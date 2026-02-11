Sie beweist echte Stärke Nach Verletzung im GNTM-Finale: So geht es Simone Kowalski heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Simone Kowalski hat neu angefangen. Heute spricht die GNTM-Gewinnerin offen über ihre Erfahrungen. Bild: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Sie lief mit Krücken über den Catwalk beim großen GNTM-Finale der Jubiläumsstaffel und berührte damit Millionen. Jetzt gibt Simone Kowalski ein persönliches Update auf Instagram. Die GNTM-Gewinnerin von 2019 zeigt sich kämpferisch und dankbar.

Ganze Folgen von "Germany's Next Topmodel" Hier GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn streamen!

Simone Kowalski bewegt Fans mit ehrlichem Instagram-Post bei GNTM-Premiere Eine Nachricht, die berührt: Simone Kowalski nutzt die Kino-Premiere der 21. GNTM-Staffel in Berlin für ein persönliches Statement. Auf Instagram teilt sie ein Reel zu einer Begegnung mit einem Fan und schreibt dazu: "Gestern auf dem roten Teppich, alleine. Ich war voller Angst, aber ehrlich gesagt brauchte ich diesen Schritt für mich selbst, wieder alleine zu gehen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Simone Kowalski im GNTM-Finale: Krücken, Kämpferherz und ein beeindruckendes Comeback Als 2025 beim großen Finale der GNTM-Jubiläumsstaffel die ehemaligen Siegerinnen und Sieger über den Laufsteg liefen, bot sich dem Publikum ein unerwartetes Bild: Simone Kowalski betrat den Catwalk, gestützt auf zwei Krücken. Auf Heidi Klums verwunderte Nachfrage reagierte das Model mit einem Lächeln und verriet knapp: "Kampfsport". Schon im Finale 2019 musste sie verletzt antreten und trug eine Bandage, die sie jedoch nicht davon abhielt, sich letztendlich den Sieg zu sichern. Ihre Leidensgeschichte reicht allerdings noch weiter zurück: Durch intensive Leichtathletik-Belastung entwickelte sie Knochenfehlstellungen, die mehrere Operationen erforderten. Die Folge: anderthalb Jahre war sie auf den Rollstuhl angewiesen.

Nach GNTM: Simone Kowalski spricht über Burnout, Wachstum und Fanliebe Doch nicht nur physische, auch psychische Belastungen prägten die Zeit nach ihrem Sieg in der 14. Staffel. Gegenüber dem "Berliner Kurier" reflektierte sie Anfang 2025: "Ich war sehr jung und sehr überfordert mit allem, was auf einen zukommt. Damit muss man lernen, umzugehen. Jetzt gehe ich auf die 30 zu und da hat man mehr Lebenserfahrung. Mit 21 ein Burnout zu haben, ist keine schöne Sache." Heute blickt sie versöhnlicher auf diese schwierige Lebensphase: "Ich habe sehr viel gearbeitet und habe mein Herzblut da reingesteckt. Umso schöner ist es, dass ich mich nicht verloren und mich selbst wiedergefunden habe."

Ich habe mein inneres Strahlen wiedergewonnen. Simone Kowalski

Ihr jüngster Social-Media-Beitrag zeigt eine junge Frau, die ihren Weg gefunden hat. Trotz zeitweiser Zurückhaltung auf Instagram betont sie, wie viel ihr die Fans bedeuten: "Ich schätze jeden Einzelnen von euch zutiefst! Vielleicht habe ich keine Ahnung, wie ich es richtig zeigen soll, aber jedem, dem ich auf meinem Weg begegnet bin, hat mir den Grund gegeben, das Leben wieder in vollen Zügen zu leben." Ein kleines Detail ist dabei besonders emotional und verdeutlicht ihre tiefe Dankbarkeit und Bindung zur Community: Ihre Dankesworte an eine ganz bestimmte Followerin: "Danke, Jennifer, eine von 168.000, du hast den Unterschied gemacht."