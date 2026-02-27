Joyn-Interview
"Bin das Mean Girl!" Emmy Pilawa spricht über ihre Rolle in "Ein Hof zum Verlieben"
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Jörg Pilawa steht seit über 30 Jahren vor der Kamera. Doch nun rückt ein weiteres Familienmitglied ins Rampenlicht: Seine Tochter Emmy ist ab Montag, 2. März, in SAT.1 und auf Joyn in "Ein Hof zum Verlieben" zu sehen. Mit uns spricht sie exklusiv über ihre Serienfigur.
Apfelduft liegt in der Luft - und ganz viel Romantik!
Erste Details über ihren Serienpart
Emmy Pilawa spielt in der neuen SAT.1-Daily-Serie. In den ersten Episoden taucht sie zwar noch nicht auf, aber sie freut sich trotzdem schon sehr auf ihr Debüt in der Serie. "Ich bin aufgeregt", gesteht sie im Joyn-Interview bei der Premiere zu "Ein Hof zum Verlieben" in Berlin.
Über ihre Figur Pia Kunze verrät sie im Interview: "Meine Rolle sorgt für ein bisschen Drama, was ganz cool ist. Ich bin ein bisschen das Mean Girl!"
Von der neuen Serie kann sie den Zuschauer:innen auf jeden Fall eines versprechen: "Viel Drama!" Doch nicht nur das: "Da sind auch viele Themen dabei, die mich berührt haben."
Für Emmy Pilawa ist es nicht der erste TV-Auftritt
Die Schauspielkarriere der 26-Jährigen begann 2021 am Theater. Seitdem stand sie für zahlreiche Produktionen auf der Bühne. Auch im Fernsehen sammelte Emmy bereits einige Erfahrungen: So wirkte sie unter anderem in "Helen Dorn - Der deutsche Sizilianer" (2023), in einer Episode der "Landarztpraxis" (2023) und in "Der Flensburg-Krimi - Der Fall Lorenz" (2025) mit.
Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar
