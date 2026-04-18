Neues aus Wiesenkirchen Wochen-Vorschau "Die Landarztpraxis" ab 20. April - Romantik im Stall: Liebes-Comeback bei Leo und Basti? Aktualisiert: Vor 12 Minuten von Nina K. Leo (Katharina Hirschberg) und Basti (Simon Lucas) können die Finger nicht voneinander lassen! Bild: Joyn

Zwischen Leo und Basti knistert es, Vicki gelingt es immer mehr, Simon hinter sich zu lassen, Bianca muss ihre Freundinnen anlügen und Isa verzweifelt daran, mit Oscar eine Beziehung aufzubauen. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 20. April in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Für Vicki (Juliane Fisch) fühlt sich die Trennung von Simon (Ben Braun) mit jedem Tag ein wenig leichter an. Dabei wird sie von ihren Freundinnen und vor allem von ihrem mehr oder weniger heimlichen Verehrer Fabian (Oliver Franck) unterstützt. Kleine Gesten und alte Erinnerungen sorgen jedoch immer wieder für neue Zweifel. Auf dem Huberhof spitzt sich der Konflikt zwischen Basti (Simon Lukas) und Julian (Alexander Milo) zu. Unterschiedliche Zukunftspläne, Machtspiele und Georgs (Christian Hoening) Erkrankung belasten nicht nur die geschäftliche, sondern auch die familiäre Ebene. Basti fühlt sich hintergangen und muss schwierige Entscheidungen treffen. Während Leo (Katharina Hirschberg) sich wieder wie ganz zu Hause fühlt und froh ist, zurück in Wiesenkirchen zu sein, holt sie ihre Vergangenheit schneller ein als gedacht. Sie muss sich Gefühlen stellen, die sie lange verdrängt hat und die ihre Zukunft in eine neue Richtung lenken könnten. Isa (Diane Willems) bemüht sich weiterhin sehr um die Nähe von Lukas' (Michael Raphael Klein) Sohn Oscar (Lucas Sasse), stößt jedoch immer wieder auf Ablehnung. Auch wenn sie versucht, sich davon nicht zu sehr berühren zu lassen, verzweifelt sie trotzdem an der Distanz.

Folge 74 (20. April): "Der Preis der Nähe" Vicki ist zwar immer noch traurig, aber trotzdem immer mehr im Reinen mit ihrer Entscheidung, die Sache mit Simon hinter sich zu lassen. Auf dem Hof plagt Basti das schlechte Gewissen wegen seiner Pläne mit Georg - auch wenn sein Vater Max (Alexander Koll) voll und ganz hinter ihm steht. Als Fabian, der seinem Vater eine riesige Demütigung ersparen möchte, und Max mitten auf dem Marktplatz heftig aneinandergeraten, müssen Vicki, Lukas und Ella (Nina Patricia Schmieder) eingreifen. Später eskaliert die Situation erneut - bis Basti ein Machtwort spricht, mit dem niemand gerechnet hat. Parallel dazu weiht Alexandra (Katrin Anne Heß) Isa in ihren Verdacht ein. Gemeinsam suchen sie Bianca (Rosetta Pedone) mit dieser Vermutung auf. Die kann nicht fassen, was ihr da zugetragen wird. Würde Julian zu so etwas fähig sein? Als ihm alles zu viel wird, sucht Basti Ruhe im Stall. Dort trifft er auf Leo, die genau weiß, wo Basti sich aufhält, wenn es ihm nicht so gut geht. Kommen sich die beiden wieder näher? Im Gasthof sorgt Biancas Entscheidung, Simon wieder einzustellen, für Ärger: Donato (Antonio Putignano) kann Simon nicht mehr vertrauen und befürchtet, dass er erneut einfach verschwindet. Das Ganze führt bei Simon zu einer Erkenntnis, die er lange selbst nicht wahrhaben wollte. Er trifft eine Entscheidung.

Sieh dir Folge 74 ab 20. April um 19 Uhr an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Der Preis der Nähe Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 75 (21. April): "Liebeskrank" Vicki und Simon laufen sich immer wieder zufällig über den Weg. Dabei wird Vicki schmerzhaft bewusst, dass es doch nicht so leicht ist, über Simon hinwegzukommen, wie sie gedacht hatte. Bianca hingegen traut Julians Worten zunehmend weniger. Sie ist sich sicher, dass etwas nicht stimmt. Sagt er ihr die Wahrheit? Oder kommt der eiskalte Geschäftsmann von früher wieder zum Vorschein? Auch zwischen Leo und Basti herrscht Verwirrung nach dem besonderen Moment im Stall. Beide wissen nicht so recht, was das zwischen ihnen zu bedeuten hatte - doch verschweigt Leo ihrem Ex-Freund etwas? In der Praxis gibt es Neuigkeiten zu Dieters rätselhaften Symptomen. Als Vicki und Resi (Marion Mathoi) seine Beschwerden schließlich noch einmal gemeinsam durchgehen, kommt Vicki der wahren Ursache seiner Symptome auf die Spur.

Folge 75 ist ab 21. April um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Liebeskrank Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 76 (22. April): "Die Streitschlichterin" Während Vicki immer mehr Abstand zu Simon gewinnt, findet der zufällig ihr verlorenes Armband - ausgerechnet das Schmuckstück, durch das sich die beiden damals kennengelernt haben. Fabian wiederum lässt sich von seinem Patienten Dieter inspirieren und beschließt, nicht länger nur zuzusehen, sondern endlich aktiv zu werden: Will er nun doch um Vicki kämpfen? Nachdem Julian gegenüber Bianca endlich mit der Wahrheit herausgerückt ist, bleibt er trotzdem eiskalt und hartnäckig. Währenddessen sieht sich Bianca dazu gezwungen, ihre Freundinnen Isa und Alexandra anzulügen. Danach kommt es bei Bianca zu einem emotionalen Zusammenbruch, bei dem sie sich Simon anvertraut. Ist Simon der einzige, der seinem Freund ins Gewissen reden kann? Basti erwartet derweil von Fabian und Max, dass sie sich endlich wieder vertragen. Schließlich hat er den Hof nicht umsonst aufgegeben. Vicki erinnert sich an frühere Zeiten und hat eine Idee - dabei stellt sie ihre Fähigkeiten als Streitschlichterin unter Beweis. Isa ist verunsichert: Sie kommt mal wieder nicht richtig an Oscar heran und sorgt sich, ob sie je eine echte Beziehung zu ihm aufbauen kann. Nach der Mathe-Arbeit, für die Isa intensiv mit dem Jungen gelernt hat, freut sich Oscar zwar über alle, die sich mit ihm freuen - nur Isa lässt er stehen.

Folge 76 kannst du ab 22. April um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Die Streitschlichterin Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 77 (23. April): "Freunde auf Probe" Vicki geht es immer besser und sie ist glücklich, nach Wiesenkirchen zurückgekommen zu sein. Ihre Freunde, Familie und der beste Job der Welt helfen ihr dabei, über Simon hinwegzukommen. Umso mehr bringt sie ein Moment in der Praxis aus dem Gleichgewicht: Ausgerechnet Simon gibt ihr das verloren geglaubte Armband zurück - und dann auch noch repariert. Was soll das nur bedeuten? Basti ist traurig darüber, dass seine einzige Chance offenbar darin besteht, sich seine Anteile von Julian abkaufen zu lassen. Doch dann überrascht Julian ihn mit einem neuen Plan. Woher dieser plötzliche Sinneswandel kommt, ist Basti fast egal - er ist einfach nur erleichtert. Währenddessen plagt Bianca weiterhin das schlechte Gewissen, ihre Freundinnen angelogen zu haben. Der Vertrauensbruch von Julian sitzt immer noch tief und ihre Enttäuschung über ihn ist noch lange nicht überwunden. In der Praxis erfährt nun auch Resi, dass ihr alter Schulfreund Dieter seine Symptome offenbar nur vorgetäuscht hat, um in ihrer Nähe sein zu können. Sie kann es kaum glauben: Warum hat er nicht einfach mit ihr gesprochen? Leo macht sich große Gedanken über ihre Zukunft: Alessio oder Basti? London oder Wiesenkirchen? Annemarie (Birgit Schneider) versucht, ihr dabei zu helfen, Klarheit zu finden. Schließlich fällt Leo eine Entscheidung darüber, wer und was ihr wirklich wichtig ist . Sie macht Basti ein ehrliches Geständnis.

Folge 77 ab 23. April um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Freunde auf Probe Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 78 (24. April): "Leise Zweifel" Isa nimmt sich fest vor, Oscars Verhalten nicht mehr persönlich zu nehmen. Trotzdem gibt sie nicht auf und sucht den Jungen später bei seiner Stallarbeit auf. Mit einer Strohschlacht versucht sie wieder einmal auf ihn zuzugehen. Ist da etwa ein Lächeln auf Oscars Lippen zu erkennen? Fabian freut sich auf seine Verabredung mit Vicki zur Jazz-Matinée in München. Er hofft, ihr zeigen zu können, wie viel Spaß sie gemeinsam haben - und dass er doch der Richtige für sie ist. Ob sein Plan aufgeht? Bei der Bergrettung sorgt ein Einsatz nach einem Junggesellenabschied für Chaos: Ein betrunkener Verletzter bringt Alexandra in eine unangenehme Situation. Zum Glück kommt Max im richtigen Moment zurück ins Zimmer.