Die neue Staffel "Germany’s Next Topmodel" ist endlich gestartet. Die Castings sind gerade in vollem Gange. Mit dabei sind 2026 viele verschiedene Model-Typen. Auch einige Best Ager versuchen wieder ihr Glück. Einer von ihnen sorgt im Backstage-Bereich aber für besonders viel Aufmerksamkeit.
Jean Paul Gaultier checkt die Models ab
Bereits zu Beginn der ersten Episode der 21. Staffel schleicht sich kein Geringerer als Mode-Designer Jean Paul Gaultier höchstpersönlich in den Backstage-Bereich und nimmt die diesjährigen Kandidaten ganz genau unter die Lupe. "Meine geheime Mission war es, selbst backstage zu gehen und so zu tun, als wäre ich ein Model”, erzählt er im Interview.
Für seine Mission hat er sich ein möglichst unauffälliges Outfit ausgesucht. Bekleidet mit schwarzer Cap, Sonnenbrille, dunkelgrünem Hoodie und schwarzer Hose mischt er sich als Raoul unter die Kandidaten und quatscht mit ihnen über das Casting. Obwohl einige Models schnell Verdacht schöpfen und meinen, Jean Paul Gaultier zu erkennen, versichert der 73-Jährige: "Ich sehe ihm nur ähnlich!”
Doch Gaultiers Tarnung fliegt schnell auf. Er wird aufgefordert, vor dem Spiegel im Backstage-Bereich zu walken und erntet für seine Performance tosenden Applaus. Die Kandidaten sind begeistert. "Jean-Paul Gaultier ist so ein großer Name in der Industrie. Deswegen war es schon eine Ehre, jetzt einfach im selben Raum mit ihm sein zu dürfen”, schwärmt Julian.
Über 40 Jahre lang prägte der französische Designer die Modewelt. 2020 entschloss er sich allerdings dazu, den Haute-Couture-Laufstegen "Adieu" zu sagen. Mit einer spektakulären Show feierte er seinen Abschied. Zu Heidi Klum pflegt die Branchen-Legende schon lange ein freundschaftliches Verhältnis. Bei "Germany’s Next Topmodel" unterstützte er sie bereits in drei Staffeln als Gastjuror. Dieses Jahr ist er zum vierten Mal mit dabei und steht ihr mit Rat und Tat zur Seite.
Welche Favoriten er und die Model-Chefin bereits ausgespäht haben, liest du hier. Und wie es den Kandidaten beim Casting erging, siehst du selbstverständlich in Folge 1 der neuen Staffel.
