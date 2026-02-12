Er hat ein klares Ziel "Meine Gehörlosigkeit sehe ich nicht als Hindernis": Das will Tony bei GNTM 2026 beweisen Aktualisiert: Vor 29 Minuten von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Tony: Der gehörlose Sportler kämpft für seinen Model-Traum Videoclip • 12:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Tony lebt und atmet Mode. Seit 14 Jahren ist er im Fashion-Bereich tätig, kennt die Branche in- und auswendig. Doch der Berliner nimmt sie anders wahr als andere: Er ist taub. Bei "Germany's Next Topmodel" 2026 will Tony beweisen, dass man auch ohne Gehör ganz oben mitspielen kann.

Vom Sales-Advisor zur professionellen Männer-Model? Tony ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Design-Ikone Jean Paul Gaultier zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Tony ist kein unbeschriebenes Blatt in der Modewelt. Fast sein halbes Leben lang berät er als Sales-Advisor im Fashion-Bereich Kund:innen, kennt Trends und weiß, was funktioniert. Doch jetzt will der 31-Jährige die Seiten wechseln und als Male Model durchstarten - vielleicht sogar als Muse einiger Designer:innen: "In einer unbekannten Welt wird man mit Challenges herausgefordert - und wer sie annimmt und mit Mut, Kreativität und Leistung umsetzt, der hat Potenzial, Topmodel zu werden." Tonys Ziel: Sein zwölfjähriges Ich stolz machen und zeigen, dass Aufgeben keine Option ist.

Ich bin hier, um zu beweisen, dass man alles schaffen kann - auch in einer Branche, die oft härter ist, als sie nach außen scheint. Tony

GNTM-2026-Kandidat Tony: "Ich stehe für Echtheit, Mut und die Kraft, anders zu sein" Was Tony von anderen Kandidaten in Staffel 21 unterscheidet, ist seine Taubheit. Doch statt sich davon einschränken zu lassen, nutzt er sie als Antrieb: "Als Gehörloser habe ich gelernt, mich nicht von Grenzen, sondern von Möglichkeiten leiten zu lassen." In einer Welt, die von Perfektion besessen ist, stehe Tony, wie er selbst erklärt, für "Echtheit, Mut und die Kraft, anders zu sein" und wolle zeigen, "dass Erfolg im Modelbusiness nichts mit Lautstärke zu tun hat, sondern mit Haltung, Ausdauer und Leidenschaft".

"Ich will nicht perfekt sein, ich will echt sein" Tony will jedoch nicht nur vor die Kamera treten, er will auch Menschen inspirieren. "Meine Gehörlosigkeit sehe ich nicht als Hindernis, sondern als Teil meiner Geschichte. Ich will nicht perfekt sein, ich will echt sein", betont er.

Meine Gehörlosigkeit hat mich gelehrt, auf meine Intuition zu vertrauen, Körpersprache zu lesen und mit Ausdruck zu sprechen - ohne Worte. Tony

Dabei sind Herausforderungen für den 31-Jährigen nichts Neues. "Mein Weg war nicht immer einfach - ich habe Rückschläge erlebt, Zweifel überwunden und gelernt, dass wahre Stärke daraus entsteht, immer wieder aufzustehen", erzählt er offen. Tonys Lebensmotto:

Heute Kämpfer, morgen Gewinner - Schmerz geht vorbei, Stolz bleibt für immer. Tony

Auf den Spuren von Nyle DiMarco Neben seiner Mutter hat Tony ein großes Vorbild: Nyle DiMarco, selbst gehörlos. Der gefeierte US-Schauspieler und -Filmemacher gewann 2015 "America's Next Top Model" und inspirierte damit Millionen.

Kann Tony seinem Vorbild folgen und sich als erster gehörloser Kandidat bis zum Titel Germany's Next Topmodel 2026 vorkämpfen?