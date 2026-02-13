Alle Exits in Staffel 21 GNTM 2026: Wer ist raus nach Folge 2? Massen-Exit beim offenen Casting! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Trans, jung & wild: Diese Kandidatinnen überraschen! Videoclip • 05:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist fulminant gestartet. Gleich zum Auftakt sortiert Model-Chefin Heidi Klum ordentlich aus.

+++ Update, 12. Februar 2026 +++ Jetzt gehört der Laufsteg ihnen: Nach den Male Models startet die 21. GNTM-Staffel jetzt auch für die Frauen. Beim offenen Casting schaffen jedoch nur Wenige den Schritt in die nächste Runde.

Großer Andrang Nach den Male Models begrüßen Heidi Klum und Jean Paul Gaultier zum Auftakt von "Germany's Next Topmodel" 2026 in Folge 2 nun auch die weiblichen Models beim offenen Casting in Köln. Hunderte Kandidatinnen sind dem Aufruf der Model-Chefin gefolgt: Frauen mit unterschiedlichen Biografien und aus verschiedenen Generationen. Auf dem Runway entscheiden nur wenige Sekunden über ihr Weiterkommen oder Ausscheiden. In diesen Sekunden müssen die Models nicht nur mit ihrem Walk überzeugen, sondern auch mit ihrer Ausstrahlung.

Melli und Juna: Zu zweit bei GNTM Die Freundinnen Juna und Melli treten im Doppelpack an: "Ich möchte das Ding gemeinsam mit ihr rocken und gemeinsam hoffentlich irgendwann mal mit ihr in Los Angeles landen", sagt die 19-jährige Melli aus Berlin. Das sei das Ziel. Doch der Plan geht nicht auf: Während Juna weiterkommt, schafft Melli den Sprung in die nächste Runde nicht. Zwar geht sie zuversichtlich in ihren Walk. Sie traue sich den Sieg zu, sagt sie vorher sogar. Aber für Melli mit dem speziellen Style, die zum Minikleid High Heels mit Socken trägt, reicht es in der ersten Casting-Runde nicht. Enttäuscht fallen sich die beiden Freundinnen nach der Entscheidung in die Arme. Und Juna gibt ihr ein Versprechen:

Dann mache ich das ab jetzt für uns beide. Juna

Jill Lange hat bereits Erfahrung mit Dating-Shows Kandidatin Jill dürfte Reality-Fans aus "diversen Dating-Formaten" wie "Ex on the Beach" oder "Are You the One" bekannt vorkommen. Auch bei DSDS versuchte sie bereits ihr Glück. Nun will sie sich als Model bewähren. "Jeder sieht hier gut aus, aber dieses gewisse Etwas, das haben nicht alle", stellt Jill eingangs fest. Ihre Chancen beurteilt sie so:

Ich habe eine schöne Ausstrahlung, weil ich gut bei Leuten ankomme - vor allem bei Männern. Jill Lange

Das zähle allerdings "hier jetzt nicht so", räumt Jill ein. "Denn Heidi ist leider kein Mann, schade." Positiv überrascht ist sie von der Atmosphäre hinter den Kulissen: Es gäbe gar keine Zickenkriege, stellt sie fest. Und auch, als Jill sich nach der ersten Casting-Runde verabschieden muss, fällt ihr Fazit positiv aus:

War eine coole Erfahrung! Ich bereue es nicht, hier gewesen zu sein. Jill Lange

Für Adelina ist klar: "Je freizügiger, desto besser!" Adelina fällt in der Menge der Kandidatinnen sofort mit ihrem besonderen Look auf. Ihr Motto: "Je freizügiger, desto besser!". Sie tritt mit einem sehr knappen, knallpinken Oberteil und im Minirock an - und nimmt dabei gewisse Risiken in Kauf: "Ja, den Gedanken hatte ich auch, dass was rausblitzen könnte. Aber wenn es passiert, was soll ich machen?"

Lass sie frei, lass sie raus. Es sind nur Brüste. Adelina

Bei ihrem Walk fällt sie Heidi Klum und Jean Paul Gaultier sofort auf. Für den Sprung in die nächste Runde reicht es aber am Ende nicht. Adelina lässt sich nicht entmutigen: "Ich kann gar nicht sagen, warum es nicht geklappt hat. Aber ich werd' mich, denke ich, nächstes Jahr noch mal bewerben!"

Kathi und Thomas haben sich als Model-Pärchen beworben Auch diese beiden stechen aus der Menge heraus: Kathi tritt gemeinsam mit ihrem Freund Thomas an. Thomas sieht sich als einziger Mann in der Runde als "Hahn im Hühnerstall". Über ihr ungewöhnliches Projekt sagt er: "Wir haben uns als Paar beworben." Als sie dann tatsächlich nebeneinander den Catwalk betreten, staunt Heidi Klum nicht schlecht. Thomas aber kommt bei seinem Walk leicht aus dem Konzept, blickt sich plötzlich nach hinten um. Als sie beide nicht weiterkommen, nimmt er die Schuld auf sich:

Ich hab's verkackt. […] Ich war mega nervös, so kenn' ich mich gar nicht. Thomas

Wichtig sei aber, dass sie zusammen seien, stellt er fest. "Das Leben geht zusammen weiter. Komme, was wolle." Und dann besiegelt das Paar sein kurzes GNTM-Abenteuer mit einem Kuss vor laufenden Kameras. Welche Male Models es nicht in die nächste Runde geschafft haben, liest du weiter unten im Artikel. Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel kannst du jetzt kostenlos auf Joyn streamen. Die Folgen laufen immer mittwochs und donnerstags auf ProSieben und Joyn.

+++ Original-News, 11. Februar 2026 +++

Von Kuh-Besamer bis Profi-Seilspringer: Wer muss bei den Male Models nach Folge 1 gehen? Es ist wieder soweit! Heidi Klum ist erneut auf der Suche nach Germany’s Next Topmodel. Und in der 21. Staffel haben diesmal die Herren die Ehre, das Rennen zu eröffnen - eine große Premiere. In Folge 1 bittet Heidi Klum beim offenen Casting in Köln die Male Models zuerst auf den Laufsteg. Unterstützung erhält die Model-Chefin von Gastjuror Jean Paul Gaultier, einer echten Legende der Modebranche.

Kevin: "Ich bin der Beste der Besten" Hunderte Männer stellen sich Heidis Casting‑Aufruf, doch nur eine kleine Auswahl darf in die nächste Runde. Für die meisten ist beim ersten Walk bereits Schluss. Völlig unerwartet kommt es für Kevin. Der 34-jährige Handelsfachwirt und dreifache Vater verfügt über ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein. Ein Scheitern in der ersten Runde stand bei ihm schlichtweg nicht auf dem Zettel. Im Gegenteil:

Ich glaub', dass keiner an mir vorbeikommen kann. Ich bin der Meinung, ich bin der Beste der Besten. Kevin

"Ich sehe aus wie Adonis" Kevin ist aus verschiedenen Gründen von sich überzeugt. Angefangen bei den elf Jahren, die er nach eigenen Worten "voll im Model-Business" tätig war. Er habe Agenturen unter anderem in Mailand, Barcelona und Los Angeles gehabt, berichtet er. Hinzu kommt sein Körperfettanteil, den der durchtrainierte Römerberger mit "unter fünf Prozent" angibt. Zusammenfassend stellt er fest: "Ich sehe aus wie Adonis." Auf dem Catwalk reicht das offenbar nicht. Zwar zieht sich Kevin sogar noch das Shirt aus und posiert oberkörperfrei vor der Jury, doch Heidi schickt ihn trotzdem nicht in die nächste Runde. Kevins Fazit: "Vielleicht war ich ein bisschen zu zuversichtlich."

Kuh-Besamer Juri sorgt auf dem Runway für verblüffte Gesichter Als Juri den Laufsteg betritt, staunen Heidi Klum und Jean Paul Gaultier nicht schlecht. Das liegt allerdings weniger an seiner Performance als Male Model. Vielmehr ist es eine andere ungewöhnliche Qualifikation, von der der Kandidat im markanten violetten Anzug mit Krawatte und Sonnenbrille zur Verblüffung der Anwesenden in aller Ausführlichkeit berichtet. Juri ist nämlich nicht nur ehemaliger Fußballer und ehemaliger Boxer, sondern auch gelernter Landwirt und dabei spezialisiert auf die "Besamung von Rindern", wie er erzählt. Heidi Klum möchte das einmal genauer wissen: "Wie machst du die denn schwanger?", fragt sie nach. Juri antwortet bereitwillig - und sehr detailliert. Außerdem veranschaulicht er auch mit seinem Arm, wie der Prozess genau abläuft.

Leicht irritiert verfolgen die Anwesenden diesen Bericht. Heidi ruft zum Abschluss amüsiert: "Da haben wir wieder was dazugelernt, vielen Dank!" Den Sprung in die nächste GNTM-Runde verpasst Juri aber. Er werde es nächstes Mal wieder versuchen, kündigt er an.

Frederik spielt in der dritten Liga in Österreich Fußball Mit 21 Jahren zählt Frederik, der in Lindau am Bodensee lebt, zu den jüngeren Bewerbern im offenen Casting. "Mode interessiert mich schon mein Leben lang", erzählt er. Jetzt wolle er die 21. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" gewinnen, so sein ambitioniertes Ziel. Außerdem schlägt Frederiks Herz für den Fußball: Er spielt in der dritten Liga in Österreich. Und er ist auch ein begeisterter Golfspieler. Sein Credo: "Es gibt nichts, was ich nicht schaffen kann. […] Selbst ohne Model-Erfahrung glaube ich, dass ich GNTM gewinnen kann." Auch für ihn endet die GNTM-Reise trotz großem Ehrgeiz leider gleich zu Beginn. Er zeigt sich ernüchtert: "Wenn ich sie nicht überzeugen kann, habe ich auch keinen Grund, hier zu sein."

Felix ist Weltmeister im Seilspringen Im Backstage-Bereich sorgt vor allem Felix für Aufsehen. Der 28-Jährige betreibt seit 20 Jahren leistungsmäßig Seilspringen, sogenanntes Rope-Skipping. "Und ich bin auch schon mehrfacher Weltmeister", erzählt er. "Es ist ein sehr kreativer Sport, außerdem sind viele akrobatische Elemente zu sehen." Eine Kostprobe gibt es direkt: Felix springt unter anderem sogar im Kopfstand und auf dem Po Seil und verblüfft seine Mitstreiter. Auf dem Runway reicht es für ihn leider nicht. Doch Felix nimmt es gefasst auf und sieht seine Teilnahme am offenen Casting positiv:

Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war eine einmalige Erfahrung. Felix

Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.