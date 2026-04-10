Ab 13. April Wochen-Vorschau "Die Landarztpraxis" : Leo kehrt zur Jubiläumsfeier zurück! Veröffentlicht: Vor 55 Minuten von Nina K. Die Wiesenkirchener freuen sich über Leos (Katharina Hirschberg) Rückkehr. Bild: Joyn

Wiesenkirchen feiert, Leo kehrt zurück, Vicky versucht Simon hinter sich zu lassen, Julian und Basti streiten sich um die Zukunft des Hofs und Georg muss eine wichtige Entscheidung treffen. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 13. April in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Vicki (Juliane Fisch) versucht, mit Simons (Ben Braun) Verschwinden abzuschließen und bekommt dabei vor allem Unterstützung von Fabian (Oliver Franck): Der stellt sich immer stärker an ihre Seite. Doch ist die Sache mit Simon schon komplett abgeschlossen? Auf dem Hof eskaliert der Streit zwischen Basti (Simon Lukas) und Julian (Alexander Milo) weiter. Während Basti um die landwirtschaftliche Zukunft des Hofs kämpft, verfolgt Julian kompromisslos seine eigenen Pläne und benutzt dafür fragwürdige Mittel. Der Bürgermeister Georg (Christian Hoening) gerät immer stärker unter Druck: Nach familiären Spannungen und einem Zusammenbruch springt er während seiner Rede auf der Jubiläumsfeier schließlich über seinen Schatten. Auch in Lukas' (Michael Raphael Klein) Umfeld bleibt es emotional: Die Annäherung an Oscar (Lucas Sasse) wird immer wieder von Unsicherheiten und Konflikten überschattet, während Isa (Diane Willems) versucht, ihren Platz in dieser neuen Familie zu finden und Oscar zu unterstützen.

Folge 69 (13. April): "Gedächtnislücke" Vicki versucht, Simons Handlungen zu akzeptieren und nach vorn zu blicken. Währenddessen übernimmt Ella (Nina Patricia Schmieder) gemeinsam mit Georg die Planungen für die anstehende Jubiläumsfeier. Doch ausgerechnet dabei kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Georg und Donato (Antonio Putignano) - und Ella mittendrin. Auf dem Hof spitzt sich währenddessen die Lage zu: Basti ist außer sich! Julian will den Hof immer stärker auf Profit und Tourismus auszurichten. Julian verteidigt seine Vorstellungen und macht unmissverständlich klar, dass er durch seine Anteile notfalls auch allein entscheiden kann. Auch Max (Alexander Koll) steht vor einer wichtigen Entscheidung: Er ist sich jetzt sicher, ob er als Samenspender für Alexandras (Katrin Anne Heß) Kind infrage kommt. Nun muss er Alexandra seine Entscheidung mitteilen - doch ist sie selbst überhaupt noch sicher, dass sie diesen Weg gehen will? In der Praxis sorgt Patient Dieter weiterhin für Rätsel. Vicki kann sich seine diffusen Symptome noch immer nicht erklären. Resi (Marion Mathoi) macht sich sehr große Sorgen um ihren alten Schulfreund: Denn dieser wirkt noch abweisender als sonst.

Schaue Folge 69 ab dem 13. April um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Gedächtnislücke Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 70 (14. April): "Wovor hast du Angst?" Vicki geht es immer besser, und sie ist ihren Freund:innen - vor allem Fabian - sehr dankbar für ihre Unterstützung. Umso überraschender ist es, als sie plötzlich eine Nachricht von Simon erhält. Bianca (Rosetta Pedone) und Ella raten ihr, diese einfach zu ignorieren. Vicki öffnet sich daraufhin Fabian, der ihr versichert, für sie da zu sein - auch wenn seine Gefühle für sie noch nicht ganz verschwunden sind. Isa freut sich nach ihrer Rückkehr aus London zunächst sehr darüber, wie gut sich Lukas, Oscar und Ella während ihrer Abwesenheit verstanden haben. Doch die Freude hält nicht lange an, denn Oscar empfängt sie nicht gerade mit offenen Armen. Basti setzt alles daran, Bürgermeister Georg von seinen Plänen für den Huberhof zu überzeugen. Julian hingegen hat von Georgs Alzheimer-Erkrankung erfahren und versucht nun, dieses Wissen ohne Skrupel für seine Pläne einzusetzen.

Folge 70 ist am 14. April ab 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Wovor hast du Angst? Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 71 (15. April): "333 Jahre Wiesenkirchen" In Wiesenkirchen steht endlich die große Jubiläumsfeier an. Doch hinter den festlichen Vorbereitungen brodelt es gewaltig: Alexandra erzählt Georgs Kindern von seinem Zusammenbruch. Trotzdem eröffnet der Bürgermeister die Feierlichkeiten. Und pünktlich dazu taucht Fabians Tochter Leo (Katharina Hirschberg) wieder auf. Als Ella ihren Vater später heftig konfrontiert und ihm erhebliche Vorwürfe macht, gerät Georg zunehmend unter Druck und weiß selbst nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Während seiner großen Rede bemerkt er schließlich, dass Ella den Raum verlässt - und entscheidet sich spontan, den Wiesenkirchener:innen die Wahrheit zu sagen. Gibt es für Vater und Tochter doch noch eine Chance auf Versöhnung? Der Huberhof-Eskalation geht in die nächste Runde: Julian eröffnet Basti, dass er die Unterstützung des Bürgermeisters auf seiner Seite hat, obwohl Basti fest davon ausging, ihn selbst überzeugt zu haben. Basti versteht die Welt nicht mehr und kann es kaum fassen: Wie kann ihn Julian so dermaßen hintergehen? Vicki genießt währenddessen die Feier mehr, als sie zunächst erwartet hatte. Als sie es sich gerade mit Fabian auf der Tanzfläche gemütlich macht, taucht plötzlich ein unerwarteter Gast auf der Feier auf.

Folge 71 kannst du ab dem 15. April um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis 333 Jahre Wiesenkirchen Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 72 (16. April): "Trau keinem Gerlach" Auf dem Hof glaubt Basti nun zu verstehen, warum der Bürgermeister erst auf seiner und später auf Julians Seite stand. Als Alexandra von Basti erfährt, wie die ganze Situation zwischen Julian, Basti und Georg zustande gekommen ist, beschleicht sie ein ungutes Gefühl. Basti sucht daraufhin Rat bei einem Anwalt. Dieser hat sogleich eine fragwürdige Idee ... Als Simon in die Praxis kommt, um Vicki aufzusuchen, stellt sich Fabian in den Weg und will verhindern, dass sie der Rückkehrer erneut verletzt. Simon bittet Vicki trotzdem um die Chance, sich erklären zu dürfen. Doch sie lässt ihn abblitzen und macht klar, dass sie nicht mehr mit ihm sprechen will. Hat Simon seine Chance vertan? Für Georg ist nach dem Bekanntwerden seiner Krankheit hingegen etwas Ruhe eingekehrt. Die Menschen in Wiesenkirchen reagieren voller Respekt auf seinen mutigen Schritt, mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch wird jemand seine Demenz für seinen eigenen Vorteil ausnutzen?

Folge 72 ab dem 16. April um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Trau keinem Gerlach Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 73 (17. April): "Aller Liebe zum Trotz" Nach Simons Erklärung ist Vicki völlig verwirrt. Auch ihre Freundinnen Bianca und Isa machen sich große Sorgen um sie. Vicki will Klarheit schaffen, sucht noch einmal das Gespräch mit dem Barkeeper - und gibt ihm schließlich eine Antwort auf die Frage, ob sie ihm noch einmal verzeihen kann. Basti ist währenddessen weiterhin überfordert und weiß nicht, wie er weiter vorgehen soll. Soll er tatsächlich den Vorschlag seines Anwalts annehmen? Durch Leo ergibt sich für Basti außerdem die Möglichkeit, noch einmal in Ruhe mit seinem Großvater Georg zu sprechen. Das Gespräch verläuft jedoch ganz anders als erhofft. Auch Oscar steht unter Druck: Es ist ungewiss, ob er ins nächste Schuljahr versetzt wird. Isa bietet ihm deshalb an, mit ihm zu lernen. Lässt er sich wirklich darauf ein?