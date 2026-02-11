Das sind Heidis neue Männer GNTM 2026: Die neuen Male Models im Überblick Veröffentlicht: 11.02.2026 • 20:15 Uhr von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Vom Kindergarten auf den Laufsteg: Die ersten Männer der neuen Staffel Videoclip • 11:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Staffel 21 läuft, und auf Joyn rücken die ersten Male Models ins Rampenlicht. Hier kommt die nächste Generation!

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Diese Male Models sind dabei Heidi Klums Suche nach Germany's Next Topmodel geht in die 21. Runde. Auch in diesem Jahr sind hunderte von Männern dem Casting-Aufruf gefolgt und nach Köln gepilgert. Folgende Kandidaten haben es in die engere Auswahl geschafft.

Adrian Adrian ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings in Folge 1 zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Adrian aus Gladbeck ist kein Mann der großen Worte, aber eins weiß er ganz genau: Er will als Model durchstarten und seine Leidenschaft zum Beruf machen. Der 21-jährige Betriebswirtschaftslehre-Student und Nachhilfelehrer ist davon überzeugt, mit dem perfekten Gesamtpaket zu punkten. Mit seinem außergewöhnlichen Gesicht, seiner Größe und seiner Shooting-Erfahrung will er endlich durchstarten.

Alexavius Alexavius legt viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild - ohne Anzug geht er in der Regel nicht aus dem Haus. Bild: Joyn / Daniel Graf

Alexavius aus Graz hat bereits an mehreren Werbespots mitgewirkt - bisher allerdings hinter der Kamera als Videograf. Nun will er endlich vor die Linse treten und sich selbst in Szene setzen. Das macht er in seiner Freizeit jedenfalls schon sichtlich gerne. Der Österreicher ist quasi nie ohne Anzug unterwegs, mittlerweile hat er über 40 verschiedene. Ob er alle mit auf die GNTM-Reise nehmen kann? Das bleibt abzuwarten. Aber sicherlich setzt Alexavius interessante Akzente im diesjährigen Männer-Cast.

Benji Kandidat Benji möchte sich bei GNTM 2026 gegen die anderen Male Models durchsetzen. Zum Casting kommt er mit schwarzem Tanktop. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 20-jährige Benji arbeitet als Koch und will GNTM nun als Sprungbrett für seinen großen Traum nutzen: für renommierte Modemarken zu laufen. Zielstrebig und mit einem individuellen Look will er sich von der Konkurrenz abheben. Ob seine Hartnäckigkeit ausreicht, um diesen Weg zu gehen, wird sich zeigen.

Boureima Mit seinem Look, seiner Kritikfähigkeit und seiner Anpassungsfähigkeit will Boureima bei Heidi punkten. Beim Casting marschiert er mit selbstbewusstem Blick über den Catwalk. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 21-jährige Boureima aus Wangen im Allgäu will bei GNTM 2026 sein ganzes Potenzial zeigen. Als Tankstellenmitarbeiter hatte er bisher wenig mit der Modewelt zu tun, doch das soll sich ändern. Boureima träumt davon, die Kleinstadt hinter sich zu lassen und in der großen internationalen Modelbranche durchzustarten.

Carsten Carstens Markenzeichen ist - unschwer zu erkennen - sein prächtiger Vollbart. Ob er ihn behalten darf? Bild: Joyn / Daniel Graf

Mit 49 Jahren will Carsten es noch einmal wissen und ist schon jetzt von seinem bisherigen Erfolg bei GNTM überrascht. Er möchte zeigen, dass in der Modewelt alles möglich ist, unabhängig von Körpergröße, Alter oder Hintergrund - man muss sich nur trauen. Der Hausverwalter kann sein Glück kaum fassen, bei GNTM dabei zu sein, und schwärmt von seinen Mitstreiter:innen. Sein Bart ist sein Markenzeichen, auch wenn er befürchtet, ihn beim Umstyling opfern zu müssen.

Cenk Cenk ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Beim Casting setzt er auf ein Casual-White-Tee und einen Man Bun. Bild: Joyn / Daniel Graf

Cenk ist 24 Jahre alt und kommt aus Österreich. Er ist ausgebildeter Zerspanungstechniker und hat Spaß daran, vor der Kamera zu stehen. In seiner Freizeit geht er gern ins Fitnessstudio, fährt Motorrad und schaut Animes. Seine Freunde schätzen besonders seine Ehrlichkeit, seinen Humor und seine guten Ratschläge fürs Leben. Sein großer Wunsch: Schauspieler Adam Sandler persönlich kennenzulernen.

Christian Christian ist eins der Male Models der aktuellen Staffel. Für sein Catwalk-Debüt vor Heidi Klum hat er sich ein schwarzes Hemd und eine weiße Hose entschieden. Bild: Jyon / Daniel Graf

Christian ist 21 Jahre alt und kommt aus Dötlingen. Seit seinem 18. Lebensjahr selbstständig und viel beschäftigt mit Job und BWL-Studium. Trotzdem träumt er schon lange davon, Model zu werden. Bisher fehlte ihm die Zeit, doch nun will er bei GNTM den ersten Schritt wagen.

Denzel Denzel hat einen sehr speziellen Look und sticht direkt aus der Masse heraus. Was zu Schulzeiten noch fordernd war, könnte jetzt einen entscheidenden Vorteil bringen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Denzel arbeitet bereits erfolgreich in der Eventbranche. Nun sucht der 26-Jährige bei GNTM die nächste Herausforderung. Aufgrund seines Albinismus war er in seiner Kindheit mehrfach Mobbing ausgesetzt. Heute begreift er seine helle Haut und Haare als Teil seiner Identität und als sein Markenzeichen. Durch seine Präsenz als Model möchte Denzel nun zeigen, dass Einzigartigkeit wunderschön sein kann. Außerdem will er andere dazu ermutigen, sich selbst anzunehmen. Sein großer Wunsch: eine Welt, in der jeder Mensch so sein kann, wie er ist.

Felix Felix erscheint casual in einem schwarzen T-Shirt und Jeans. Bild: Joyn / Daniel Graf

Felix, 27, aus Niedersachsen, lebte bisher vor allem für Musik, Freundschaften und lange Nächte. Die Idee, Model zu werden, entstand eher spontan: GNTM war für ihn ein Experiment. Inzwischen kann er sich eine Zukunft in der Branche gut vorstellen. Am Modeln reizt ihn besonders die Vielseitigkeit, die auch seinen eigenen Lebensstil prägt: Neben dem Studium stemmt er zwei Nebenjobs und hält sein Tempo konsequent hoch.

Gerhard Gerhard ist einer der männlichen Best Ager in dieser Staffel. Ob sich sein Plus in Sachen Lebenserfahrung während der Challenges verwerten lässt? Bild: Joyn / Daniel Graf

Gerhard ist 57 Jahre alt und Grafikdesigner aus Bad Aibling. Damit ist er der älteste Kandidat bei GNTM 2026 und bringt eine frische Perspektive in den Wettbewerb. Mit Lebenserfahrung und einem Augenzwinkern stellt er sich der Herausforderung und möchte beweisen, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen. Der "Herz- und Bauchmensch" aus Bayern überzeugt mit seiner offenen Art und seiner Leidenschaft für das Leben. Wer weiß, vielleicht stehen seine Chancen, "Germany's Next Topmodel" zu werden, mit 1:26 besser als er denkt.

Godfrey Für das Casting ist Godfrey extra aus Österreich angereist. Bei seinem Walk vor Heidi Klum und Mode-Ikone Jean Paul Gaultier trägt er lediglich Jeans und Tanktop. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 34-jährige Wiener Godfrey hat TV-Erfahrung: Er war bereits bei "Too Hot to Handle" auf Netflix zu sehen. Derzeit arbeitet er als Administrationskraft, widmet sich aber nebenbei auch seiner Leidenschaft für Mode. Zu GNTM bringt er zehn Jahre Model-Erfahrung mit und hat die Höhen und Tiefen der Branche bereits miterlebt. Auch deshalb betrachtet er die Show als letzte Chance, das Modeln zum Beruf zu machen. Godfrey ist überzeugt, dass er das gewisse Etwas hat, das es braucht, um international erfolgreich zu sein. Neben dem Modeln kreiert er gerne Neues, sei es im Rahmen von Modelprojekten, Musikproduktionen oder Schauspiel.

Hyan Auf dem Catwalk präsentiert Hyan seine lange Mähne selbstbewusst vor Heidi Klum. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 30-jährige Hyan ist Kölner mit brasilianischen Wurzeln. Optisch sticht er sofort heraus, denn seine Locken sind der absolute Hingucker! Hinter dem sympathischen Aussehen steckt ein total lieber Typ, der Ehrlichkeit über alles stellt und auch mal temperamentvoll sein kann. Als Ausgleich zu seinem Job als Krankenpfleger häkelt er gerne. Und nach dem Motto "Et kütt, wie et kütt" nimmt er das Leben einfach, wie es kommt - ganz entspannt!

Ibo Ibo bringt jede Menge Model-Erfahrung und Selbstbewusstsein mit zu GNTM. Auf dem Catwalk überzeugt er mit schwarzem Tanktop und zeigt gleichzeitig, wie trainiert er ist. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 21-jährige Ibo aus Münster ist als Social-Media-Creator selbstständig und und mischt zudem im Eventgeschäft mit. Er träumt von Modeljobs für High-End-Brands und ist überzeugt von seiner wandelbaren Ausstrahlung. Ob er damit auch die Jury überzeugt, bleibt abzuwarten. An Ehrgeiz mangelt es ihm jedenfalls nicht - und sein großes Ziel hat er klar vor Augen: den Sieg bei GNTM.

Jayden Jayden ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings in Folge 1 zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 22-jährige Industriekaufmann Jayden aus dem Landkreis Heilbronn möchte nicht nur sich selbst, sondern auch seinem jüngeren Ich beweisen, dass er das Zeug zu Germany's Next Topmodel hat. Schon als kleiner Junge träumte Jayden davon, Model zu werden. Nach einem Fotoshooting ist er sich nun sicher: Sein großer Traum soll bei GNTM in Erfüllung gehen. Außerdem ist er auch ein leidenschaftlicher Tänzer - ein Talent, das ihm bei GNTM sicherlich weiterhelfen kann.

Jill Jill kommt mit extravagantem Style zu "Germany's Next Topmodel". Man merkt sofort: Bei ihm sitzt jedes Piece, jedes Accessoire. Der Mann kann Kleiderschrank - und sein Körper ist ein Gemälde. Bild: Joyn / Daniel Graf

Jill aus Hattingen ist 44 Jahre alt und lebt eine tiefe Spiritualität. Diese spiegelt sich auch in seinem Beruf als Frequenz-Resonanz-Coach und Autor wider. Der überzeugte Veganer setzt sich leidenschaftlich für die Rechte aller Lebewesen ein. Jills kreative und bunte Persönlichkeit kommt auch in seinen Tattoos zum Ausdruck. Ein persönliches Highlight: Er hat sich die Namen seiner drei Neffen von ihnen selbst unter die Haut stechen lassen. Bei GNTM möchte Jill beweisen, dass wahre Schönheit von innen kommt und man mit Persönlichkeit und Authentizität überzeugen kann.

Jonas Auch Jonas gilt weniger als das "typische" Model. Ein Grund mehr für Heidi Klum, ihn mit auf die große Reise zu nehmen? Bild: Joyn / Daniel Graf

Jonas ist ein selbstbewusster und humorvoller Entertainer. Der 24-jährige Erzieher aus Baden-Württemberg will Germany's Next Topmodel 2026 werden, um seine Liebe zur Kamera und zu außergewöhnlicher Mode auszuleben. Mit seinen Tattoos und seinem Bart hebt er sich von der Masse ab und bringt eine einzigartige Note in die Show. In fünf Jahren möchte er als Model auf Laufstegen und in Magazinen präsent sein. Inspiration findet er bei Ariana Grande, deren Stilbewusstsein und Bühnenpräsenz ihn beeindrucken.

Louis Louis weiß, was er will – und das sieht man ihm an. Sein Blick auf dem Catwalk ist fokussiert, seine Attitüde klar. Der 23-Jährige möchte Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier überzeugen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 23-jährige Louis aus Niedersachsen brennt für Fußball, Tennis und das Modeln. Bei GNTM will der ehrgeizige Verkäufer im Innendienst nun beweisen, dass mit Leidenschaft und Willenskraft jeder zum erfolgreichen Model werden kann. Louis setzt auf seinen Look und seinen Walk, um zu überzeugen.

Luis Sein Style ist unique, sein Erfahrungsschatz vorhanden: Luis steht nicht das erste Mal im Rampenlicht - und das sieht man dem 23-Jährigen auch direkt an. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 23-jährige Luis aus Hamburg ist Student mit großen Ambitionen - und bereit für seinen großen Auftritt bei GNTM. Er hat bereits für zwei Prada-Kampagnen vor der Kamera gestanden, doch sein Gesicht blieb verborgen. Das soll sich nun ändern. Ermutigt von seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bekanntenkreis wagt Luis den Schritt ins Rampenlicht, um sein markantes Gesicht, seinen charakteristischen Schmollmund und seine ausdrucksstarken Augen endlich zu zeigen. Mit diesen unverkennbaren Merkmalen sollten sich für Luis doch Türen in der Modewelt öffnen.

Lukas Lukas ist definitiv special! Oberlippenbart, gegelte Locke von der Stirnpartie, markantes Gesicht. Er könnte super für eine Haute-Couture-Kampagne laufen, oder? Bild: Joyn / Daniel Graf

Lukas ist 21 Jahre alt und Verwaltungsberater - nicht gerade ein typischer Job für so eine extravagante Type. Seine Liebe zu Disco und Mode ist Ausdruck seiner Persönlichkeit. Er schwärmt für schicke Bars, Make-up und startet den Tag stets mit den Nachrichten. Seine Freunde schätzen seine Leichtigkeit und Positivität.

Martin Martin läuft auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Designer-Ikone Jean Paul Gaultier. Bild: Joyn / Daniel Graf

Martin gehört zur deutschen Top 10 der Rennfahrer mit ferngesteuerten Autos. Jetzt will der 36-jährige Münchner auch bei GNTM um die Pole-Position kämpfen. Der Ingenieur bei einem Automotive-Konzern hat noch keine Modelerfahrung gesammelt, ist sich allerdings sicher, mit seinem Kurt-Cobain-Look überzeugen zu können. Mit 18 veränderte Martin sein Leben und nahm 30 Kilo ab. Heute setzt er auf dieselbe Entschlossenheit bei GNTM.

Matthew Matthew hat einen kantigen, speziellen Look, mit dem er gern bei GNTM überzeugen würde. Ob Heidi Klum dem selbstsicheren Düsseldorfer eine Chance gibt? Bild: Joyn / Daniel Graf

Matthew aus Düsseldorf sprüht vor Selbstvertrauen. Der 26-Jährige, der als Verkäufer bei Hermès arbeitet und Wert auf sein Äußeres legt, ist von sich selbst überzeugt und geht mit einer ordentlichen Portion Selbstsicherheit in den Wettbewerb. Laut eigener Aussage sieht er sich als der Schönste von Allen. Jetzt muss er beweisen, dass mehr dahintersteckt als nur ein starkes Auftreten.

Oskar Oskars Bewerbung war zunächst mehr Spaß als Ernst - nun lässt er sich von dem überraschen, was daraus wird. Auch er kommt mit schwarzem Tanktop zum Casting - wohl ein Trend dieses Jahr. Bild: Joyn / Daniel Graf

Oskar hat sich noch nicht auf konkrete Ziele festgelegt, doch eine Ambition treibt ihn an: einmal für Prada über den Laufsteg zu gehen. Der 20-jährige Hamburger verfolgt sein Studium der Computertechnik und lebt seine Kreativität in den Bereichen Schauspiel und Kunst aus. Mit dieser lockeren Haltung möchte er auch bei GNTM durchstarten.

Tony Wieder ein Tanktop, doch ein ganz anderer Charakter: Tony arbeitet schon seit Jahren für die Fashion-Industrie. Auf dem Catwalk will er nun beweisen, dass er auch das Zeug zum Runway-Model hat. Bild: Joyn / Daniel Graf

Der 31-jährige Tony aus Berlin lebt für Mode. Seit 14 Jahren arbeitet er als Sales Advisor im Fashion-Bereich und kennt die Branche wie kaum ein anderer. Jetzt will er selbst vor die Kamera treten und als Model durchstarten - vielleicht sogar als Muse einiger Designer. Tony ist gehörlos. Für ihn ist das kein Hindernis, sondern Teil seiner Identität. Er möchte andere Menschen inspirieren und unterhalten. Wenn er nicht gerade in der Modewelt unterwegs ist, findet man ihn beim Handball, Laufen, Wandern in den Bergen oder beim Kochen am Herd.

Vyvian Vivyan tritt mit schwarzem T-Shirt und heller Jeans vor Heidi Klum und ihren Gastjuroren Jean Paul Gaultier. Bild: Joyn / Daniel Graf

Vyvian kombiniert zwei Welten, die auf den ersten Blick scheinbar nicht zusammenpassen. Neben seinem Job als Softwareentwickler arbeitet der 32-jährige gebürtige Inder als Runway-Model und will sein Können nun bei GNTM unter Beweis stellen. hm geht es nicht allein um den Titel, sondern um Sichtbarkeit: Mit seinem authentischen Auftreten möchte er andere ermutigen, eigene Wege zu gehen. Er ist fest entschlossen, mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner selbstbewussten Haltung und seiner unverwechselbaren Persönlichkeit zu überzeugen und ein Zeichen für Individualität zu setzen.

Yanneck Sunnyboy Yanneck hatte mit der Modelbranche bisher nichts am Hut. Dafür schreitet der gut trainierte 24-Jährige schon ziemlich selbstbewusst über den Laufsteg. Bild: Joyn / Daniel Graf

Yanneck ist 24 Jahre alt und arbeitet im Fuhrpark einer Automarke. Er geht gerne ins Fitnessstudio und liebt es, mit Freunden unterwegs zu sein. Bisher ist er noch unerfahren im Mode- oder Werbebereich, hätte aber Lust auf eine ungewöhnliche Herausforderung wie GNTM.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft zwei Mal pro Woche. Die Männer-Folgen immer mittwochs, die Frauen-Episoden immer donnerstags. Am bewährten Primetime-Slot ändert sich nichts: um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.