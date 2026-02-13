Aller guten Dinge sind drei? Heidis Banker kehrt zurück: Bei GNTM 2026 startet Julian Kamps seinen dritten Anlauf Aktualisiert: Vor 40 Minuten von Nicholas Vogel Julian Kamps gibt nicht auf: Auch in Staffel 21 versucht er sein Glück. Bild: Joyn

Julian Kamps ist zurück - und startet sein Triple bei "Germany's Next Topmodel". Wird es für Julian Kamps diesmal klappen? Im Exklusiv-Interview verrät der 25-Jährige, was ihn antreibt, seinen Model-Traum zu verwirklichen.

Die neue GNTM-Staffel ist gestartet! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

"Hier ist er wieder, mein Banker", bemerkt Heidi Klum sofort, als Julian beim offenen Casting in Köln vor ihr und Gastjuror Jean Paul Gaultier steht. Der 25-Jährige versucht bereits zum dritten Mal sein Glück bei "Germany's Next Topmodel".

Ein Kämpfer kehrt zurück: Julians dritter Anlauf bei GNTM "Ich dachte mir, dass aller guten Dinge drei sind", erklärt uns Julian seine Motivation im Exklusiv-Interview. Nach seinem freiwilligen Ausstieg in Staffel 19 aus beruflichen Gründen und dem Gefühl, beim zweiten Anlauf nicht sein volles Potenzial entfalten zu können, habe er es "gern noch einmal ausprobieren" wollen. Doch für Julian geht es um mehr als nur eine wiederholte Gelegenheit:

Ich habe total Lust auf die Challenge und sehe GNTM persönlich als Chance, mich weiterzuentwickeln. Julian

"Junge von nebenan" mit klarer Mission Was Julian von anderen Teilnehmern unterscheidet? Ganz klar: sein unbändiger Kampfgeist. "Ich bin extrem motiviert, diszipliniert und gebe nicht so schnell auf." Modeln sei für ihn "kein Hobby, sondern ein Traum und ein klares Ziel", betont er selbstbewusst. "Als Banker bin ich der 'Junge von nebenan' und möchte zeigen, dass man mit Ehrgeiz, Mut und Durchhaltevermögen seinen eigenen Weg gehen kann."

Ich arbeite ständig an mir und bin bereit, alles zu geben. Julian

"Unglaublich aufgeregt, Heidi wiederzusehen" Seinen unerschütterlichen Willen beweist Julian erneut mit seinem weiteren GNTM-Anlauf. Beim offenen Casting in Köln sei Julian "deutlich entspannter als die letzten Male" gewesen, wie er zugibt, "aber trotzdem unglaublich aufgeregt, Heidi wiederzusehen". Alles in allem ging der Düsseldorfer mit einer positiven Einstellung an die Sache heran: "An dem Tag habe ich mir bewusst gesagt, dass ich eigentlich nur gewinnen kann: Im besten Fall komme ich eine Runde weiter - und im schlimmsten Fall nicht. Dann geht mein normales Leben einfach weiter. Genau dieser Gedanke hat mir viel Druck genommen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ausgeträumt? Julians GNTM-Reise endet mit einer offenen Frage GNTM-Triple für Julian (im dunkelgrünen Strick-Pullover): Beim offenen Casting der 21. Staffel will der Düsseldorfer herausstechen. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Leider endet für den 25-Jährigen auch der dritte Anlauf bei GNTM ohne den erhofften Erfolg. Warum ihm der Einzug in die nächste Runde verwehrt blieb? Julian selbst vermutet, dass Heidi "gern Models dabeihaben möchte, die noch nie bei GNTM waren". Was bleibt, ist die Ungewissheit: "Natürlich hätte ich mir sehr gewünscht zu wissen, warum Heidi sich gegen mich entschieden hat, um daraus zu lernen und gezielt an mir arbeiten zu können. In dem Moment war jedoch so viel los, dass ich es nicht geschafft habe zu fragen - und genau das ist mir bis heute ein bisschen im Kopf geblieben."

"Ich sage immer: Sag niemals nie" Doch wer weiß, vielleicht ergibt sich diese Chance in der nächsten Staffel. Einer erneuten Teilnahme ist der Düsseldorfer jedenfalls nicht abgeneigt. "Ich sage immer: Sag niemals nie", so Julian. "Hätte Heidi am Anfang ihrer Karriere aufgehört, nur weil sie öfter ein Nein als ein Ja gehört hat, würde sie heute nicht dort stehen, wo sie ist."

Germany's Next Topmodel zu werden, ist nach wie vor ein Traum. Julian

Sein Ziel fest im Blick, schmunzelt er: "Vielleicht, denkt Heidi irgendwann an mich zurück, und denkt sich 'Ach, den Julian hätte ich doch gern dabei!'"

"Ohne GNTM hätte ich all das wahrscheinlich nie erlebt" Ziemlich gute Freund:innen: GNTM-2024-Gewinnerin Lea Oude Engberink und Julian Kamps. Bild: Joyn

Obwohl der 25-Jährige betont, dass er "streng genommen nie wirklich Teil der Show" gewesen sei, hätten "die kurzen Momente bei GNTM" sein Leben komplett verändert. Schließlich war seine erste Teilnahme der Startschuss für eine mutige Veränderung: Julian kündigte seinen Job bei der Bank in Wesel, zog nach Düsseldorf und setzte alles auf die Modelkarte. Mit Erfolg, wie er stolz erzählt: "Ich bin auf der Berlin Fashion Week gelaufen, habe eine Kampagne für Birkenstock gemacht und war kurz in Mailand." Zudem habe er "durch GNTM großartige Menschen kennengelernt". Einer davon ist GNTM-2024-Gewinnerin Lea, mit der Julian schon Heidis legendäre Halloween-Party in New York unsicher machen durfte. "Ohne GNTM hätte ich all das wahrscheinlich nie erlebt."

Geregelter Job und Model-Karriere weiterhin als "Balanceakt" Inzwischen arbeitet Julian wieder "in einem normalen Nine-to-five-Job", verfolgt aber seinen Traum vom Modeln weiterhin nebenher mit Leidenschaft. Auch wenn sein Acht-Stunden-Arbeitstag, den er im November 2025 in einem Video als zu lang kritisierte - und damit polarisierte, "nach wie vor viel Raum" einnehme, hat der 25-Jährige einen Weg gefunden, seine Zeit besser zu gestalten:

Ich habe gelernt, […] mir bewusst Freiräume für Modeling, Social Media und andere kreative Projekte zu schaffen. Julian

Zwar bleibe es "immer noch ein Balanceakt", aber Julian ist überzeugt: "Man sollte in allen Bereichen Dinge machen, die einem Spaß bringen. Mein Nine-to-five-Job macht mir definitiv Freude und gibt mir gleichzeitig die Möglichkeit, meine anderen Projekte bewusst und kreativ zu gestalten." Mit Blick auf die Zukunft bleibt der Düsseldorfer optimistisch und offen: "Ich halte mir gerade noch alle Türen offen und lasse alles auf mich zukommen." Julians Motto? "What's meant to be, will be. Ich bin gespannt, wohin der Weg mich als Nächstes führt - und freu mich einfach auf alles, was kommt."

Wir wünschen Julian weiterhin viel Erfolg für seine Zukunft. Wie sich die Träume der neuen GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten entwickeln, siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.