Am 28. Februar Deutscher ESC-Vorentscheid 2026: Morgen im kostenlosen Livestream auf Joyn Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Es wird ernst! Beim deutschen ESC-Vorentscheid 2026 entscheidet das Publikum, wer für Deutschland ins Rennen geht. Bild: IMAGO / SEPA.Media

Es wird ernst: Der deutsche ESC-Vorentscheid 2026 geht ins große Finale. Neun Acts, eine Live-Show, ein Ticket nach Wien. Wer Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten darf, entscheidet sich am 28. Februar um 20:15 Uhr - live im TV und Stream.

Samstag, 28.02. 20:15 Uhr Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale Verfügbar auf Joyn 180 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Am Samstag, 28, Februar, richtet sich der Blick der deutschen Musikfans auf Berlin: Dort entscheidet sich im Finale des deutschen ESC-Vorentscheids, welcher Act Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten wird! Um 20.15 Uhr beginnt die Live-Show im Ersten, parallel ist sie im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen. 2026 ist für den ESC ein ganz besonderes Jahr: 70 Jahre nach seiner ersten Ausgabe feiert der Wettbewerb Jubiläum, das Motto lautet "United by Music". Der Austragungsort ist 2026 Wien, nachdem Österreich den Wettbewerb im Vorjahr für sich entscheiden konnte. 35 Länder treten beim großen Finale am 16. Mai 2026 gegeneinander an. Wer für Deutschland ins Rennen geht, wird sich am 28. Februar entscheiden.

Publikum-Voting entscheidet Moderiert wird das Vorentscheid-Finale von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Brugger hatte 2025 bereits den Eurovision Song Contest in Basel mitmoderiert und dafür den deutschen Comedy-Preis gewonnen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fällt der ESC-Vorentscheid diesmal jedoch kompakt aus. Eine lange Vorentscheid-Staffel mit mehreren Shows gab es nicht. Stattdessen setzt die "ARD" auf ein kompaktes Finale, in dem alle verbliebenen Acts erstmals gemeinsam auf der großen Live-Bühne antreten. Das Auswahlverfahren ist dennoch anspruchsvoll. Hinter den Kulissen haben die Musiker:innen bereits ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen, inklusive Songwriting-Camps und Bewertungen durch Branchen-Expert:innen.

Auch Sarah Engels ist dabei Sarah Engels ist das mit Abstand bekannteste Gesicht im diesjährigen deutschen ESC-Vorentscheid. Ihren Durchbruch feierte sie 2011 als Zweitplatzierte der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", seither ist sie aus der deutschen Pop- und Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Chartplatzierungen, Echo-Nominierung, TV-Auftritte in Formaten wie "Let’s Dance" oder "The Masked Singer" sowie Engagements als Moderatorin, Synchronsprecherin und Musicaldarstellerin prägen ihre Karriere. Aktuell steht Engels im Musical "Moulin Rouge" in Köln auf der Bühne - eine Erfahrung, die ihrer Bühnenroutine zugutekommt. Mit ihrem ESC-Song "Fire" setzt sie auf einen tanzbaren Pop-Track mit eingängigem Refrain und einer Botschaft von Selbstbestimmung und Stärke. Ihre große Bekanntheit könnte im Zusammenspiel mit dem Publikums-Voting ein entscheidender Faktor werden - vorausgesetzt, die internationale Jury lässt sie ins Superfinale einziehen.

Teilnehmer und Songs Neben Sarah Engels nehmen noch acht weitere Kandidat:innen am deurtschen ESC-Vorentscheid 2026 teil. Eine vollständige Liste findest du hier: Sarah Engels – Fire

Malou Lovis – When I’m With You

Molly Sue – Optimist (Ha, Ha, Ha)

MYLE – A OK

Dreamboys The Band – Jeanie

BELA – Herz

Laura Nahr – Wonderland

Ragazzki – Ciao Ragazzki

Wavvyboi – Black Glitter