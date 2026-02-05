Auf Eis gelegt Kurz nach Staffelstart: "Frühling" pausiert bis März - das ist der Grund Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) meldet sich nach Olympia zurück. Bild: ZDF und Barbara Bauriedl

Fans müssen die nächsten Wochen tapfer sein. Die beliebte ZDF-Reihe setzt aus. Der Programm-Fokus liegt eindeutig auf Sport und Schnee statt auf frühlingshaften Momenten.

In der neuen Staffel der ZDF-Serie "Frühling" begeistern Simone Thomalla und ihre Kolleg:innen wieder Millionen von Zuschauer:innen. Sie umfasst insgesamt 6 Folgen und ist immer sonntags um 20:15 Uhr im ZDF oder im Livestream auf Joyn zu sehen. Die ersten drei Episoden erzielten bereits fantastische Quoten. Jetzt müssen sich Fans allerdings bis Anfang März gedulden. Zusammen mit der ARD wird das ZDF vom 6. bis 22. Februar von den Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien berichten. Den Auftakt der Sendepause bestreitet am kommenden Sonntag, 8. Februar, die Übertragung des Teamwettbewerbs der Frauen im Eiskunstlauf.

Gute oder schlechte alte Zeiten? ⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 4 von "Frühling", die erst am 1. März um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Ab 1. März wird der ZDF-Sonntagabend dann wieder im Zeichen von "Frühling" und der Dorfhelferin Katja Baumann stehen. Dann geht es weiter mit der Folge "Vergiss mein nicht" weiter. Darum geht es: Ein Mann mittleren Alters leidet nach einem Mountainbike-Unfall an Amnesie. Er glaubt, wieder 16 Jahre alt und im Jahr 1986 zu sein. Entsprechend schockiert ist er von seinem Spiegelbild. Gleichzeitig kommen romantische Erinnerungen an seine Jugendliebe hoch, obwohl die Ehe mit seiner Frau längst zerrüttet ist. Parallel holt die Vergangenheit auch Arthur ein, der sich bei Pfarrer Sonnleitner versteckt, weil er bedroht wird. Und auch Trixie, die Ehefrau von Tierarzt Weber, hadert mit alten Zeiten: Sie möchte mithilfe einer DNA-Probe klären, ob Ihr Date-Partner André wirklich der leibliche Vater ihres Kindes ist.

Die Serie geht ins 15. Jahr Dass die Serie so lange andauern wird, konnte zu Beginn niemand absehen, verriet die Schauspielerin kürzlich in der "NDR Talk Show". Den anhaltenden Erfolg von "Frühling" erklärte Simone Thomalla mit den vermittelten Werten: Gemeinschaft, Verantwortung und Empathie hätten ihrer Ansicht nach nichts an Aktualität verloren.