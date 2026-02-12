Zwischen Neugier, Selbstexperiment und Sichtbarkeit "Völlige Schnapsidee": Das steckt wirklich hinter Ildikó von Kürthys GNTM-Bewerbung Veröffentlicht: Vor 7 Minuten von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Reality-Star vs. Autorin: Jill Lange & Ildikó von Kürthy bei #GNTM Videoclip • 14:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Warum bewirbt sich eine erfolgreiche Schriftstellerin bei "Germany’s Next Topmodel"? Was wie eine verrückte Eingebung klingt, war für Ildikó von Kürthy mehr als nur eine spontane Idee.

Ein wenig musste Ildikó von Kürthy selbst über sich schmunzeln, als sie sich zu dieser spontanen Aktion hinreißen ließ. Die Bestseller-Autorin, die mit Romanen wie "Mondscheintarif" und "Eine halbe Ewigkeit" seit Jahren ein großes Publikum begeistert, folgte Heidi Klums Ruf und bewarb sich als Best Agerin für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel", die am Mittwoch, 11. Februar, mit den Männern und am Donnerstag, 12. Februar, mit den Frauen gestartet ist.

Mit "Fett, Falten, Lebenserfahrung" zu GNTM 2026 Ildikó von Kürthy on her way: Auf dem Casting-Catwalk fällt sie Heidi Klum und Jean Paul Gaultier mit ihrem farbenfrohen Dress sofort auf. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Öffentlich machte die 58‑Jährige ihre Bewerbung Anfang Juni 2025 via Instagram. "Ich kann gar nicht glauben, was ich da gerade getan habe! Ich werde Germany's Next Topmodel! (eventuell, vielleicht, ist noch nicht ganz sicher)", schrieb sie augenzwinkernd zu ihrem Reel. Dass aus dem Spaß schnell Ernst wurde, bestätigte die Schriftstellerin, die sich selbst als "personifizierte Hitzewallung" bezeichnet, kurz darauf ebenfalls auf ihrem Instagram-Account: Sie wurde tatsächlich eingeladen und nahm am Casting, das am 24. Juni stattfand, teil. Mehr wollte die Bestseller-Autorin zu diesem Zeitpunkt nicht preisgeben. "Ich darf nichts sagen! Streng verboten!", erklärte sie ihren Follower:innen - kündigte jedoch gleichzeitig an, bald im "Kölner Treff" zu Gast zu sein, um "dann mehr" zu berichten. In der WDR-Talkshow Anfang Juli löste die Hamburgerin ihr Versprechen schließlich ein: Wie sie offenbarte, stand sie beim Casting nicht nur direkt vor Model-Chefin Heidi Klum und Designer-Ikone Jean‑Paul Gaultier, sondern überraschte auf dem Laufsteg mit klaren Worten: "Ich glaube, ich bringe Eigenschaften mit, die sonst hier nicht so vertreten sind: Fett, Falten, Lebenserfahrung."

"Angst, praktisch sekündlich vom SEK abtransportiert zu werden" Doch was sie in der WDR-Talkshow offenbarte, waren Casting-Details, die damals eigentlich noch als streng geheim galten. Schnell wurde der Schriftstellerin klar, dass sie sich mit ihren Aussagen wohl ein kleines bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte - beinahe schon mit beiden Beinen. "Ich habe seither Angst, dass ich praktisch sekündlich vom SEK abtransportiert werde, weil ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt", gesteht die Hamburgerin lachend kurz nach ihrem Talkshow‑Auftritt im exklusiven Gespräch mit Joyn bei einem Presse‑Event.

"Völlige Schnapsidee" Dabei begann alles deutlich unspektakulärer - und vor allem ungeplant. Rückblickend bezeichnet die 58‑Jährige ihre Bewerbung als "eine völlige Schnapsidee" - und erinnert sich schmunzelnd an den Moment, als Heidi Klum auf Instagram nach Best Ager:innen für die neue Staffel suchte. "Best Ager, alt - das bin ich. Da meint sie ja wohl mich", dachte sich Ildikó von Kürthy, drehte "innerhalb weniger Minuten" ein Bewerbungsvideo und schickte es ab - "in einem von mir selbst unbeobachteten Moment", wie sie lachend ergänzt.

Dann nahm die Sache Fahrt auf. "Plötzlich hatte ich die Geister, die ich rief", erzählt sie weiter. Denn sie postete das Video auch direkt auf Instagram. "Dann wurde das Ganze eine Million Mal angeschaut."

Es hat eine Aufmerksamkeit erfahren und eine Gewichtung bekommen, die es in meinem Leben eigentlich gar nicht verdient hat. Ildikó von Kürthy über ihr virales GNTM-2026-Bewerbungsvideo

Das steckt hinter Ildikó von Kürthys GNTM-Teilnahme Mit dem klassischen Traum vom Modeln hat ihre GNTM-Bewerbung allerdings wenig zu tun. Für Ildikó von Kürthy ist sie vielmehr ein Experiment gewesen - ein bewusster Schritt hinaus aus der eigenen Bequemlichkeit. Entsprechend macht sie sich auch keine großen Hoffnungen auf ein Weiterkommen. Ihre Chancen seien "minimal", wie sie im Interview betont. Weder High Heels noch "in Unterwäsche von einem Helikopter abseilen" kämen für sie infrage. "Da müsste die Sendung schon ihre Regeln ändern, damit ich auch nur einen Hauch weiterkäme", erzählt sie lachend. Was sie antreibt, ist Neugier. Es gehe ihr darum, Unbekanntes auszuprobieren. "Ich sammle Erfahrungen wie andere Leute Pilze", erklärt sie. "Und daraus koche ich hoffentlich ein interessantes Gericht - in diesem Fall ein Buch." Denn in den vergangenen Monaten habe sie genau das getan: viele unterschiedliche Grenzerfahrungen für ihr Ende Februar erscheinendes Neu-Werk "Alt genug" gesammelt. Die Teilnahme an GNTM sei "eine von vielen Herausforderungen" davon gewesen, wie sie verrät - und eine, die sie begeistert habe. Schließlich könne nicht jede:r von sich behaupten, einmal über einen GNTM‑Laufsteg gelaufen zu sein und "von Jean Paul Gaultier ein Urteil" bekommen zu haben.

Ildikó von Kürthy will andere Frauen inspirieren Wer schafft es in die mächste Runde? Paulina O., Nicole M., Ambra, Lena F., Ursula, Cindy, Ildikó von Kürthy und Merret (v.l.) beim offenen GNTM-Casting in Köln. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Mit ihrem Auftritt habe sich die 58-Jährige, wie sie weiter erklärt, ganz bewusst in ungewohnte Situationen begeben wollen, um sich mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen - und zu beobachten, wie sie selbst darauf reagiere. Gleichzeitig habe sie interessiert, was eine solche Erfahrung über sie aussagt, aber auch über ihre Generation und über Frauen in ihrem Alter: über diejenigen, "die mit mir älter werden, die mit mir leben, grau werden, die mit mir Abschied nehmen müssen von ihren Eltern, von ihren besten Freundinnen", so die Schriftstellerin. Ein schöner Nebeneffekt: Mit ihrem Bewerbungs‑Video ermutigte Ildikó von Kürthy zahlreiche Frauen in ihrem Alter, es ihr gleichzutun. "Das war das Tollste", betont die Hamburgerin. Ihre Mission ist unmissverständlich: Frauen jenseits der 50 sollen weder unsichtbar noch unhörbar werden.

Darum hat Ildikó von Kürthy bei GNTM "nicht weitergemacht" Inzwischen steht fest, dass GNTM 2026 für Ildikó von Kürthy nur eine kurze Erfahrung war. Wie die 58‑Jährige auf Instagram verriet, sei sie zwar "beim Casting weitergekommen", habe dann aber "nicht weitergemacht". Der Grund dafür sei klar gewesen: Voraussetzung für eine Teilnahme sei, sich "für dreimal sechs Wochen komplett von der Außenwelt" zu verabschieden - "kein Telefon, keine Mails, kein Kontakt". Das lasse sich, so die Autorin, schlicht nicht mit ihrem Leben vereinbaren. Trotzdem blickt sie durchweg positiv auf ihre Erfahrung zurück:

Mein kurzer Ausflug in die Welt von GNTM war trotzdem spannend, unvergesslich, befremdlich und eine sehr besondere Erfahrung. Ildikó von Kürthy

Ganz verschwinden wird sie aus der kommenden Staffel dennoch nicht. "Auch wenn ich nicht weitermachen konnte, werde ich trotzdem in der ersten Folge dabei sein", verrät die Hamburgerin. Zu sehen sei sie "als verwirrtes Streifenhörnchen auf dem Laufsteg, als Anfängermodel hinter der Bühne, im kurzen Austausch mit Heidi Klum und Jean‑Paul Gaultier - und bei Interviews, bei denen ich nicht auf jede Frage eine passende Antwort wusste". Davon kannst du dich jetzt selbst überzeugen. Die Auftaktfolge der Frauen mit Casting-Teilnehmerin Ildikó von Kürthy ist jetzt kostenlos auf Joyn verfügbar.

