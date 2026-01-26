Neue Folgen "Die Landarztpraxis": Kann ich bei der Serie in der vierten Staffel einsteigen? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca N. Staffel 4 der "Landarztpraxis" im Check: Volontärin Rebecca (l.) testet den Einstieg. Auch Simon (Ben Braun) und Vicki (Juliane Fisch) sind in der Serie neu dabei. Bild: Joyn/Willi Weber/Adobe Stock/dlyastokiv/Rebecca Niebusch

Neues Jahr, neue Folgen aus Wiesenkirchen. Treue Fans der "Landarztpraxis" fiebern seit mehr als 250 Episoden mit. Jetzt ist die vierte Staffel gestartet. Volontärin Rebecca hat ausprobiert, wie es ist, bei der Daily‑Soap direkt einzuschalten.

Die heißesten Oscar-Anwärter, die neuesten True-Crime-Dokus und dutzende Musiker:innen-Biopics, die ich noch nicht gesehen habe: Meine Watchlist für 2026 ist schon gut gefüllt. Was mir noch fehlt, ist eine Comfort-Serie, in die ich mich fallen lassen kann. Der Vorschlag meiner Kolleg:innen: "Die Landarztpraxis". Da gibt es gerade neue Folgen. Ich wage den Selbstversuch und steige direkt in der vierten Staffel ein.

Selbstversuch "Landarztpraxis": Mein Start in Staffel 4 Die erste Episode trägt passenderweise den Titel "Neuankömmlinge". Die Ärztin Victoria "Vicki" Raichinger (Juliane Fisch) ist wie ich gerade erst in Wiesenkirchen angekommen. Nun ja, genauer gesagt kehrt sie nach 15 Jahren in den Ort zurück. Ihren Bruder Max (Alexander Koll) hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Vicki hofft auf eine Versöhnung mit ihm. Ich frage mich: Was ist damals zwischen ihnen passiert? Auch Simon Hilgers (Ben Braun) ist in dieser Staffel neu dabei. Erst einmal wird es mir also einfach gemacht: Charaktere stellen sich vor und berichten den beiden Neuankömmlingen, was sie in letzter Zeit so erlebt haben. So lerne ich Bianca (Rosetta Pedone) und Julian (Alexander Milo) kennen, die gerade ein Kind erwarten und treffe die Marinos. Die Familie betreibt den Gasthof "Alte Post", in dem Simon einen neuen Job anfängt. Jackpot!

Moment - hab ich was verpasst? Doch nicht immer komme ich so gut mit: In einer Szene in der titelgebenden Landarztpraxis fragt Ärztin Isa (Diane Willems) ihren Bruder Fabian (Oliver Franck), wo Ella und Kris seien. Fabians Antwort folgt prompt: "Linda ist gleich nach eurer Hochzeit zusammen mit Klara nach Australien geflogen, damit die dort ihren leiblichen Vater kennenlernen kann. Na ja, und Ella und Kris haben beschlossen, ihnen hinterherzufliegen." Bitte, was? Und wer sind die alle? Aber Fabian ist noch nicht fertig mit seiner Erklärung: "Chris hat juristische Schritte eingeleitet, damit Linda ihm die Tochter nicht wegnehmen kann." Wow. Spätestens jetzt weiß ich: Um alle Beziehungen und Handlungsstränge der vergangenen Staffeln zu durchblicken, bräuchte ich eine Pinnwand, ein Bild von jedem Charakter und eine Schnur, die ich wie eine Detektivin als Verbindungslinie spannen kann. Für dieses Experiment bleibt mir nichts anderes übrig, als die Verstrickungen zwischen Linda, Klara, Ella und Kris erst einmal so hinzunehmen. Das Level an Drama gefällt mir allerdings - trotz der Verwirrung. Und apropos: Da sich offenbar viele Charaktere aus dem Staub gemacht haben, ist in der Landarztpraxis ein Job frei. Perfekt für Neuankömmling Vicki!

Alle scheinen ein Geheimnis zu haben Warum Vicki zurück ist, weiß ich immer noch nicht. Klar wird nur: Zwischen ihr und Max liegt etwas Unausgesprochenes. In einem Gespräch mit Fabian spricht sie nur vage über die Vergangenheit: "Ich weiß, dass Max mir meine Aktion von damals immer noch übel nimmt. Ich hoffe, dass er mir verzeiht. Dafür würde ich alles tun." Gleichzeitig macht sie deutlich, dass ihre Rückkehr kein Zufall ist: "Ich bin in meinem Leben an einem Punkt angekommen, da hab ich mich nach meinem Bruder, nach meinem Zuhause gesehnt." Währenddessen möchte Max seine Schwester möglichst schnell wieder loswerden. Und dann trifft Vicki auch noch auf Simon und die Funken sprühen. Auch er scheint Geheimnisse zu haben. Seine Reaktion auf Biancas Schwangerschaft war auf jeden Fall seltsam …