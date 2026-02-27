"Ein Hof zum Verlieben"
Als Apfelbauer in der Sat.1-Serie "Ein Hof zum Verlieben" erobert er bald den Vorabend - doch Volker Meyer-Dabisch kann weit mehr als Landidylle. Im Joyn-Interview verrät er, welche Projekte noch anstehen und warum er sich garantiert nicht auf eine Rolle festlegen lässt.
Durch und durch Apfelbauer?
In der neuen Daily-Soap "Ein Hof zum Verlieben" gibt Schauspieler Volker Meyer-Dabisch den bodenständigen Apfelbauern Georg. Mit großer Wärme spielt er den eigenwilligen Charakter und macht ihn zu einem der Herzstücke der neuen Serie. Besonders freut er sich, mit Katharina Hoffmann gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Seit vierzig Jahren spielt er immer wieder mit ihr zusammen - dabei werden sie in der neuen Serie verfeindet sein: "Wir hassen uns im Film und lieben uns in Wirklichkeit", erklärt er schmunzelnd.
Alte Weggefährtin, neue Konflikte
Die Figuren von Volker Meyer-Dabisch und Katharina Hoffmann teilen in der Serie eine Vergangenheit – konkrete Einblicke möchte der Schauspieler dazu allerdings noch nicht geben. Besonders begeistert zeigt er sich von der Dynamik innerhalb des gesamten Ensembles. Für ihn ist klar, dass "Ein Hof zum Verlieben" ein breites Publikum anspricht: "Ich denke, es ist für jede Altersgruppe etwas dabei."
Was ich ganz toll finde an dem Format, ist, dass wir nicht nur eine Hauptperson haben, sondern einen vielfältigen Cast mit ganz viel spannenden Geschichten."
Theater bleibt Herzenssache
Trotz TV-Erfolg sieht er sich in erster Linie als Bühnenmensch: "Ich bin halt ein Theaterschauspieler", betont er. Und weiter: "Ich spiele auch "Caveman" seit 20 Jahren und es macht mir so viel Spaß auf der Bühne zu stehen!" Aktuell arbeitet er auch daran, sein Solo "Shakespeare Paranormal" wiederzubeleben.
Wir hoffen, dass sich diese Geister ihm gewogen erweisen. Und bis dahin gibt es Volker Meyer-Dabisch ganz ohne Spuk bei "Ein Hof zum Verlieben" ab 3. März in Sat.1 zu sehen.
