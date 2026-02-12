Vom Reality-TV in die Fashion-Welt Roaya Soraya und Jill Lange: Aus diesen Reality-Formaten kennst du die GNTM-Kandidatinnen Veröffentlicht: Vor 7 Minuten von Anna-Maria Hock Auf Joyn ansehen Reality-Star vs. Autorin: Jill Lange & Ildikó von Kürthy bei #GNTM Videoclip • 14:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die GNTM-Castings sind in vollem Gange! In Folge 2 versuchen zwei Kandidatinnen ihr Glück, die in der Reality-TV-Branche längst keine Unbekannten mehr sind: Roaya Soraya und Jill Lange. Ob sie sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen können?

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Roaya Soraya suchte die Liebe im TV Probe-Walk im Backstage-Bereich: Angie (l.) und Roaya (r.) üben für den großen Auftritt vor Heidi Klum und Jean Paul Gaultier. Bild: Joyn

Bereits zu Beginn der 2. Folge dürften einige Reality-TV-Fans hellhörig werden. Im Backstage-Bereich wird keine Geringere als Roaya Soraya eingeblendet. "Sollen wir zusammen laufen? Wir sind eh Teampartner", fragt sie ihre Mitstreiterin Angie. Danach üben die beiden ihren Walk gemeinsam vor dem Spiegel. Roaya Soraya war bereits in vielen verschiedenen Reality-Formaten zu sehen. 2015 wurde sie durch die Show "Deutschlands schönste Frau" bekannt. Bei "Take Me Out" suchte sie 2022 nach der Liebe, ging aber leer aus. Im folgenden Jahr nahm sie bei "Der Heiratsmarkt" teil. 2024 machte sie sich als Verführerin bei "Temptation Island V.I.P." einen Namen. Zuletzt war sie zusammen mit Dilara Kruse im März 2025 in der "#CoupleChallenge" zu sehen. Was Heidi Klum wohl von Roayas Walk hält? Für ihren großen Auftritt hat sich die Influencerin, die mittlerweile knapp 40.000 Fans auf Instagram hat, ordentlich in Schale geworfen. Sie trägt ein knielanges schwarzes Kleid mit goldenen Knöpfen. Doch leider reicht es für Soraya nicht und sie kommt nicht in die nächste Runde. Ihre Teampartnerin Angie konnte Heidi Klum dagegen überzeugen und sich über ein Ticket in die nächste Runde freuen.

Jill Lange will nach DSDS-Fail Model werden Gemeinsam mit Merret (l.) schreitet Jill Lange auf dem Casting-Catwalk vor Heidi Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Roaya ist nicht die einzige Reality-Bekanntheit, die ihr Glück bei Heidi versuchen will. Auch Jill Lange ist mit von der Partie. Im Backstage-Bereich fällt sie ihren Mitstreiterinnen sofort auf. Jill wurde 2021 durch ihre Teilnahme an der Dating-Show "Are You The One?" berühmt. Im selben Jahr war sie beim Ableger "Are You The One - Reality Stars in Love" zu sehen. Danach folgten viele weitere TV-Formate. 2022 war Jill bei "Ex on the Beach" dabei, wo sie ihren On-off-Freund Lars Maucher kennenlernte. 2023 war sie bei DSDS dabei, 2024 in der Joyn-Show "Good Luck Guys", wo sie es bis ins Finale schaffte.

Erlebe Jill Lange bei "Good Luck Guys" Hier Staffel 2 mit ihr kostenlos streamen

Ihre Erfahrung bei DSDS behält Jill jedoch nicht in guter Erinnerung. Kein Wunder, schließlich geriet sie mit Dieter Bohlen aneinander. "Bei DSDS war ich auch, das war sehr anstrengend. Da war ich sehr aufgeregt, weil da musst du ja auch was können. Und hier musst du halt gut aussehen, dafür kann ich ja nix. Man wird so geboren", zeigt sich Jill vor ihrem großen Walk optimistisch. Ihre Chancen schätzt die Influencerin gut ein. "Ich habe eine gute Ausstrahlung. Das merke ich, weil ich gut bei Leuten ankomme - vor allem bei Männern", erzählt sie im Backstage-Bereich und fügt hinzu: "Aber das zählt jetzt nicht so. Heidi ist leider kein Mann! Schade." Kurz darauf steht Jills großer Walk bereits bevor. Doch letztendlich kann die 25-Jährige Heidi Klum nicht von sich überzeugen und muss die Show verlassen. Ihre Teilnahme behält sie allerdings in guter Erinnerung. "Es hat nicht gereicht. Es war aber eine coole Erfahrung. Ich bereue es auf jeden Fall nicht, hier gewesen zu sein", meint sie abschließend.

Bei Godfrey läuft es besser Während es beim Frauen-Casting für die Reality-Faces leider nicht gereicht hat, ging der Köln-Besuch für Male Model Godfrey deutlich besser aus. Denn der 34-Jährige konnte Heidi Klum und Mode-Ikone Jean Paul Gaultier überzeugen und ist eine Runde weiter. Woher du das erfahrene Männer-Model kennst, erfährst du hier.

Neue Folgen von "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.