl" Resi und Donato finden den Schatz. Vor Freude kann sich Resi nicht mehr zurückhalten und küsst Donato - der reagiert schockiert. Am nächsten Tag meidet Resi Annemarie, während Donato seiner Frau sofort beichtet, was geschehen ist. Resi ist völlig neben der Spur, doch ihre Freunde reagieren ganz anders als erwartet. Simon schafft es sich immer mehr zu öffnen. Auch beim Ausflug an den See erzählt er den anderen von seiner schweren Vergangenheit. Vicki ist motiviert ihre Gruppe "Wiesenkirchen bewegt sich" zu starten. Doch plötzlich sagen immer mehr Frauen ab, die am Vortag noch total begeistert waren. Alexandra und Vicki überlegen sich deshalb einen neuen Anreiz für die Landfrauen zu schaffen.