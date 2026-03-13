Vor seinem Erfolg als Anton Stadler Gewusst? Diese Hauptrolle hatte Dieter Fischer vor den "Rosenheim-Cops" Aktualisiert: Vor 29 Minuten von Buzzwoo Der gebürtige Freisinger ist seit 2011 Teil des Ermittlerteams. Bild: picture alliance/dpa/Revierfoto

Als Hauptkommissar Anton Stadler ist Dieter Fischer bei den "Rosenheim-Cops" für Fans nicht mehr wegzudenken. Doch was viele nicht wissen: Bereits zuvor spielte er die Hauptrolle in einer anderen TV-Serie.

Dieter Fischer wurde als Hauptkommissar Anton Stadler in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" zum Publikumsliebling. Was viele nicht wissen: Der Schauspieler hatte schon Jahre zuvor eine Hauptrolle im Fernsehen.

"Der Kaiser von Schexing": Dieter Fischers erste Serienhauptrolle Eine seiner ersten großen Serienrollen spielte der gebürtige Freisinger in "Der Kaiser von Schexing” im Jahr 2008. Darin verkörperte Fischer den Weltenbummler Andi Kaiser, der nach längerer Zeit in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort überraschend zum Bürgermeister wird.

Dieter Fischer spielte in "Der Kaiser von Schexing" den Weltenbummler Andi Kaiser. Bild: picture alliance / Sammlung Richter

Sein Einstieg in die Film- und Fernsehwelt erfolgte allerdings bereits 2005. In diesem Jahr stand er erstmals für den Heimatfilm "Apollonia" vor der Kamera und übernahm dort die Rolle des Urban Suiter. Ebenfalls 2005 wurde er Teil des Ensembles der BR-Kultreihe "Komödienstadel", in der er bis heute regelmäßig auftritt.

Karriere vor den "Rosenheim-Cops": Diese Serien und Filme folgten In den darauffolgenden Jahren folgten zahlreiche Auftritte in bekannten Produktionen. So war Fischer unter anderem in "Der Judas von Tirol" sowie in beliebten Krimiformaten wie "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Stadt, Land, Mord!" zu sehen. Auch im Kosmos der "Rosenheim-Cops" tauchte er zunächst in Gastrollen auf, bevor er 2011 fest zum Ermittlerteam stieß.