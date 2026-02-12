Im neuen GNTM-Trailer wird's romantisch: Heidi Klum schwärmt von süßen Pärchen, hofft auf echte Liebe vor der Kamera - und wünscht sich sogar ein "Heidi-Baby".

In einer neuen Vorschau zur 21. GNTM-Staffel, die am 11. Februar erstmals mit den Männern startet, dreht sich diesmal auffallend viel um Herzklopfen. Es wird romantisch, verspricht Heidi Klum. "Ich wünsche mir immer noch, dass sich welche finden bei mir. Hach, das würde mich so freuen", schwärmt die Model-Chefin, während kurze Ausschnitte gefühlvoller Shootings auf dem Wasser und im Ballsaal zu sehen sind.

Zwei Kandidat:innen spricht sie dabei direkt an: "Ihr seid so ein schönes Pärchen, funkt es bei euch ein kleines bisschen?" Auch Heidis Tochter Leni meldet sich aus dem Off zu Wort und kommentiert ein Duo mit den Worten: "Sie sind so süß."