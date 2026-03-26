Am 26. März ist sie in "Die Maiwald" zu sehen Bekannt aus "Pastewka" und "Emergency Room": So lebt Schauspielerin Sonsee Neu privat Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Dr. Johanna Maiwald (Doris Schretzmayer, r.) und ihre Schwägerin Denise Maiwald (Sonsee Neu, l.) haben ein freundschaftliches Verhältnis. Bild: ZDF und Lukas-Frederik Pfaff

15 Jahre lang war sie die Frau an der Seite von Bastian Pastewka - zumindest im TV. Sie spielte auch schon mit Catherine Zeta-Jones und George Clooney. Jetzt ist Sonsee Neu in der neuen Serie "Die Maiwald" zu sehen. Doch was ist über ihr Privatleben bekannt?

Sonsee Neu ist schon ein bisschen herumgekommen in der Weltgeschichte. Sie überlebte den Untergang der "Titanic", drehte im "Emergency Room" an der Seite von George Clooney, und ihren Namen hat sie aus einem Western, der Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. In der neuen ZDF-Serie "Die Maiwald" ist die 52-Jährige ab dem 26. März als Schwägerin der Hauptdarstellerin zu sehen. Die Protagonistin Johanna Maiwald (Doris Schretzmayer) hat eine Tierarztpraxis im Salzburger Land, genauer gesagt im Bergdorf Maria Alm. Neuerdings ist ihre Praxis die einzige weit und breit. Entsprechend turbulent geht es bei ihr zu. Auch im Privatleben ihres Bruders Georg (Michael A. Grimm) geht gleich in der ersten Episode "Verstärkung" einiges drunter und drüber: Kann ihm seine Frau Denise (Sonsee Neu), Johannas beste Freundin, seinen Seitensprung verzeihen?

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"Die Maiwald"-Schauspielerin Sonsee Neu: Ihr Name bedeutet "Morgenstern" Sonsee Neu kam 1973 in Frankfurt zur Welt und wuchs in der Nähe von Darmstadt auf. Der vollständige Geburtsname der Schauspielerin lautet Sonsee Ahray Natascha Floethmann. Ihre Mutter war ein großer Fan von Western-Klassikern, verriet Sonsee 2020 in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Sie mochte den Film 'Der gebrochene Pfeil', einen Western von 1950 mit James Stewart, aus dem sie auch meinen Vornamen gepickt hat", so die Darstellerin. Im Film verliebt sich der von Stewart gespielte Abenteurer Tom Jeffords in die Apachen-Schamanin Sonseeahray. Deren Name bedeutet so viel wie "Morgenstern". "Ich war mir lange nicht sicher, was ich werden sollte, und da kam mir irgendwann die Lösung, Schauspielerin zu werden", erklärte Sonsee Neu 2016 in einem Interview mit dem Magazin "Forum". Bereits als zehnjährige Waldorfschülerin hatte sie einen ersten magischen Moment. In der vierten Klasse habe sie mit ihren Mitschüler:innen ein Theaterstück vorgeführt, wie sie in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erklärte: "Dort hatte ich die Hauptrolle und beim Spielen ständig Gänsehaut."

Als Austauschschülerin ging sie in die USA Während ihrer Zeit als Austauschschülerin in Wyoming bewarb sich Sonsee Neu erfolgreich bei einer Schauspielschule in New York. Nach dem Abitur absolvierte sie dort von 1993 bis 1996 an der American Academy of Dramatic Arts ihre Schauspielausbildung. Die Zeit in der Metropole habe sie sehr genossen, erklärte sie 2019 in einem Interview mit der Agentur teleschau. "Die Zeit der Schauspielschule, der Vorsprechen und der Rollen in meiner New Yorker Zeit waren toll." Dort landete sie neben einigen Theaterauftritten auch ihre erste Filmrolle: Im TV-Zweiteiler "Titanic" spielte sie 1996 die norwegische Aussteigerin Osa Ludvigsen, die die Reise des Unglücksdampfers als eine von wenigen Passagier:innen überlebt. Der Part blieb lange die Rolle, mit der sich Sonsee Neu am besten identifizieren konnte, wie sie im Interview mit "Forum" betonte. Die Produktion mit Stars wie Catherine Zeta-Jones und Tim Curry war zugleich auch "der aufwendigste Film, den ich je gedreht habe". Im Jahr darauf ergatterte sie einen Auftritt in der damaligen Kultserie "Emergency Room". An der Seite von George Clooney hatte sie in der Episode "Bittere Rache" eine Nebenrolle. Ihre Liebe zu den USA erkaltete in den folgenden Jahren. Ihr Management meinte, "ich müsse jetzt auch mal nach Kalifornien gehen, um mich dort zu etablieren", verriet sie im teleschau-Interview. Drei Jahre lang lebte Sonsee Neu in Hollywood. "Da wurde ich dann nicht glücklich, auch die Stadt hat mir nicht gefallen." Sie begann, Europa zu vermissen. Zu Beginn der 2000er-Jahre fasste sie schließlich den Entschluss, nach Deutschland zurückzukehren. "Wegen Herrn Neu und auch ein bisschen wegen Mr. Bush", sagte sie 2016 im Magazin "Forum" und meinte ihren späteren Mann sowie den damaligen US-Präsidenten. "Ich wollte in Los Angeles keine Kinder großziehen. Zudem hat mich Bush jr. kolossal genervt, und dann kam das Angebot von Bernd Eichinger für einen Kinofilm in Deutschland, das passte perfekt", präzisierte sie später in der "FASZ". Der Kinofilm hieß "666 - Traue keinem, mit dem du schläfst!"