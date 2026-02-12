Teaser auf romantische Staffel?
Das nächste Liebes-Paar bei GNTM? "Ich warte ja immer noch auf ein kleines Heidi-Baby"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Germany's Next Topmodel
Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Im neuen GNTM-Trailer wird's romantisch: Heidi Klum schwärmt von süßen Pärchen, hofft auf echte Liebe vor der Kamera - und wünscht sich sogar ein "Heidi-Baby".
Die neue GNTM-Staffel ab 11. Februar
In einer neuen Vorschau zur 21. GNTM-Staffel, die am 11. Februar erstmals mit den Männern startet, dreht sich diesmal auffallend viel um Herzklopfen. Es wird romantisch, verspricht Heidi Klum. "Ich wünsche mir immer noch, dass sich welche finden bei mir. Hach, das würde mich so freuen", schwärmt die Model-Chefin, während kurze Ausschnitte gefühlvoller Shootings auf dem Wasser und im Ballsaal zu sehen sind.
Zwei Kandidat:innen spricht sie dabei direkt an: "Ihr seid so ein schönes Pärchen, funkt es bei euch ein kleines bisschen?" Auch Heidis Tochter Leni meldet sich aus dem Off zu Wort und kommentiert ein Duo mit den Worten: "Sie sind so süß."
"Ein kleines Heidi-Baby": Heidis heimlicher Traum?
Heidi legt noch einen drauf und hakt nach: "Habt ihr euch vielleicht ein kleines bisschen verliebt, hier bei mir?" Am Ende wird aus dem Flirt-Fun sogar ein Baby-Wunsch: "Ich warte ja immer noch auf ein kleines Heidi-Baby", sagt die Model-Chefin augenzwinkernd. In der Caption zum Trailer steht dann der passende Zusatz: "Das Baby muss dann natürlich Heidi heißen - egal ob Mädchen oder Junge!" Klingt so, als würde es in der neuen Staffel nicht nur um Catwalks, sondern auch um potenzielle Lovestorys gehen.
Die neuen Folgen von "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
