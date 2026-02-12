Ihrer Zeit voraus
Diversity bei GNTM: Diese Models haben Geschichte geschrieben und die Show für immer geprägt
Aktualisiert:von spot on news
Am 11. Februar startet die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel". Heute ist die Show vielfältiger als je zuvor: Männer auf dem Catwalk, Models jenseits klassischer Größen- und Altersgrenzen. Diese Kandidat:innen haben GNTM für immer verändert.
GNTM heute: Diverser als je zuvor
"Germany's Next Topmodel" geht in eine neue Runde - und die Spannung ist groß, wen Heidi Klum diesmal präsentieren wird. Die Show hat sich über die Jahre entwickelt: Lag das Alter der Teilnehmer:innen anfangs etwa zwischen 16 und Mitte 20, gibt es inzwischen nach oben keine Beschränkung mehr. Lediglich volljährig müssten die Kandidat:innen zum Beginn der Aufzeichnungen sein.
Models unterschiedlichen Alters gehören heute selbstverständlich zum Format, ebenso Männer auf dem Laufsteg. GNTM öffnet sich für vielfältige Körperbilder, Geschlechtsidentitäten und Lebensrealitäten. Entscheidend ist, wie überzeugend jemand auf dem Catwalk oder vor der Kamera performt.
Über die Jahre gab es ein paar Models, die auf ihre Art Pionierarbeit leisteten. Wir erinnern an starke Persönlichkeiten, die das Bild des Topmodels nachhaltig verändert haben.
Die älteste Kandidatin
Als Heidi Klum 2022 die "diverseste Staffel aller Zeiten" ankündigte, war das kein leeres Versprechen. Gleich drei Frauen über 50 traten an - ein Novum in der Geschichte der Sendung. Neben Martina (damals 50) und Lieselotte (damals 66) war es vor allem Barbara Radtke aus Flensburg, die für Aufsehen sorgte: Mit 68 Jahren ist die vierfache Mutter und fünffache Großmutter bis heute die älteste Kandidatin, die mit Heidi Klum auf große Reise gehen durfte.
Alter ist nur eine Zahl.
In der sechsten Folge von Staffel 17 musste sie die Show zwar verlassen, aber Barbara modelt bis heute. Auch mit über 70 Jahren steht sie regelmäßig vor der Kamera und teilt Fotos von ihren meist privaten Shootings auf Instagram.
Die kleinste Kandidatin
Ebenfalls in Staffel 17 sprengte Kashmira aus Winnenden eine ganz andere Vorgabe: Mit gerade einmal 1,54 Metern war sie die kleinste Teilnehmerin, die jemals in die engere Auswahl kam. "Oft werde ich auch unterschätzt", betonte die damals 20-Jährige schon bei ihrer Vorstellung. "Bei GNTM will ich zeigen, dass ich nicht nur die Niedliche bin, sondern auch sexy und ausdrucksstark sein kann." Allerdings war schon in Folge vier Schluss für Kashmira. Bis heute hat noch nie ein Petite Model die Show gewonnen.
Das erste Mutter-Tochter-Duo
Noch ein Novum: 2022 traten Mutter und Tochter gemeinsam an. Martina, damals 50, und ihre damals 18-jährige Tochter Lou-Anne aus dem österreichischen Klosterneuburg schrieben damit ein neues Kapitel GNTM-Geschichte. Das Überraschende daran: Lou-Anne wusste zunächst gar nichts von der Bewerbung ihrer Mutter und ging von einem Scherz aus.
Doch Mama Martina hatte in den 1990er-Jahren bereits als Model gearbeitet. Die beiden schafften es sogar gemeinsam ins Finale - und während Martina als erstes Best-Ager-Model überhaupt in die Top 3 kam, gewann Lou-Anne die Show.
Auch vier Jahre später modeln Lou-Anne und Martina erfolgreich und liefen etwa auf der Berliner Fashion Week. Auch gemeinsam stehen sie vor der Kamera und bekamen sogar ihre eigene Show "Be More, Be You" auf Joyn, in der sie andere Frauen coachen. Außerdem setzen sie sich für nachhaltige Mode ein.
Die erste Curvy-Gewinnerin
2023 folgte der nächste Diversity-Meilenstein. Vivien aus Koblenz setzte sich im Finale der 18. Staffel gegen die Konkurrenz durch und wurde damit zur ersten Curvy-Gewinnerin in der GNTM-Geschichte. Doch nach ihrem Sieg merkte die Halbbrasilianerin schnell, wie schwer es kurvige Models in der Branche weiterhin haben. "Passt du nicht rein, wirst du ersetzt", kritisierte sie auf Instagram. Doch davon lässt sich Vivien nicht aufhalten: Zuletzt war sie mit einer Werbung im Magazin "InStyle" zu sehen.
Der erste männliche Gewinner
Die vielleicht auffälligste Veränderung in der jüngeren GNTM-Geschichte kam 2024: Erstmals durften auch Männer antreten. Der damals 20-jährige Jermaine aus Kassel gewann die 19. Staffel. Nach seinem Sieg ging es Schlag auf Schlag: Er arbeitete unter anderem in Paris für Rabanne an der Seite von Supermodel Gigi Hadid oder lief auf der Berlin Fashion Week. Auch als Influencer ist Jermaine erfolgreich und zeigte auf Instagram zuletzt ein Shooting für das Luxus-Label Mugler.
Die ersten Zwillinge
Luka und Julian nutzen die neuen Möglichkeiten 2024 gleich für eine weitere GNTM-Premiere: Die eineiigen Zwillinge waren die ersten Geschwister, die als Team in der Sendung antraten. Heidi Klum entschied im Laufe der Staffel, dass die beiden nur gemeinsam bewertet werden - eine Ausnahme, die es so noch nie gegeben hatte. "Ihr habt eine Magie zusammen", begründete die Model-Chefin ihre Entscheidung. Die Zwillinge, die nur vier Minuten Altersunterschied trennen, galten als zwei der sympathischsten Kandidaten der Staffel. Inzwischen haben Luka und Julian einen anderen Karriereweg eingeschlagen: Die Brüder wollen Schauspieler werden und besuchen eine Schauspielschule.
Die erste trans* Gewinnerin
Ein wichtiger Moment in dieser Entwicklung war die 16. Staffel im Jahr 2021: Alex Mariah Peter gewann als erste offen trans Frau den Titel und setzte damit ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit von trans* Menschen im deutschen Fernsehen. Bis heute ist sie als erfolgreiche Influencerin mit knapp 250.000 Follower:innen auf Instagram aktiv und gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die aus der Show hervorgegangen sind.
Umso gespannter darf man auf den diesjährigen Cast sein. Welche einzigartigen Kandidat:innen erscheinen zum Casting und wen nimmt Heidi Klum mit auf die Reise?
Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft zwei Mal pro Woche. Die Männer-Folgen immer mittwochs, die Frauen-Episoden immer donnerstags. Am bewährten Primetime-Slot ändert sich nichts: um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
