Carsten ist neu in der Modelwelt, doch das hindert ihn nicht daran, an sich selbst zu glauben. Mit seiner Teilnahme möchte der 49-Jährige ein Statement setzen: In der Modelwelt ist alles möglich - dabei sind die Körpergröße, das Alter und auch der Hintergrund unwichtig.

Carsten ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Sein Markenzeichen ist - unschwer zu erkennen - sein prächtiger Vollbart. Ob er ihn behalten darf?

Für Carsten öffnet sich eine komplett neue Tür. Der Hausverwalter hat bisher keinerlei Erfahrungen im Modelbereich. Doch das ermutigt den 49-Jährigen nur noch mehr, denn Carsten sieht " Germany's Next Topmodel " als eine Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln.

Im Prinzip ist alles möglich, wenn man sich nur traut, den ersten Schritt zu machen.

Mit seiner Teilnahme möchte Carsten zeigen, dass heutzutage alles in der Modewelt möglich ist - unabhängig von der Körpergröße, des Alters und des Hintergrunds. Der 49‑Jährige sieht GNTM als Sprungbrett, um sich modeltechnisch weiterzuentwickeln und langfristig in der Branche Fuß zu fassen. Darüber hinaus strebt er an, künftig vielseitig eingesetzt zu werden - ob als Model, Moderator oder Schauspieler.

"Wie geil sind die denn?": Carsten ist begeistert

Mit seinem Bart fällt Carsten sofort ins Auge, besonders da er diese Staffel der Einzige mit einem richtigen Vollbart ist. Genau deshalb hofft er, dass Heidi beim Umstyling gnädig ist und sein Markenzeichen verschont.

Doch der 49-Jährige fällt auch mit seiner Gelassenheit und seinem Selbstbewusstsein auf. Sein Geheimnis: Er schreibt regelmäßig Tagebuch! Das hilft ihm auch dabei, immer das Positive zu sehen.

Dass Carsten bei "Germany's Next Topmodel" über einen Laufsteg laufen darf, kann er noch immer nicht fassen: "Ehrlich gesagt bin ich total überrascht gewesen, in die engere Wahl und den Cast zu kommen".

Zwar möchte Carsten alles geben und den Sieg holen, doch er kommt aus dem Schwärmen für die anderen Kandidat:innen gar nicht mehr raus: "Im direkten Vergleich mit den anderen Kandidaten wird es für mich schwierig. Habt ihr euch mal die anderen Kandidaten angeschaut? Wie geil sind die denn? Mega!", zeigt er sich begeistert.

