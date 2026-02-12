Erster Versuch öffnete ihm die Augen Er hat 30 Kilo abgenommen: Reality-Star David Lovric versucht sein Comeback bei GNTM 2026 Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Mit neuem Look kehrt Influencer David Lovric zu GNTM zurück. Bild: Joyn

Nach seinem Gewichtsverlust kehrt Reality-Star David Lovric zu "Germany’s Next Topmodel" zurück. Wie ihn sein erster Anlauf nachhaltig geprägt hat, mit welchem neuen Selbstbewusstsein er 2026 an den Start geht und welche Kandidaten er besonders im Blick hat, verrät der Influencer im Exklusiv-Interview mit Joyn.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Erster GNTM-Anlauf hat David Lovric die Augen geöffnet Dass sein Gewichtsverlust mit seinem ersten GNTM-Auftritt zusammenhängt, verschweigt David nicht. Im Gegenteil: Auch wenn er damals nicht in die engere Auswahl kam, habe ihn die Erfahrung persönlich weitergebracht, wie der "Prince Charming"-Beau in einem TikTok-Clip offen erzählt. Ihm sei bewusst geworden, dass er dringend etwas für seine Gesundheit tun und an seinem Gewicht ändern müsse. Rückblickend sei dies, so David, "einer der wichtigsten Momente auf meiner Reise zu mir selbst" gewesen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

David Lovric will anderen Curvy-Boys eine Inspiration sein Auf seine Abnehm-Reise ist David sichtlich stolz - inzwischen sind es sogar 42 Kilo. Mit viel Disziplin, medizinischer Unterstützung, Ernährungsberatung und Sport sagte er in den vergangenen zweieinhalb Jahren seinen Kilos den Kampf an. Der sichtbare Wandel bestärkte ihn darin, es noch einmal bei GNTM zu versuchen. "Nach meinem Gewichtsverlust von - zum Casting-Zeitpunkt - 30 Kilo wollte ich mich noch einmal von einer neu polierten Seite zeigen", erzählt uns David exklusiv. Zwar bringe er weiterhin keine klassischen Modelmaße mit, doch sein Selbstbewusstsein sei heute größer denn je. Er führe nun "endlich ein gesünderes Leben", habe mehr zu sich selbst gefunden und setze statt "viel Fassade" vor allem auf "Sport, Fokus und Authentizität", so der Influencer. Was ihn von den anderen Kandidaten unterscheidet? "Mein Sarkasmus, aber auch die innere Ruhe und das Wissen, dass ich alles schaffen kann, solange ich daran glaube", erklärt David selbstbewusst. Sein persönlicher Weg solle vor allem eines sein: eine Inspiration für andere Curvy-Boys, sich zu zeigen. "Denn wir können alles schaffen!"

Delulu is always the selulu. David Lovrics Lebensmotto: Mit Optimismus und Selbstbewusstsein auch dann an sich glauben, wenn es unrealistisch erscheint.

"Als wäre ich ein richtiges Model": David Lovric über sein GNTM-Comeback 30 Kilo trennen diese beiden Aufnahmen. Zwei Jahre nach seinem ersten Anlauf will David Lovric es in Staffel 21 noch einmal wissen. Bild: Joyn

Sein GNTM-Comeback beweist das erneut. Beim offenen Casting in Köln sei er deutlich entspannter gewesen als bei seinem ersten Anlauf in Berlin, erzählt David. "Natürlich geht der Puls hoch, sobald das Go kommt", erinnert er sich an den Moment kurz vor seinem Walk. Kein Wunder: Vor Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier abzuliefern und dabei herauszustechen, ist keine leichte Aufgabe. "Ich glaube, ich habe auch kurz vergessen, wie man eigentlich läuft", gesteht der Influencer lachend. Doch sobald er auf dem Laufsteg stand, legte sich die Nervosität. "In dem Moment selbst macht es unfassbar Spaß und fühlt sich toll an. Als wäre ich ein richtiges Model, habe ich nur noch die Musik gefühlt und den Moment genossen", erzählt der 28-Jährige begeistert. Besonders gefreut habe ihn ein Kommentar von Mode-Legende Jean Paul Gaultier während seines Walks: "Er sagte etwas in Richtung 'I like his tattoos'. Das hat mir noch einmal Bestätigung gegeben und mich sehr gefreut."

Heidi sowie Jean Paul Gaultier noch mal zu sehen, war super. Das war schon ein krasses Gefühl! David Lovric

"Meine Ausstrahlung hat noch nicht genug gestrahlt" Für die nächste Runde reichte es für David auch diesmal nicht. Woran es letztlich lag, kann der 28‑Jährige nur mutmaßen. "Meine Ausstrahlung hat noch nicht genug gestrahlt, da auch viele weitere wunderbare Menschen vor Ort waren", erklärt er selbstkritisch. Enttäuscht ist er darüber jedoch nicht, im Gegenteil: "Das ist gar nicht so schlimm. Ich entwickle mich ja weiter. Und wer weiß, was in Zukunft noch passiert", so David. Einen weiteren, dritten Anlauf schließt der Influencer jedenfalls nicht aus. "Sag niemals nie - wobei ich auch nicht der ewige Kandidat sein möchte", betont er.

Auf diese Male Models ist David Lovric besonders gespannt Trotz des erneuten GNTM-Aus bleibt David optimistisch und richtet den Blick nach vorn. Aktuell befinde er sich im Casting-Prozess für "zwei tolle Joyn-Formate", wie er verrät. Parallel dazu möchte er sich in diesem Jahr wieder verstärkt seiner eigenen Musik widmen. Auch seine Community auf TikTok kommt weiterhin auf ihre Kosten: Dort wird David die laufende GNTM-Staffel begleiten, kommentieren und mit Reactions versehen. "Darauf freue ich mich unglaublich", sagt er. Und natürlich hat David dabei auch den diesjährigen Männer-Cast genau im Blick. Wen er besonders spannend findet? "Aktuell Luis - mit seinem perfekten Model-Gesicht wird er es weit bringen", ist sich der 28-Jährige sicher. Yanneck hingegen sieht der Influencer "als klaren Fan-Favourite" aufgrund seines hohen "Entertainment-Potenzials". Doch auch Jill und Tony sollte man nicht unterschätzen. Insgesamt sei es "ein sehr spannender Cast dieses Jahr", so der Reality-Star.

Davon kannst du dich ab jetzt jeden Mittwoch um 20:15 Uhr selbst überzeugen. Die Frauen sind immer donnerstags zu sehen - ebenfalls zur Primetime auf ProSieben und Joyn.