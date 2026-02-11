Heidis Favoriten "Ich liebe ihn": Diese GNTM-Männer haben Heidi Klum beim Casting überzeugt Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel "I love him!" Denzel und MarQ zeigen, dass Vielfalt auf dem Catwalk zählt! Videoclip • 10:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Seit 2024 dürfen auch Männer ihr Glück bei GNTM versuchen. Die Castings für die 21. Staffel sind in vollem Gange. Einige Male Models haben es Heidi bereits beim ersten Walk besonders angetan. Das sind ihre Favoriten.

Kann sich Ibo bei GNTM "durchboxen"? Ibo bringt jede Menge Model-Erfahrung und Selbstbewusstsein mit zu GNTM. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der Münsteraner bringt schon einiges an Model-Erfahrung mit. Er shootete bereits für einige Streetwear-Brands, für den großen Durchbruch hat es bislang aber nicht gereicht. In seiner Freizeit boxt Ibo gern, zudem ist er ein absoluter Familienmensch. Beim ersten Walk kann er sich direkt beweisen und zieht Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier sofort in seinen Bann. Nachdem Ibo in die nächste Runde geschickt wird, kommt Heidi aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Der ist ja der Knaller! Der ist bildhübsch", sagt sie zu Jean Paul. Und auch Ibo freut sich, dass die Reise weitergeht. "Es hat geklappt", zeigt er sich glücklich.

Godfrey bringt über zehn Jahre Model-Erfahrung mit Godfrey ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings in Folge 1 zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Auch Godfrey konnte in seinem Leben bereits einiges an Model-Erfahrung sammeln. Mit 17 Jahren startete er seine Model-Karriere. Nach fünf Jahren legte er eine Pause ein, seit 2021 geht er seiner großen Leidenschaft aber wieder nach. Heidi Klum ist von Godfreys Walk total begeistert. "Er ist wunderschön", sagt sie zu Mode-Legende Jean Paul Gaultier während des Walks. Der 33-Jährige kommt eine Runde weiter und freut sich sehr über seine Chance, sein Können bei GNTM zu beweisen. "Ich kann es kaum glauben", schwärmt er nach dem großen Auftritt.

Der 20-jährige stammt aus dem Allgäu und verfolgt "Germany’s Next Topmodel" schon seit dem Kindesalter zusammen mit seiner Schwester. Aktuell arbeitet Boureima an einer Tankstelle. Doch er hat einen großen Wunsch: "Ich würde schon sagen, dass es ein Traum von mir ist, Germany’s Next Topmodel zu werden." Bei seinem Walk kann er Heidi Klum sofort von sich überzeugen. "Der war krass! Er war wunderschön! Dieser Body - er war wirklich wow", schwärmt Heidi. Jean Paul Gaultier kann der Model-Chefin da nur zustimmen. Dass er eine Runde weiterkommt, überrascht Boureima allerdings sehr. "Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass ich weiterkomme. Aber jetzt kann mich nichts mehr aufhalten", meint er.

Denzels Albinismus macht ihn zu etwas ganz Besonderem Denzel fällt Heidi Klum und Jean Paul Gaultier beim Casting sofort ins Auge. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 25-Jährige kommt aus Wuppertal und leidet unter Albinismus. Aufgrund seiner Erkrankung hat Denzel sehr helle Haut und eine eingeschränkte Sehstärke. Er bezeichnet sich selbst als "gechillten und friedlichen Typen", der sich vor der Kamera sehr wohlfühlt. Seine Freunde haben ihn dazu ermutigt, bei GNTM mitzumachen. "Ich will GNTM werden, weil ich allen beweisen will, dass ich ein besonderer Typ bin, der es draufhat und es schaffen kann", erzählt Denzel. Von seinem besonderen Look sind Heidi und Jean-Paul Gaultier sehr angetan. Heidi lässt Denzel eine Runde weiter und schwärmt: "Der ist ganz toll! Ich liebe ihn." Dass er bei der Modelchefin gut ankommt, freut den 25-Jährigen natürlich sehr. "Da war ich schon sehr glücklich", zeigt er sich dankbar.

