"Too Hot to Handle" war gestern, jetzt kämpft er um Heidi Klums Gunst: Godfrey ist kein Unbekannter im Reality-Business. Was den Wiener antreibt und warum er GNTM als seine letzte Model-Chance sieht, erfährst du hier.

Godfrey? Godfrey! Reality-Fans dürfte der 34-jährige Österreicher nigerianischer Herkunft bestens bekannt sein. Vor seiner GNTM-Teilnahme flimmerte er bereits über die Bildschirme: In der 2. Staffel von "Too Hot to Handle" schaffte es der Wiener bis ins Finale - und sorgte in der Netflix-Show für ein ungewöhnliches "Date" mit Lana, der virtuellen KI-Moderatorin. Bei "Germany's Next Topmodel" muss Godfrey nun in erster Linie eine Person von seinen Model-Qualitäten überzeugen - und die ist waschecht: Heidi Klum.

Godfrey: "GNTM ist mein letzter Anlauf" Derzeit arbeitet der 34-Jährige zwar als Administrationskraft, doch seine wahre Leidenschaft gilt der Mode. "Modeln ist für mich mehr als nur vor der Kamera zu stehen", betont er. "Es ist Kunst, es ist die Verwirklichung kreativer Ideen und das Erzählen von Geschichten." Nach über zehn Jahren mit Höhen und Tiefen in der Branche sieht der Wiener "Germany's Next Topmodel" als entscheidende Gelegenheit, das Modeln zum Beruf zu machen: "Da meine Arbeit meine Leidenschaft oft in den Hintergrund drängt, habe ich beschlossen, einen letzten Versuch zu starten, um vielleicht endlich davon leben zu können. GNTM ist dieser letzte Anlauf."

Godfrey weiß, was er will - und was er mitbringt Godfrey ist überzeugt: "Nicht bloß äußerlich" habe er "das gewisse Etwas, um als Model auch international zu funktionieren". Schließlich kennt er seine Stärken und bringt die nötigen Qualitäten mit, wie er betont: "Ich weiß, was ich will, habe einen besonders großen Ehrgeiz, Schauspiel-Affinität und die Kreativität, die es braucht, um Kunden bestmöglich zufriedenzustellen." Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Mode- und Werbebranche dürfte Godfrey bei GNTM also durchaus gute Chancen haben.

Vertraute Gesichter: Godfrey ist bestens vernetzt Und wie aus einem Gespräch mit "Heute People" hervorvergeht, hat er bereits mit GNTM-2022-Siegerin Lou-Anne zusammengearbeitet.

Ihre Kooperation ging sogar über gemeinsame Shootings hinaus. "Ich habe ein bisschen Art-Direction gemacht für ein Fotoshooting, was wir für sie orchestriert haben", so Godfrey.

Mehr als nur ein schönes Gesicht: Godfrey ist ein Multitalent Neben dem Modeln schlägt Godfreys Herz für viele andere Leidenschaften. "Ich kreiere gerne Neues", verrät er. "Entweder im Rahmen von Model-Projekten, Musikproduktion - wie Beats produzieren und Rappen - aber auch Schauspiel, wenn sich die Möglichkeit ergibt." Ein Blick in seine Vita offenbart: Der Wiener hat schon einige Tracks als Musiker veröffentlicht und war in zwei Filmen zu sehen. So verkörperte Godfrey 2024 in "Engel mit beschränkter Haftung" den Pfarrer, und spielte vergangenes Jahr im Netflix-Hit "Exterritorial" einen amerikanischen Soldaten. Abseits seiner beruflichen Aktivitäten ist bekannt, dass Godfrey Vater eines achtjährigen Sohnes ist. Seine Ehe, die laut eigener Aussage "über fünf Jahre" dauerte, wurde 2021 geschieden.

Die Zukunft im Blick Was die Zukunft bringt, kann Godfrey nur erahnen. "Wo ich in fünf Jahren gerne wäre, ist nicht zwingend das, wo ich in fünf Jahren sein werde. Daher weiß ich es nicht", gibt er ehrlich zu. Sein Wunsch ist klar: "Als Model oder Schauspieler arbeitend." Einen Plan B hat der Österreicher allerdings in petto: "Wenn das alles nicht funktioniert, dann vielleicht auch in internationalen Reality-Shows, wo es darum geht, diverse Herausforderungen zu meistern und bei denen man mental auf die Probe gestellt wird." Doch all das ist Zukunftsmusik - jetzt gilt seine ganze Konzentration dem Ziel: Germany's Next Topmodel 2026 zu werden. Wie sich Godfrey schlägt, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Die Frauen besetzen wie gewohnt den Donnerstags-Slot.