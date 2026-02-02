Hinter den Kulissen "In aller Freundschaft": Tränen am Set! Arzu Bazman über ihre emotionalste Szene Aktualisiert: Vor 16 Minuten von C3 Newsroom Arzu Ritter (Arzu Bazman) und ihr Mann Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" Bild: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Ein Vierteljahrhundert lang gehört Arzu Bazman schon zu den Publikumslieblingen der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Viel hat ihre Figur in dieser Zeit erlebt. Eine Szene war für sie aber besonders emotional, wie sie nun verrät.

Arzu Bazman über ihren emotionalste Dreh in der Sachsenklinik Es ist ein großes Jubiläum für die Schauspielerin Arzu Bazman. Die 48-Jährige zählt seit Januar 2001 zum festen Team der Sachsenklinik in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" – 25 Jahre lang. Dort spielt sie die Krankenschwester und Pflegedienstleiterin Arzu Ritter, die mit Dr. Philipp Brentano (gespielt von Thomas Koch) verheiratet und Mutter von drei Kindern ist. Im ARD-Interview blickt Arzu Bazman auf ihre Zeit bei "In aller Freundschaft" zurück, wo sie als junge Schwesternschülerin startete. Von Anfang an sei sie im Team toll aufgenommen worden, betont sie. Viele Abenteuer und auch Dramen hat Schwester Arzu in der Sachsenklinik erlebt. Eine Folge ist ihr dabei aber besonders emotional und intensiv in Erinnerung geblieben.

"In aller Freundschaft"-Star: "Das ganze Team hat mitgeweint" Im Jahr 2008 erleben Arzu und Dr. Philipp Brentano in Folge 400 einen schweren Schicksalsschlag. Sie erwarten ihr erstes Kind. Doch es kommt zu einem Unfall, bei dem Schwester Arzu verletzt wird und in dessen Folge ihr Baby Stella früher geholt werden muss. Kurz darauf verstirbt es an Komplikationen. "Das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, auch vom Dreh her - das war hart. Ich glaube, das ganze Team hat mitgeweint", erinnert sich Arzu Bazman an die Folge. Für sie sei es gleichzeitig eine wunderbare Herausforderung gewesen, diese berührende Szene zu spielen, in der ihre Figur erfährt, dass ihr Kind gestorben ist. Das werde sie "nie vergessen".

Arzu Bazman feiert 25. Jubiläum bei "In aller Freundschaft" Weinend und unter Schock schreit Schwester Arzu in der Szene ihren Mann Philipp an. Dieser habe ihr doch versprochen, dass ihre Tochter wieder gesund werde, schluchzt und fleht sie. Auch er ist in Tränen aufgelöst. Die Tragödie stellt das Paar in den weiteren Folgen vor eine große Krise, fast lassen sie sich scheiden, finden dann aber doch wieder zueinander. Auch Schauspieler Thomas Koch hebt in dem ARD-Interview hervor, dass diese Szene "sehr dramatisch, sehr herzzerreißend und sehr, sehr intensiv" gewesen sei. Seitdem sei das Verhältnis zu seiner Schauspielkollegin auch besonders eng gewesen.