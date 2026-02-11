"Vertraue auf Heidis Erfahrung" Nach geplatztem GNTM-Comeback: Reality-Star Kim Tränka zieht Schlussstrich Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Zwei Jahre nach seinem Casting-Debüt versuchte Kim Tränka erneut sein Glück bei GNTM. Bild: Joyn

Wurde ihm seine TV-Vorerfahrung zum Verhängnis? Im Exklusiv-Interview spricht Kim Tränka über sein erneutes "Germany's Next Topmodel"-Aus und erklärt, warum er eine weitere Bewerbung ausschließt.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

"Den kenn ich doch!", werden sich einige Fans beim Auftakt der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel gedacht haben, die am 11. Februar erstmals mit den Männern gestartet ist. Denn unter den diesjährigen männlichen Bewerbern befindet sich mit Kim Tränka nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht, sondern auch ein Wiederholungstäter.

Zweiter GNTM-Anlauf für Reality-Star Kim Tränka "Ich find's persönlich aufregend, vor Heidi zu laufen. Sie ist einfach eine Persönlichkeit. Sie ist diejenige, die über Sieg oder Niederlage entscheidet", offenbart der "Prince Charming"-Star beim offenen GNTM-Casting in Köln. Bereits in Staffel 19 versuchte Kim sein Glück in der Show, schaffte es jedoch nicht in die engere Auswahl. Zwei Jahre später nimmt Heidi Klum den Kölner nach seinem Walk immerhin genauer unter die Lupe. Auf ihre Frage, was ihn zum Topmodel mache, antwortet der 36-Jährige selbstbewusst: Nicht nur habe er "in den letzten Jahren sehr viele Verwandlungen durchgemacht", sondern auch "über zehn Jahre in der Bundesliga getanzt". Für Kim ideale Voraussetzungen, um "mit mentalem und psychischem Stress" souverän umzugehen, wie er vor der Model-Chefin und Gastjuror Jean Paul Gaultier betont.

Darum will es Kim Tränka bei GNTM noch einmal wissen Neuer Look, neues Glück: In Staffel 19 noch mit langen Haaren, präsentiert sich Kim Tränka nun mit kürzerem Schnitt und Schnauzer. Bild: ProSieben / Richard Hübner, Joyn

Aber was treibt ihn an, es bei GNTM erneut zu versuchen? Im Exklusiv-Interview lüftet Kim das Geheimnis: "Meine Motivation war natürlich, Germany's Next Topmodel zu werden", verrät er mit einem Augenzwinkern. "Aber Spaß beiseite: Beim ersten Casting trug ich noch lange Haare. In den zwei Jahren seither habe ich mich weiterentwickelt und optisch verändert. Diese neue Version von mir wollte ich Heidi unbedingt präsentieren." Kims Plus gegenüber der Konkurrenz? Die Kombination aus seinem "Gespür für Mode" und seiner jahrelangen Erfahrung im Leistungssport. "Ich bin extrem belastbar und weiß, wie man punktgenau abliefert", so das Reality-Gesicht. Sein "gutes Körpergefühl" bewies Kim kürzlich eindrucksvoll beim "TV total Turmspringen"-Jubiläum, wo er und sein Team-Partner Nico Legat sensationell den zweiten Platz im Synchronspringen erreichten.

Ab Minute 120: Kim Tränka und Nico Legat springen sich zu Silber Ganze Folge TV total Turmspringen TV total Turmspringen - Das Jubiläum Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.01.2026 • 197 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Trotz GNTM-Aus: Kim Tränka zieht positive Bilanz Weniger erfolgreich verlief der zweite GNTM-Anlauf für Kim: Auch in Staffel 21 reichte es nicht für die nächste Runde. Woran es diesmal lag, kann der Kölner nur vermuten: "Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Vorerfahrung im TV eine nicht unerhebliche Rolle bei der Entscheidung gespielt hat." Schließlich habe ihn Heidi beim Casting "darauf direkt angesprochen", wie er anmerkt. Ob dies tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, bleibt Spekulation. "Auch wenn es bereits in der Vergangenheit Kandidat:innen gegeben hat, die auch in TV-Formaten gewesen sind, hatte das vielleicht ein vorgefertigtes Bild", meint der 36-Jährige, räumt aber gleichzeitig ein, dass die Model-Chefin in ihm womöglich "auch einfach kein Potenzial gesehen" habe. Auf seinen zweiten GNTM-Anlauf blickt Kim jedenfalls positiv zurück. Vor allem, dass er vor Heidi und Mode-Legende Jean Paul Gaultier laufen durfte, war für den 36-Jährigen etwas Besonderes.

Eine tolle Erfahrung, an die ich gern zurückdenke. Kim Tränka über das GNTM-2026-Casting in Köln

Kein weiteres GNTM-Comeback Kim macht jedoch deutlich, dass das Kapitel GNTM für ihn jetzt endgültig abgeschlossen ist. Ein weiteres Comeback schließt er aus: "Auch wenn es heißt 'Aller guten Dinge sind drei', blicke ich hier einfach realistisch auf die letzten beiden Erfahrungen zurück und vertraue auf Heidis Erfahrung, wer das Zeug zum Topmodel hat", erklärt er. Doch auch ohne selbst dabei zu sein, verfolgt Kim die neue Staffel aufmerksam und hat bereits ein Auge auf den Männer-Cast geworfen. "Ich finde Ibo und Louis sehr interessant", verrät der 36-Jährige. Allerdings brauche Louis "noch ein Umstyling, um sein volles Potenzial zu entfalten", so Kim.

Ob es dazu kommt? Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.