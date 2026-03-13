Vor seinem Erfolg als Anton Stadler
Gewusst? Diese Hauptrolle hatte Dieter Fischer vor den "Rosenheim-Cops"
Aktualisiert:von Buzzwoo
Als Hauptkommissar Anton Stadler ist Dieter Fischer bei den "Rosenheim-Cops" für Fans nicht mehr wegzudenken. Doch was viele nicht wissen: Bereits zuvor spielte er die Hauptrolle in einer anderen TV-Serie.
"Die Rosenheim-Cops" gibt's dienstags ab 19:25 Uhr
Dieter Fischer wurde als Hauptkommissar Anton Stadler in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" zum Publikumsliebling. Was viele nicht wissen: Der Schauspieler hatte schon Jahre zuvor eine Hauptrolle im Fernsehen.
"Der Kaiser von Schexing": Dieter Fischers erste Serienhauptrolle
Eine seiner ersten großen Serienrollen spielte der gebürtige Freisinger in "Der Kaiser von Schexing” im Jahr 2008. Darin verkörperte Fischer den Weltenbummler Andi Kaiser, der nach längerer Zeit in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort überraschend zum Bürgermeister wird.
Sein Einstieg in die Film- und Fernsehwelt erfolgte allerdings bereits 2005. In diesem Jahr stand er erstmals für den Heimatfilm "Apollonia" vor der Kamera und übernahm dort die Rolle des Urban Suiter. Ebenfalls 2005 wurde er Teil des Ensembles der BR-Kultreihe "Komödienstadel", in der er bis heute regelmäßig auftritt.
Karriere vor den "Rosenheim-Cops": Diese Serien und Filme folgten
In den darauffolgenden Jahren folgten zahlreiche Auftritte in bekannten Produktionen. So war Fischer unter anderem in "Der Judas von Tirol" sowie in beliebten Krimiformaten wie "Polizeiruf 110", "Tatort" und "Stadt, Land, Mord!" zu sehen. Auch im Kosmos der "Rosenheim-Cops" tauchte er zunächst in Gastrollen auf, bevor er 2011 fest zum Ermittlerteam stieß.
Neben seiner Fernseharbeit steht der Schauspieler auch regelmäßig auf der Theaterbühne. Für sein Engagement in der bayerischen Kunst- und Kulturszene erhielt er 2023 den bayerischen Poetentaler der Münchner Turmschreiber.
Und auch auf der Bühne konnte Fischer Erfolge feiern: Das Stück "Abschiedsdinner", an dem er beteiligt war, wurde 2017 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis in der Kategorie Beste Komödie ausgezeichnet. Darüber hinaus arbeitet er als Hörspielsprecher und lieh unter anderem "Das Schloss" von Franz Kafka seine Stimme.
