Am 28. Februar
Deutscher ESC-Vorentscheid 2026: Morgen im kostenlosen Livestream auf Joyn
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Es wird ernst: Der deutsche ESC-Vorentscheid 2026 geht ins große Finale. Neun Acts, eine Live-Show, ein Ticket nach Wien. Wer Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten darf, entscheidet sich am 28. Februar um 20:15 Uhr - live im TV und Stream.
Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale
Am Samstag, 28, Februar, richtet sich der Blick der deutschen Musikfans auf Berlin: Dort entscheidet sich im Finale des deutschen ESC-Vorentscheids, welcher Act Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten wird! Um 20.15 Uhr beginnt die Live-Show im Ersten, parallel ist sie im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen.
2026 ist für den ESC ein ganz besonderes Jahr: 70 Jahre nach seiner ersten Ausgabe feiert der Wettbewerb Jubiläum, das Motto lautet "United by Music". Der Austragungsort ist 2026 Wien, nachdem Österreich den Wettbewerb im Vorjahr für sich entscheiden konnte.
35 Länder treten beim großen Finale am 16. Mai 2026 gegeneinander an. Wer für Deutschland ins Rennen geht, wird sich am 28. Februar entscheiden.
Publikum-Voting entscheidet
Moderiert wird das Vorentscheid-Finale von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. Brugger hatte 2025 bereits den Eurovision Song Contest in Basel mitmoderiert und dafür den deutschen Comedy-Preis gewonnen.
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren fällt der ESC-Vorentscheid diesmal jedoch kompakt aus. Eine lange Vorentscheid-Staffel mit mehreren Shows gab es nicht. Stattdessen setzt die "ARD" auf ein kompaktes Finale, in dem alle verbliebenen Acts erstmals gemeinsam auf der großen Live-Bühne antreten.
Das Auswahlverfahren ist dennoch anspruchsvoll. Hinter den Kulissen haben die Musiker:innen bereits ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen, inklusive Songwriting-Camps und Bewertungen durch Branchen-Expert:innen.
Auch Sarah Engels ist dabei
Sarah Engels ist das mit Abstand bekannteste Gesicht im diesjährigen deutschen ESC-Vorentscheid. Ihren Durchbruch feierte sie 2011 als Zweitplatzierte der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", seither ist sie aus der deutschen Pop- und Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Chartplatzierungen, Echo-Nominierung, TV-Auftritte in Formaten wie "Let’s Dance" oder "The Masked Singer" sowie Engagements als Moderatorin, Synchronsprecherin und Musicaldarstellerin prägen ihre Karriere.
Aktuell steht Engels im Musical "Moulin Rouge" in Köln auf der Bühne - eine Erfahrung, die ihrer Bühnenroutine zugutekommt. Mit ihrem ESC-Song "Fire" setzt sie auf einen tanzbaren Pop-Track mit eingängigem Refrain und einer Botschaft von Selbstbestimmung und Stärke. Ihre große Bekanntheit könnte im Zusammenspiel mit dem Publikums-Voting ein entscheidender Faktor werden - vorausgesetzt, die internationale Jury lässt sie ins Superfinale einziehen.
Teilnehmer und Songs
Neben Sarah Engels nehmen noch acht weitere Kandidat:innen am deurtschen ESC-Vorentscheid 2026 teil. Eine vollständige Liste findest du hier:
Sarah Engels – Fire
Malou Lovis – When I’m With You
Molly Sue – Optimist (Ha, Ha, Ha)
MYLE – A OK
Dreamboys The Band – Jeanie
BELA – Herz
Laura Nahr – Wonderland
Ragazzki – Ciao Ragazzki
Wavvyboi – Black Glitter
Es wird spannend!
Neun Auftritte, ein Abend, eine Entscheidung: Wer kann den deutschen ESC-Vorentscheid für sich gewinnen? Jeder der neun Kandidat:innen bekommt am 28. Februar die Chance, das Publikum und Europa von sich zu überzeugen.
Sobald der letzte Ton verklungen ist, tritt zunächst die internationale Fachjury auf den Plan. Sie setzt sich aus Musikexpert:innen aus 20 Teilnehmerländern des Eurovision Song Contest zusammen und bewertet die Beiträge nach klaren professionellen Maßstäben. Dabei geht es ihnen nicht nur um stimmliche Qualität, sondern auch um Komposition, Originalität und die Frage, ob der jeweilige Song auf der großen Bühne in Wien bestehen kann.
Aus den neun Acts filtert die Jury schließlich drei Favoriten heraus. Nur diese drei ziehen in die finale Entscheidungsrunde ein - und dann liegt es am Publikum, zu bestimmen, wer Deutschland beim ESC 2026 vertreten darf.
Du willst den deutschen ESC-Vorentscheid nicht verpassen? Dann schaue am 28. Februar um 20:15 auf "Das Erste" vorbei - oder verfolge den Vorentscheid im kostenlosen Livestream auf Joyn!
Den deutschen ESC-Vorentscheid hier ansehen:
